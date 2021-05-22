4400 adım yeter mi

22.05.2021 - 08:12 |
DR. LEE 2019’da yayımladığı bu çalışmada ortalama yaşı 72 olan 16 bin 741 kadının yürüme aktivitelerini 4 yıl boyunca aralıksız izlemiş. Bu “70’lik hanımlardan” günde ortalama 4400 adım atanların ölüm risklerinde, 2000 adım atanlara oranla yüzde 41 azalma olduğunu belirlemiş. İşin püf noktası tam da burada başlıyor. Sadece kadınlarda ve yalnızca 70’i aşan hanımlarda gözlenen bu veriler nedense bir anda popüler hale geliveriyor. Bu araştırmadan 2019’da bu satırların yazarı da sık sık söz etmişti. Geçtiğimiz günlerde neden ve nasıl olduysa bu “eski” ve “tartışmalı” bilgi bir şekilde gündeme düştü. Neticede “çarşı(!)” yani “egzersiz alemi” fena halde karıştı. Bu karışıklıktan ben de nasibimi aldım. Zira başta Ertuğrul Özkök, Sedat Ergin, Ahmet Hakan olmak üzere pek çok yürüme tutkunu anında bana “Hocam bu ne iştir?” sorusunu yöneltiverdi. Peki, yanıtım ne oldu?
BANA GÖRE 4400 NEDEN YETMEZ
EGZERSİZ, özellikle düzenli yürüme konusundaki hassasiyetini imrenerek izlediğim iyi yaşlanma uzmanı Ertuğrul Özkök bile nedense bu “indirimli” yürüyüş rakamından yani “4400 yeter” sloganından fena halde hoşlandı. Öyle ya, Osman Hoca’nın koyduğu minimumumu 5 bin, optimum 7 bin 500, ideali 10 bin hedefiyle uğraşmak yerine 4400 adım ile yetinmek daha kolay değil mi idi? Neyse ki Ertuğrul Özkök’e benden önce ilk uyarıyı, daha doğrusu “kırmızı kartı” değerli meslektaşım Prof. Dr. Melih Us gösterdi. Melih Hoca bu araştırmanın eksik ve yanlış değerlendirildiğinin altını net ve açık olarak çizdi. Çünkü o araştırmada da -ki daha önce yapılan pek çok araştırmada olduğu gibi- günde 7500 adım hedefi 4400 adımdan çok daha mantıklı, verimli ve faydalı görünüyordu.
ADIM SAYINIZ ARTTIKÇA RİSKİNİZ AZALIYOR
DR. LEE yaptığı o çalışmada ölüm riskini en fazla azaltan adım sayısının 7500-8500 aralığında olduğunu zaten net olarak görmüş ve göstermiş. Tamam, günde ortalama 4400 adım 70’lik hanımların ölüm risklerini 2000 adım atanlara oranla yüzde 41 azaltmış ama bu azalma, adım sayısı ortalama 5900’e çıktığında anında yüzde 46’ya yükselivermiş. Adım sayısını biraz daha arttırdığınızda, günde 7500-8500 aralığına çıkardığınızda ise ölüm riskinizdeki azalma yüzde 58’e kadar ulaşmış. Her ne kadar Dr. Lee’nin bu çalışması “7500’ün üzeri ek bir fayda sağlamıyor” gibi bir netice verse de ben dahil pek çok uzman bu kanaati asla paylaşmadı, paylaşmıyor.
Bu hastane Harvard Tıp Okulu’nun çatısı altında önemli araştırmaların yapıldığı ünlü sağlık merkezlerinden biri. Dr. Lee araştırmalarında özellikle “fiziksel aktivite”nin yani “egzersiz”in, “sağlığa faydalarına” odaklanmış. Araştırmalarını da daha ziyade “egzersiz-kronik hastalıklar ilişkisi” üzerine yoğunlaştırmış. Yaptığı bu önemli araştırmalarından birini de ünlü tıp dergilerinden birinde, JAMA’da 2019 yılında yayımlamış. Hikâyenin bundan sonrası bir hayli ilginç.
BANA GÖRE PEKİ, DOĞRUSU NE
EĞER daha sağlıklı, formda ve zinde, daha hafif, daha keyifli, kronik hastalıklardan uzak bir ömrüm olsun diyorsanız her gün düzenli egzersiz yapın. Önceliğinizi de “yürüme”ye verin. Çünkü yürümek “dozunda” alındığında sorunsuz ve sınırsız faydalar sağlayabilen muazzam bir ilaçtır. Her şeyden önce basit ve doğaldır. Özel bir eğitim ya da beceri gerektirmez. Özel bir kıyafete de gerek duymazsınız. Bir çift yürüyüş pabucu işinizi rahatlıkla halleder. Ayrıca tek başına yürüyerek “kafa dinlemek” arkadaşlarla birlikte yürümeyi seçerek de “dostluğun keyfini çıkarmak” için de yürümek mükemmel bir seçimdir. Onu her yerde, her zaman, her koşulda yapabilirsiniz. Üstelik yaşınız ve sağlık durumunuzun da ciddi bir kısıtı söz konusu olmaz. Ayrıca durumunuza göre gerekli her türlü süre ve tempo ayarlamalarını da yapabilirsiniz.
