Tatil bütçesini nasıl planlamalı?

Tatile gitmek için yaz günlerini tercih edenler hazırlıklarını yapıyor. Bayram tatili de bu yıl ağustosta... Hangi dönemi seçtiyseniz hiç fark etmez. Herkes için bütçe yapmak şart.

TATİLE GİDERKEN

Tatil ihtiyaçlarınız için yapacağınız tüm harcamaları listeleyin. Ulaşım, konaklama, eğlence, aktiviteler, yeme-içme, alışveriş şeklinde kategorilere ayırın ve üst limit belirleyin.

Olabilecek sürpriz harcamalar için de ekstra bir bütçe ayırın. Genellikle tatile çıkarken bavulumuza koyduklarımız fazla, cebimizdeki para ise yetersiz kalır. Bütçenizi aşan tatile giderek, tatil sonrası huzurunuzu bozmayın.

EV KİRALAMAK

İnternet sayesinde bilgiye ulaşmak çok kolay. Gideceğiniz şehirde bütçenize uygun yerleri belirleyin. İlla otelde kalmanıza gerek yok. Yurtiçi / yurtdışı seyahatlerinizde belirli bir süre için ev kiralamak daha ucuza gelebilir.

YURT DIŞINDA TATİL

Seyahat sigortası, havalimanı vergisi, vize ücreti, müze girişi, ekstra tur ücretleri gibi masrafları önceden öğrenip, bütçenize ekleyin. Başınıza ne zaman, ne geleceğini bilemezsiniz, mutlaka seyahat sigortası yaptırın.

DİKKAT!

Tatil yapacağınız şehir/ülke hakkında detaylı bilgi edinin. “Gittiğim yerden alırım” demeyin, orada ihtiyaç duyacağınız eşyalara bavulunuzda yer açın.

BAYRAMI BEKLEYENLER

Tatil herkes için ihtiyaç… “Para mı var ki tatile gidelim?” diyerek önceden planlanmıyor ancak bayramlarla, yıllık izinlerle ani harcamalarla karşılaşılıyor.

ARABA MI UÇAK MI?

Aile, arkadaş grubuyla mı yoksa tek başınıza mı tatile gideceksiniz? Belirlediğiniz lokasyon nereler? Şehir, bölge gezecek misiniz yoksa tek bir yerde mi kalacaksınız? Bu tamamen sizin planınıza bağlı. En iyisi alın kağıdı kalemi elinize, hesaplayın.

HER ŞEY DAHİL Mİ?

Kamp, pansiyon, her şey dahil otel, kiralık evler… Seçenek çok fazla. Kahvaltı, akşam yemeği vs. uğraşmak istemiyor ve tatilinizi yalnızca havuz başı, deniz kenarında geçirmek istiyorsanız her şey dahil otelleri tercih edebilirsiniz.

DİKKAT!

İnternet sitelerinde hoop diye karşımıza çıkan, ‘Son fırsat’, ‘Son 2 koltuk’, ‘Bayrama özel fırsatlar’ gibi uyarılar sizi acele ettirerek düşünmeden karar vermeniz için çalışıyor. Bunları görünce, derin bir nefes alın, düşünün ‘gerçekten’ fırsat mı, kârlı mı?

ÖRNEK AL: Tatilde yapacağınız harcamaları listeleyin. Tatil harcaması sadece ulaşım, yeme içme ve konaklamadan ibaret değil. Plaja giriş ücretleri, güneş yağı, gözlük… Küçük görünen ama bütçede yer eden birçok harcama var. Bunun için geçen seneki tatilinizden veya benzer koşullarda tatil yapan arkadaşlarınızın bütçelerinden örnek alın, hazırlıklı olun.

BAYRAM ÖNCESİ

Birikim için hiçbir zaman geç değil. Kurban Bayramı’na tam 41 gün var. Örneğin bayrama kadar her gün 10 TL bir kenara koyarak 410 TL biriktirebilirsiniz. Bu sizin tatil bütçenizdeki ulaşım, yeme içme gibi giderlere katkı sağlayabilir.

TATİLDE KREDİ

Tatil esnasında geri dönüşte kredi ödeyeceğiniz düşüncesi keyfinizi kaçırır. Hani dinlenmeye, huzur bulmaya gelmiştiniz? Tatil için borç ya da kredi almayın, biriktirin.

VİDEO: VİZE DOLANDIRICILARINA DİKKAT!