Nasıl iş bulunur?

İşten ayrılan, çıkarılan, iş arayanlar... İş başvurusu öncesinde, iş görüşmesi esnasında ve sonrasında nelere dikkat edilmeli? İşte püf noktaları...

İnsanlar



■ Hayatını sürdürmek, para kazanmak



■ Anlam bulduğu bir tutkuyu hayata geçirmek



■ Kariyer tatmini gibi nedenlerle çalışır. Sizin çalışma nedeniniz her ne olursa olsun şunu unutmayın: En iyi iş, işte bulunur. ‘Şu kursa gideyim, bu eğitimi alayım’ derken zaman geçiyor. Yeteneklerinizin dışında olsa da, geçici olarak çalışın. Etrafı arayıp özgeçmişinizi verin. Kimden ne çıkacağı hiç belli olmaz. Fırsat yaratın ve değerlendirin.

GÖRÜŞME ÖNCESİ NE YAPMALI?



● Özgeçmiş hazırlayın. Bu sizin kartvizitiniz. Pırıl pırıl olsun. Güçlü yanlarınızı özellikle belirtin.



● ‘Boş kafa şeytanın çalışma alanıdır.’ İş dışında da bir şeylerle ilgilenen, hobileri olan kişiler görüşmelerde daha fazla tercih ediliyor.



● Özgeçmişinize işle ilgili olmayan, sizi engelleyebilecek adres, doğum yeri, işten ayrılma sebebi gibi bilgileri koymayın. Mülakat sırasında sorulduğunda cevaplarsınız.



● E-mailiniz ve telefonunuz belirgin olsun. Kolay ulaşılabilir olun, tekrar tekrar aranmayabilirsiniz.



İş ilanı, kariyer sitelerine koyulduktan sonra bir saatte yaklaşık 800 başvuru geliyor. Bir işe başvuran her 100 kişiden sadece ikisi görüşmeye çağrılıyor. Bu sebeple anlaşılabilir özgeçmiş hazırlamak çok önemli.



DOĞRU YÖNTEM



Yönetici, yazar, öğretim görevlisi İdil Türkmenoğlu: ''Doğru araç ve yöntemlerle iş arayan herkes kendine göre bir iş bulur. İş aramak ve bulmak da aslında önemli bir beceridir.''



BUNLARA DİKKAT!



KENDİNİ TANI



■ Neleri iyi yapıyorum?



■ Diğer kişilerden farklı olarak hangi özelliklerim öne çıkıyor?



■ Neden beni tercih etmeliler?



■ Bu soruları çevrenize de sorun, anlayın, potansiyel işverene de anlatın.



FARKLILIKLAR



■ Neyi yaparken zevk alıyorum?



■ Neleri çabuk ve akıllıca çözebiliyorum?



■ Düşünün, çevrenize sorun, internette bunun için testler var, uygulayın.



İYİ HAZIRLAN



■ Evde mülakata iyi hazırlanmalısınız.



■ Aynanın karşısına geçip kendinizi karşı tarafa anlatma oyunu oynayın.



■ Görüşmeye gideceğiniz yeri çalışın, araştırın, öyle gidin.



SÜPER DURUŞ



■ Görüşme öncesi özel bir alan bulun (boş bir toplantı odası ya da banyo).



■ Ellerinizi belinize koyup vücudunuzu dikleştirin ve iki dakika böyle durun.



■ Bu sayede vücudunuz testosteron (güç hormonu) seviyesini arttırıp kortisol (stres hormonu) seviyesini düşürecek ve özgüveninizi arttıracaksınız.



BAĞLANTILAR



■ Başvurduğunuz yerdeki kişilerle sosyal medyada iletişim kurun.



GÖRÜŞME SIRASINDA



● Göz teması kurun.



● Kendinize güvenin ve potansiyelinizi bilin. Becerilerinize olan inancınızla hareket edin.



● Herkes her şeyde iyi olamaz. Güçlü yönlerinize odaklanın.



● Net, doğru, samimi ifadeler kullanın. ‘onu da, bunu da, şunu da yaparım’ diyen kişi güven vermez.



● Kendinizi ne fazla ne de eksik anlatın.



● Gerekli yerde ‘Hayır’ demeyi bilin.



● Kendiniz olun, bu şekilde özellikleriniz öne çıkacak.



● ‘Çok heyecanlanıyorum’ diyenler... ‘en kötü ne olabilir?’ diye düşünün.

İŞVEREN NEYE BAKAR?



● Bu kişi benim şirket kültürüme uygun mu?



● Yetenekleri benim şirketime uygun mu?



● Benim vereceğim şartları kabul eder mi? (Para, iş yeri vs.)



GÖRÜŞME SONRASI



● Aranmayı beklemeyin, iş yoğunluğu arasında bilgileriniz yok olabilir.



● Ret aldığınızda pes etmeyin, denemekten vazgeçmeyin.



● Kötü olduğunuz için değil, şu anki şartlar sebebiyle reddediliyorsunuz. sonucu kişisel algılamayın.

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