Grev ve lokavt hakkında her şey

İşçi ve işverenin toplu pazarlık süreci çoğu zaman anlaşmayla sonuçlanmıyor, kanuni haklar kullanılınca anlaşma sağlanıyor. Bugünkü yazımızda grev ve lokavt hakkını inceleyelim...
İşçilerin sosyal ve ekonomik hak ve çıkarlarını düzenlemek ve geliştirmek için imzalanan sözleşmelere toplu iş sözleşmesi denilmektedir. Toplu iş sözleşmesinin iki boyutu bulunmaktadır. Bunlardan biri mevcut hakları detaylandırmak, korunması amacıyla mevzuatta öngörülmeyen düzenlemeler getirmektir.
Diğeri ise mevzuatın tanımadığı menfaatleri bir sözleşme ile taraflara tanıyarak hak haline getirmektedir. Bu nedenle işçiler açısından yeni haklar yaratılmasının en etkili aracı toplu iş sözleşmeleridir. Toplu iş sözleşmesi imzalanması ise öncelikle sendikal örgütlenmeyi sağlamakla akabinde sendikanın toplu pazarlık sürecini doğru şekilde yürütmesiyle mümkündür.
Toplu pazarlık süreci çoğu zaman doğrudan anlaşmaya gitmemekte, işçi ve işveren tarafının kanunen düzenlenmiş bazı süreçlerden geçmesi ve hatta birbirlerini zorlayacak kanuni haklarını kullanmalarıyla anlaşma noktasına gelmektedir. İşçi ve işveren tarafının birbirlerini zorlayacak hakları ise grev ve lokavt haklarıdır.
Toplu pazarlık sürecine dikkat
Çalışanların grev hakkı toplu pazarlık sürecinde işverenin özellikle ekonomik yönden zorlanarak anlaşmaya ikna edilebilmesinin temel aracı olmaktadır.
Grev işçilerin topluca çalışmamak suretiyle işyerinde faaliyeti durdurmaları veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatmaları amacıyla, aralarında anlaşarak veya bir kuruluşun aynı amaçla topluca çalışmamaları için verdiği karara uyarak işi bırakmalarıdır. İşyerinde her istenilen zamanda grev yapılması bizim hukuk sistemimiz tarafından kabul edilmemektedir.
Hukuk sistemimiz ancak toplu pazarlıkta belirli yolların tüketilmesinden sonra grev hakkının kullanılmasını kabul etmekte, bu yollar tüketilmeden yapılan grevi kanun dışı grev saymaktadır.
Kanun dışı grevin sonuçları ağır olup, işçilerin tazminatsız işten çıkarılmasına sebep olabilir.
Hangi işlerde grev yapılamaz?
Bazı iş ve işyerlerinde grev yapılması yasaklanmıştır. Can ve mal kurtarma işlerinde; cenaze işlerinde ve mezarlıklarda; şehir şebeke suyu, elektrik, doğal gaz, petrol üretimi, tasfiyesi ve dağıtımı ile nafta veya doğalgazdan başlayan petrokimya işlerinde; Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca doğrudan işletilen işyerlerinde; kamu kuruluşlarınca yürütülen itfaiye ve hastanelerde grev yapılamaz. Bu iş ve işyerlerinde grev kanun dışı kabul edilir.
Karar almak için arabuluculuk süreci tamamlanmış olmalı...
Grev kararı ancak toplu görüşmelerin arabulucuya rağmen uyuşmazlıkla sonuçlanması halinde alınabilir. Grev kararı uyuşmazlık tutanağının tebliği tarihinden itibaren altmış gün içinde alınmalıdır. Yine aynı süre içinde altı iş günü önceden işverene bildirilerek uygulanmaya başlanmalıdır. Toplu görüşmelerde henüz uyuşmazlık doğmadan ve arabuluculuk aşaması anlaşmazlıkla sonuçlanmadan yapılacak grev kanun dışı grev oluşturacaktır.
