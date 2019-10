İş hayatının Davos’u 5 yeni vizyon belirledi

Ülkemizde ilk defa, kamu, işçi ve işveren sendika ve konfederasyonlarının temsilcilerinin katılımıyla Antalya’da düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu’nda çevre, yaşlı, engelli, kadın ve çocuk başlıklarında önemli kararlara imza atıldı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı tarafından organize edilen ve üç gün süren toplantılarda çalışma hayatının bütün sosyal tarafları yer aldı. Oldukça verimli geçen forumda çalışma hayatının geleceğine ilişkin görüşler de paylaşıldı.



SONUÇ BİLDİRGESİ



Forumun sonuç bildirisinde beş yılda on milyon fidanın toprakla buluşturulması, 2020 sonuna kadar on bin engelliye mesleki eğitimler verilmesi, 2023’e kadar konfederasyon/sendika yönetimlerinde en az bir kadın üye bulunması, yaşlılara eğitim ve kapasite geliştirme platformu oluşturulması, ebeveynlere madde bağımlılığı eğitimleri verilmesi taahhütlerine yer verildi.



Bu taahhütler çalışma hayatının sorun alanları dışında kalan diğer sosyal politika konularında da sosyal tarafların sorumluluk üstlenmesi anlamına geliyor. Beş yıl içerisinde on milyon fidanın toprakla buluşturulması hedefi, çalışma hayatının sosyal taraflarının ülkemizin geleceği için elini taşın altına koyduğunu vurguluyor. Yaz aylarında yaşanan ve vicdanları yaralayan orman yangınları sonrası sosyal tarafların bu konuda aktif rol üstlenecek olması çok önemli.



‘BİRLİKTE MÜMKÜN TÜRKİYE’



Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ile TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı’nın organizasyonunda, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı’nın katılımıyla, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK genel başkanları ile işçi ve işveren sendika başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Ortak Paylaşım Forumu’nda ‘Birlikte Mümkün Türkiye’ vurgusu ön plana çıktı. Yaklaşık 400 katılımcının yer aldığı, Forum’da, Uluslararası İşverenler Örgütü (IOE), Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Ekonomi Forumu (WEF) temsilcileri de yer aldı. Forum’da, çalışma hayatının çok önemli konularını geniş bir perspektifte ele alan oturumlar yapıldı ve oldukça faydalı sonuçlar üretildi.



BELİRLENEN HEDEFLER ÇOK ANLAMLI



Forumda belirlenen hedefler yalnızca çalışma hayatının değil, sosyal politikanın hedefleri konumunda. Bu anlamda çalışma hayatının sosyal taraflarının yalnızca kendilerini değil, sosyal politikanın hedefi konumundaki bütün toplumsal kesimlere yönelik politika üretmeleri çok önemli.



ÇEVRE DAİMA GÜNDEMDE



Üye sendikalara bağlı iş yerlerinde çalışan sayısı kadar ağaç dikilmesi sendikalar için ulaşılabilir ve bütün üyeleri sürece dahil eden bir hedef. Ayrıca dünyanın ve Türkiye’nin en önemli sorunlarından bir tanesi olan iklim değişikliği açısından da çok anlamlı.Yaşlanmakta olan bireylere eğitim ve kapasite geliştirme platformu oluşturulması konusunda belirlenen hedef, yaşlanan nüfus ve bakım ihtiyaçları konusunda son beş yılda belirlenen hedefleri destekleyici ve geliştirici bir bakış açısı ortaya koyuyor.



ENGELLİLERE YÖNELİK HEDEFLER



2020 sonuna kadar on bin engelliye mesleki eğitimler verilmesi, özellikle engellilerin toplumsal entegrasyonunu sağlanması ve görünür olmalarının sağlanması açısından çok önemli. Aynı şekilde, 2023 yılına kadar konfederasyon/sendika yönetim kurullarından en alt işçi temsilciliğine kadar tüm kurullarda en az bir kadın üye bulunması hedefi sendikalar açısından bağlayıcı ve sorumluluk yükleyen bir hedef. Hedef başarılırsa sendikalar kadınlar için sorumluluklarını yerine getirmiş olacaklar.



MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE



Ebeveynlere Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Şube Birimi iş birliği ile madde bağımlılığı eğitimleri verilmesi de forumun hedefleri arasında yer aldı. Özellikle son dönemde yaşanan travmatik olaylar sonrası, madde kullanımı ve şiddet eğilimi toplumun gündeminde yer alıyor. Bu konuda adım atılması çok önemli ve sendikaların bu konuya ilgileri çok kritik. Bilgilendirme yoluyla atılacak adımlar geleceğimizin en önemli değerleri olan çocuklarımızın ruh ve beden sağlığı açısından çok kritik.



HER SENDİKADA BİR KADIN YÖNETİCİ



Sendika yönetimlerinde en az bir kadın üye bulunması yönündeki taahhüt, sendikaların kadın-erkek eşitliği anlamında farkındalık yaratmasını sağlayacaktır. Kadınların çalışma hayatında aldıkları rol her geçen gün artıyor. Sendika yönetimlerinde kadınların yer alması sendikaların yaklaşımlarını da farklılaştıracaktır.