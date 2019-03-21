Ömür uzadı, küpü doldurun

65 yaş üzeri nüfus artıyor. Dünyada artık 40-50 genç kız, delikanlı; 60’lar orta yaş sayılıyor. Emeklilikten sonra koca bir hayat var ama o zamanlarda yalnızca emekli maaşı yetmeyecek.

Türkiye'de nüfus yaşlanıyor (Son 5 yılda yüzde 16 artış)

Emeklilik döneminde şimdiki gelirinizin en az 3/4’ü kadar paraya ihtiyacınız olacak. Nereden gelecek bu para? Ne demiş atalarımız, küpü akarken doldurun…

■ GELİR: Emekli olduğunuzda gelirinizde düşüş olacak. Buna hazır mısınız? İleriki yaşlarda beden değişse de ruh değişmiyor, insan alıştığı standartlarda yaşamak istiyor.

■ BÜTÇE: Gelir ve giderlerinizi tek tek yazın. Bütçenizde müdahale etmeniz gereken alanlar ortaya çıkacak ve harcamalarınızı kontrol altına alabileceksiniz.

■ BES (Bireysel emeklilik sistemi): Siz çalışırken paranız da çalışsın. En az 10 yıl ödeme ile 56 yaşınızı tamamladığınızda bu paranın ister tamamını alırsınız, ister aylık maaş olarak kullanırsınız.

■ PASİF GELİR: Siz aktif olarak çalışmasanız dahi elde ettiğiniz gelirdir (BES’ten emekli olunca elinize geçecek para. Kiraya verdiğiniz evinizin kira getirisi). Uyurken bile para kazanırsınız.

FİNANSAL GELECEK

20’Lİ YAŞLAR

Ne kadar erken o kadar iyi. Gençler aylık gelirinizin en az yüzde 10’unu, ailenizle yaşıyorsanız yüzde 25’ini hedefleriniz doğrultusunda biriktirebilmelisiniz. Ufak tefek de olsa ileriki yıllarınız için yapacağınız birikim geleceğinizi güvence altına almanıza yardımcı olacak.

30’LU YAŞLAR

Henüz birikim yapmaya başlamadıysanız hemen bugün başlayın. Her ay emeklilik birikiminizi yüzde 1 artırmayı hedefleyin. ev hayaliniz varsa bunu adım adım planlayın. doğru yer, zaman ve fiyatta alınmış ev gibisi yoktur.

40’LI YAŞLAR

Çocukların ihtiyaçları, kendi masraflarınız, gelecek planı... İlk hedefiniz emeklilik için birikim olmalı. Birikim varsa önceki yıllara göre arttırın. Birikiminiz yoksa hayıflanmak yerine hemen bugün birikim yapmaya başlayın ve bu parayı unutun. sadece bu yetmez, yapacağınız yatırımla biriktirdiğiniz para kendi kendine büyüyebilmeli.

50’Lİ YAŞLAR

Kazancınız ortada, çocuklar büyüdü. artık kendinize biraz daha vakit ayırmaya başlayın. Bu yaşlarda yıllık gelirinizin dört katı kadar birikiminizin olması size gelecek için güç verir (Buna gayrimenkuller dahil değil). eğer emeklilik birikiminizin yeterli olmadığı düşünüyorsanız, ek iş yapmayı düşünebilirsiniz.

60’LI YAŞLAR

Emeklilik dönemindesiniz, rahatınıza bakın, sosyalleşin. Bu yaşlarda paranızla risk almayın, borç vermeyin.

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MARDİNLİ KADINLAR

Dün Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Sayın Vali Mustafa Yaman’ın davetiyle Mardinli kadınlarla buluştum. En büyük ortak hedef araba almak çıktı. Mardinli kadınlar enerjik, girişken ve evde bütçeyi onlar yönetiyor... Alışverişte de hiç fena değiller hani...

ÜNLÜLERİN PARA KARAKTERLERİ: OYUNCU KOMEDYEN JIM CARREY

KARAVANDA YAŞADI

★ Net varlık: 150 milyon dolar.

★ Hayal: 10 yaşındayken ünlü bir komedi şovuna yazdığı mektupta, gösterilerde yer almak istediğini belirtti.

★ Çocukluk: Babası işten atılınca karavanda yaşamaya başladılar. Ailesine katkı sağlamak ve eğitimini devam ettirmek için fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalıştı.

★ Hedef: Ünlü olmadan ��nce kendini iyi hissetmek için, 10 sene sonra oyunculuk yaparak kazanacağına dair kendisine 10 milyon dolarlık bir çek yazdı ve cüzdanına koydu. Her gün bunun hayalini kurdu ve 10 yıl sonra, 10 milyon dolarlık çek aldı.

★ Evi: Amerika, Malibu’da 14 milyon dolarlık evde yaşıyor.

★ Arabası: Yaklaşık 45 milyon dolarlık araba ve motosiklet koleksiyonuna sahip.

PARA NOTU:

En zengin komedyenler listesindeki ünlü oyuncu, hedeflerine inanarak ve çok çalışarak ulaşıyor. Parayı hayatında doğru konumlandırıyor.