İşçiler greve katılıp katılmamakta özgürdür
İşçiler greve katılıp katılmamakta serbest. Kimse greve katılmaya ve katıldığı grevi sürdürmeye zorlanamaz. Fakat greve katılan işçiler işyerinden ayrılmak zorundadır.
Grevin yıkıcı bir hak olduğunu öngören kanun koyucu grev yapmak istemeyen işçilerin belirli bir çoğunluğa ulaşması halinde grev yapmayı engelleyebileceklerine hükmetmiştir. Grev oylaması denilen bu hakka göre; grev kararının işyerinde ilan edildiği tarihte o işyerinde çalışan işçilerin en az dörtte birinin ilan tarihinden itibaren altı iş günü içinde işyerinin bağlı bulunduğu görevli makama yazılı başvurarak oylama yapılmasını ister ve oylamaya katılan işçilerin yarıdan fazlası greve hayır derse artık grev yapılamayacaktır.
Karşı hak olarak lokavt nedir?
Lokavt, İngilizce kökenli bir terim olarak, kapı dışarı etme anlamına gelmektedir. İşçilerin işi bırakmalarına karşılık işverenin işi tamamen durdurarak, işçileri tamamen işten uzaklaştırmasına verilen addır. İşveren sendika üyesi ise, işveren adına bu hakkı kullanacak olan işveren sendikasıdır. Grevde çalışmak isteyen işçiler çalışmaya devam ederken, lokavtta çalışmak isteyenler de dahil bütün işçilerin işten uzaklaştırılması gerekmektedir.
Lokavt hakkı grev kararına bağlı bir haktır. Bunun anlamı ortada bir grev kararı olmadan lokavt hakkının kullanılamayacağıdır. Ancak işçi sendikası bir grev kararı aldı ise işveren lokavta başvurabilecektir.
60 gün içinde ilan edilmeli
Lokavt kararı, işçi sendikasının grev kararının tebliğinden itibaren altmış gün içinde alınmalı, işveren veya sendikası tarafından işyerinde derhal ilan edilmeli, aynı altmış gün içinde en az altı iş günü önceden haber vermek şartıyla uygulanmasına başlanmalıdır. Daha önce grev yasaklarında belirtilen iş ve işyerlerinde lokavt yapılması da yasaklanmıştır. Kanun dışı lokavtın sonuçları da ağır olup, işçiler haklı nedenle tazminatlarını alarak işten ayrılabilecekler, kanundışı lokavta karar verenler tazminat ödemek zorunda kalabilecek ve sorumlular hakkında cezai işleme dahi sebep olabilecektir.
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"Süreye uymayan tazminatı öder" (Emekli olana ihbar tazminatı ödenir mi?)
"Süreye uymayan tazminatı öder" (Emekli olana ihbar tazminatı ödenir mi?)Yazının Devamı
eçen yıl neredeyse 1 milyon kişi daha istihdama katıldı. 2017’de işgücüne katılma yüzde 52.8’e, istihdam oranı da yüzde 47.1’e yükseldi. Bu artışlarda istihdam seferberliği teşvikleri etkili oldu.Yazının Devamı
Kadınların çalışma yaşamları erkeklere eşit olmaktan uzak
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) son raporuna göre küresel iş gücü piyasasında kadın ve erkek çalışanlar arasında istihdam, ücret gibi alanlarda önemli eşitsizlikler var.Yazının Devamı
Fazla primleri geri alabilirsiniz
Birden çok işyerinde çalıştığı için yüksek prim ödeyen sigortalıların SGK’ya fazladan ödedikleri primleri geri alma hakları var. İşte ayrıntıları...Yazının Devamı
Haftada 45 saati aşan fazla çalışıyor
Haftada 45 saati aşan fazla çalışıyorYazının Devamı
Askerlik borçlanması sigorta girişini öne çeker
Askerlik borçlanması sigorta girişini öne çekerYazının Devamı
Hastalıklar bazı zamanlarda çalışanların işe gitmelerini engelleyecek düzeyde olabiliyor. Böyle bir durumda, hastalanan işçinin, devamsızlığının nedenini hastaneden aldığı sağlık raporu ile kanıtlaması gerekiyor. İşte işçi ve işverenin rapor konusunda dikkat etmesi gerekenler...Yazının Devamı
İş yerinde yaşanan ilişkilerin sonuçlarına dikkat
İş yerinde yaşanan ilişkilerin sonuçlarına dikkatYazının Devamı
Geçen hafta Meclise gelen ve önümüzdeki günlerde yasalaşması beklenen torba kanun tasarısında işverenlere yönelik olarak getirilen çok önemli teşvikler var. İstihdamın artırılması için sağlanan bu teşvikler olumlu sonuçlar doğuracaktır.Yazının Devamı
‘Torba’dan çalışana ne çıkacak?
