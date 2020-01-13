Hastane kapısından dönmek yok

1 Ocak 2012’de yürürlüğe giren genel sağlık sigortası (GSS) ile Türkiye’de ikamet eden herkes için sağlık güvencesi hayata geçti. GSS’den faydalanan 2 grup ortaya çıktı. Sigortalı çalışanlar, SGK’dan aylık veya gelir alanlar ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile hiçbir sosyal güvencesi olmayanlar...



Sigortalı çalışanlar, emekli, dul ve yetim aylığı alan kişiler ile bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları açısından prim ödeme sorun oluşturmuyor, ancak Bağ-Kur’lular ve GSS primini kendisi ödeyen kişiler zaman zaman sorun yaşıyor.



Bu yazıda tüm yönleriyle GSS’yi inceledik.



Kimler GSS kapsamında?



Sigortalı olarak çalışanlar ile SGK’dan aylık veya gelir alanlar, yani emekliler ve dul yetim aylığı alanlar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler genel sağlık sigortasından yararlanabiliyorlar.



Emekliler ve dul yetim aylığı alanlar prim ödemeksizin, çalışanlar ise brüt maaştan kesilen ve işveren tarafından ödenen primler sayesinde sağlık hizmeti alabiliyorlar. Bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler de, prim ödemeksizin sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor.



Bakmakla yükümlü olunan kişiler kim?



Sigortalıların bakmakla yükümlü olduğu kişiler olarak ifade edilen kişiler şunlardır;



1. Sigortalının eşi. Eşi çalışan kadın veya erkek hangi yaşta olursa olsun kendisi çalışmasa bile evli olduğu müddetçe eşi üzerinden genel sağlık sigortasından yararlanabilir.



2. 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın malul olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklar.



3. Geçiminin genel sağlık sigortalısı tarafından sağlandığı SGK tarafından belirlenen kriterlere göre tespit edilen anne ve babası.

Dolayısıyla sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartların varlığı halinde anne babası da sigortalı üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir.



Gelir testi yaptırılması şart mı?



Sigortalılar, SGK’dan aylık veya gelir alanlar ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler primleri ödendiği için sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyorlar. Diğer yandan hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için iki yol izlemeleri gerekiyor.



Bu durumdaki kişiler eğer yaşadıkları hane içerisindeki kişi başına düşen gelir 2020 yılı için 981 TL’nin altındaysa gelir testi yaptırarak bu durumu kayıt altına aldırıp sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler. Bu durumdaki kişilerin primleri devlet tarafından ödeniyor. Dolayısıyla hiçbir sosyal güvencesi olmayan muhtaç durumdaki kişiler prim ödemeksizin sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyorlar. Diğer yandan hane içerisindeki kişi başına düşen gelirin 981 TL’den fazla olan kişiler, 2020 yılı için 88,29 TL aylık prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyorlar.

Bu kişiler kendi ceplerinden prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyorlar.



Bağ-Kur’lu kendi primini ödüyor



SSK ve emekli sandığı mensuplarının, yani işçi ve memurların primleri bu kişilerin işverenleri tarafından SGK’ya ödeniyor. Dolayısıyla bu kişilerin primlerinde aksamalar olmuyor. Ancak Bağ-Kur’lular kendi primlerini kendileri ödüyorlar. Küçük esnaf ve sanatkarın önemli bir bölümü ay içerisinde sabit masraflarını çıkartıp, zaruri harcamalarını yaptıktan sonra kalan parayla primlerini ödüyor.



Dolayısıyla da prim ödemelerinde gecikmeler söz konusu oluyor. Bazen de bu kişilerin muhasebecileri prim ödemelerini geciktirebiliyor. Bu durumlarda da sağlık hizmetlerinden yararlanma noktasında sorunlar yaşanabiliyor.



60 günden çok borç varsa ne olur?



GSS primini kendileri ödeyen kişilerin ve Bağ-Kur’luların sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri için SGK’ya 60 günden fazla prim borçlarının bulunmaması gerekiyor.



Bu durumdaki kişiler eğer 60 günden fazla prim borçları olursa sağlık hizmetlerinden faydalanamıyor. Prim borcunu ödemeyi geciktiren veya muhasebecisi primini geç yatıran Bağ-Kur’lular ile hiçbir sosyal güvencesi olmayıp hane içindeki geliri sınırın üzerinde olduğu için kendi primini ödeyen kişiler 60 günden fazla primlerini ödememişler ise hastane kapısından dönmek durumunda kalabiliyorlar.

Yıl sonuna dek borç sorun değil



31 Aralık 2020 tarihine kadar Bağ-Kur’lular ve GSS primini kendisi ödeyen kişiler, SGK’ya 60 günden fazla prim borçları olsa dahi sağlık hizmeti alabilecekler. Bu tarihe kadar bu şart aranmıyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı geçtiğimiz hafta yayımlanarak yürürlüğe girdi. Dolayısıyla GSS prim borcu bulunan kişiler yılsonuna kadar hastane kapısından dönmeyecekler.



Diğer yandan bu uygulama uzatılması söz konusu olmazsa yılsonunda sona erecek. Dolayısıyla prim borcu bulunan kişiler bu duruma göre planlarını yapmalılar.