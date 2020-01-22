Kamu işçisi ilave tediye bekliyor

Kamu işçilerine yapılacak ilave tediyenin tarihi, Cumhurbaşkanı kararıyla netleşecek. Bu tarihten itibaren kamu işçileri ile kadroya geçmiş olan taşeron işçiler tediyelerini alacak.

Kamu işçilerine her yıl 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye dört taksitle ödeniyor. Bu yıl da tediyeler ödenecek ancak henüz tediyelerin ödenme tarihi netleşmedi. Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı kararı yayımlanınca tediyelerin ödeneceği tarih netleşecek. Geçtiğimiz yıllardaki gibi tediyelerin ilk taksitinin ocak ayı içerisinde ödenmesi bekleniyor. Bu beklenti gerçekleşirse kamu işçileri ve kadroya geçen taşeron işçiler ilave tediyelerine bu ay içerisinde kavuşabilecekler.

İlave tediye nedir?

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.

Miktarı ne kadar?

İlave tediye ödemesinin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. 2020 yılının ilk taksiti olan ocak ayı tediye miktarı, kamu işçisinin 13 günlük ücreti olarak ödenecek. İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmamaktadır. İlave tediyenin hesabı işçinin esas ücretinin aylık toplamına göre yapılmaktadır.

Haciz uygulaması yapılamıyor

İlave tediye ödemeleri hukuki olarak esas ücrete munzam ödemedir. Dolayısıyla haciz edilmesi de mümkün değildir. Konuyla ilgili Yargıtay kararlarında da ilave tediye ödemelerine haciz konulamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle borcu olan işçiye yapılan ilave tediye ödemesine haciz konulamaz.

İlave tediyeden prim kesilir mi?

İlave tediye ödemeleri kural olarak SGK primine tabidir. Dolayısıyla, ilave tediyeden SGK primi kesilmesi gerekir. Bu çerçevede ilave tediye ödemesinden yüzde 15 oranında sigorta primi ve yüzde 15 oranında gelir vergisi kesintisi yapılır. Ayrıca ilave tediye ödemesi damga vergisine de tabi olduğu için ilave tediyeden damga vergisi kesintisi de yapılır.

Kadrolu taşeron işçisi de alır

Dolayısıyla, çalıştığı kamu kurumunun işçisi haline gelen taşeron işçilere de ilave tediye ödenmesi gerekiyor. Tediye ödemesi yılın tamamında çalışan işçilere 52 gün olarak ödeniyor. Yılın tamamında çalışmayan işçilere ise çalışmaları karşılığı oranda hesap yapılarak tediye ödenmesi söz konusu oluyor. Ocak ayı tediyesinde işçiler bu açıdan herhangi bir sorunla karşılaşmadan 13 günlük ücretleri üzerinden tediyeler hesaplanarak ödenecek.

Toplam 4 taksitte ödeniyor

Yıl içerisinde 52 günlük ilave tediye ödemeleri dört taksitte yapılıyor. Ocak-haziran-eylül ve aralık aylarında kamu işçilerine 13’er günlük tediye ödemesi yapılıyor. Toplamda 52 günlük ilave tediyesi yıl içinde ödenmiş oluyor. 2020 yılının tediyelerinin 13 günlük ilk taksitinin de ocak ayı içerisinde ödenmesi bekleniyor. Tediyelerin ödeneceği tarih konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de yayımlanınca netleşecek.

Ne kadar tediye ödenecek?

Kamuda kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere kamuda görev yapan işçilerin tamamına 13 günlük ücretleri üzerinden tediye ödemesi yapılacak. Bu kapsamda asgari ücretle çalışan bir işçiye 13 günlük ücreti karşılığı en az 913 TL ilave tediye ödenecek. Kamu işçisinin ücreti arttıkça eline geçen tediye miktarı da artacak. Örneğin, 3.000 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisine 929 TL, 3.500 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 1.084 TL, 4.000 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 1.239 TL ilave tediye ödenecek. Ocak ayı ilave tediyeleri vergi dilimi en düşük seviyede olduğu için yüzde 20 üzerinden vergilendirilecek ödenecek.

Belediye işçileri alamıyor

Belediyelerde taşeron olarak çalışırken belediye şirketlerine geçirilen işçiler ise kanunen bu şirketlerin ilave tediye ödemesi zorunluluğu olmadığı için ilave tediye alamıyorlar. Dolayısıyla, yalnızca kamu kurumlarında işçi statüsüne geçirilen taşeron işçiler için ilave tediye ödeniyor. Belediye şirketlerinde çalışmaya başlayan taşeron işçiler ilave tediye alamıyorlar.