‘Torba’dan çalışana ne çıkacak?Yazının Devamı
'İlk kez evlenen' çeyiz desteğini unutma (Kimler çeyiz hesabına devlet desteğinden yararlanabilir?)
'İlk kez evlenen' çeyiz desteğini unutma (Kimler çeyiz hesabına devlet desteğinden yararlanabilir?)Yazının Devamı
Dünyada 192 milyondan fazla işsiz var
Dünyada 192 milyondan fazla işsiz varYazının Devamı
İşinizi kaybetmemek için bunlara dikkat
İşçinin işverenin koyduğu kurallara uymayan davranışları iş sözleşmesinin feshiyle sonuçlanabilir. İşyeri kıyafetini giymemek bile çıkarma nedeni olabilir. Ancak işyerindeki her olumsuzlukta çalışanın işten çıkarılmasını engellemek için iş güvencesi uygulaması var. İşveren feshin geçerli nedene dayandığını ispatlamalı.Yazının Devamı
Kişisel veriler sürekli saklanamaz
Kişisel veriler sürekli saklanamazYazının Devamı
Taşeron işçilerin yüzleri artık gülecek
Kamu sektöründeki taşeron işçilerin yüzleri artık gülecekYazının Devamı
Doğum borçlanması emekliliği etkiler mi?
SGK 2014 yılına kadar bütün sigortalılara doğum borçlanması hakkı tanımıyordu ancak 6552 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonrasında...Yazının Devamı
Sosyal güvenlik herkes için şart
Dünyanın sadece yüzde 45’i bir sosyal koruma ödeneği kapsamı altında. 4 milyar insan ise korunmasız. Sosyal güvenliğin bir insan hakkı olarak tanımlandığı ülkemizin, diğer ülkelere örnek olmasını diliyoruzYazının Devamı
İstihdam artışında OECD'yi 5'e katladık
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından her yıl düzenli olarak yapılan araştırmalardan biri de “Hayat Nasıl Gidiyor? İyi Halin Ölçümü” (How is Life?: Measuring Well-Being).Yazının Devamı
Evde çalışanlar bağımsız çalışan mı sayılıyor?
Evde iş sözleşmeleri Borçlar Kanunu'nun 461 ve devamındaki maddelerde düzenlendi. Kanunda evde hizmet sözleşmesi, işverenin verdiği işi işçinin kendi evinde veya belirleyeceği başka bir yerde bizzat veya aile bireyleriyle birlikte bir ücret karşılığında yaptığı iş olarak tanımlanıyor...Yazının Devamı
İşverenin ödeme güçlüğüne düşmesi halinde Ücret Garanti Fonu'ndan çalışanın ücretinin belli bir kısmı karşılanıyorYazının Devamı
Malulen emeklilik şartları nelerdir?
Çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olan kişiler malulen emekli olabilir. Ancak malulen emeklilik için başka şartlar da var.Yazının Devamı
Kıdem tazminatı almak için istifa edenler dikkat (15 yıl ve 3600 gün çalışma şartı)
Kıdem tazminatı almanın esasları nedir?... İstifa ederek 15 yıl çalışma koşulu ile tazminat alınır mı?Yazının Devamı
Çalışanların emeklilik koşulları hangi statü ile çalıştıklarına bağlıdır...Yazının Devamı