UNUTMAYIN
YÜRÜMENİN 5 DEĞİŞMEZ KURALI VAR
KURAL 1: ‘DAHA HIZLI’, DAHA İYİ DEĞİLDİR
Genel ve ortak kanaat şu: Yürüyüşlerin devamlılığı ve miktarı hızından daha önemli ve faydalıdır.
KURAL 2: ‘DAHA UZUN’ DAHA ÇOK FAYDA SAĞLAMAZ
Uzmanlar uzun ve bir defada tamamlanan bir egzersiz ile bölünmüş bir egzersiz planının aynı faydayı sağlayacağı konusunda hemfikirler.
KURAL 3: FAYDA HER ZAMAN NET VE AÇIKTIR
Egzersizi sağlık için yapıyorsanız haftada en az 700 ek kaloriyi egzersiz çabası ile harcamalısınız. ANAHTAR CÜMLE BUDUR. Optimal fayda için ise 1400-2000 kalori civarında ek kalori yakmanız gerekir. Yürüyüşlerinden maksimum sağlık faydası görmek isteyenlerin ise bu miktarı haftada toplam 2000 kalorinin üzerine çıkarmaları gerekiyor.
KURAL 4: ‘HER GÜN AYNI ADIM’ ŞART DEĞİL
Maksimum faydaya ulaşmak için yürüyüş yaparak haftada ek 2000 kaloriyi harcamayı hedefleyenlerin haftada toplam 5 saat 30 dakikalık bir yürüme süresini bu işe ayırmaları gerekiyor. Bu süreyi günlere istediğiniz gibi bölmek ise sizin elinizde. Bazı günler 1 saat, bazı günler yarım saat bazen de 1.5-2 saat. Canınız nasıl istiyor, gönlünüz nasıl çekiyorsa... Yeter ki kendinizi sıkmayın meseleyi -Ahmet Hakan gibi- stres sorunu haline getirmeyin.
KURAL 5: HEDEFİNİZ HAFTADA EN AZ 1000 EK KALORİ YAKMAK OLSUN
Egzersiz daha doğrusu yürüyüş ve sağlayacağı fayda üzerinde yapılan 44 önemli araştırmanın gözden geçirildiği bir başka HARVARD ARAŞTIRMASINDA ise, “haftada sadece ek 1000 kalori yakacak şekilde düzenli yürüme alışkanlığının ölüm oranlarında yüzde 20 ila 30 oranında düşüş sağlayabileceği” sonucuna varılmış. Bu büyük ve önemli araştırmanın net çıkarımına gelince... Günde 2-3 kilometre yürüyüş yapmak bile kalbinizi koruyabilir, kronik hastalıkları yakalanma riskinizi azaltabilir hatta yaşam sürenize ilave bonuslar bile ekleyebilir.
SONUÇ
DNA’larımız yani genetik yapılanmalarımız hâlâ taş devrindeki kıtlık tehlikesiyle baş etmeye programlı ve uyumlu halini sürdürüyor. Ve hâlâ günümüzdeki aşırı gıda bolluğu ile hareketsizliğin bedenlerimize yüklediği paslanma (oksidasyon), iltihaplanma (inflamasyon), şekerlenme (glikasyon) tehditleriyle baş etmeye muktedir değil. Yapacağımız tek şey, çizeceğimiz tek yol yeniden “doğal yaşam tarzımıza dönmek”. Başka çaremiz yok. Bunun başlıca yollarından biri teknolojinin bize kazandırdığı boş zamanı hayatımıza eğlence amaçlı egzersizleri sokmak için kullanmaktır. Eğer egzersizi özellikle de yürümeyi düzenli olarak yapabilirsek -yani her gün yürürsek- ödülümüz güçlü bir sağlık, fit ve formda bir vücut, yüksek bir enerji düzeyi ve hastalıklardan uzak iyi bir hayattır.
HEDEFİNİZ NE OLMALI
SAĞLIKLI yaşam ve koruyucu tıbba emek veren biri olarak yıllar önce oluşturduğum “3 aşamalı hedef” geçerliliğini bugün de koruyor.
HEDEF 1: PASLANMAMAK İÇİN her gün en az 5 bin adım. (Minimum hedef)
HEDEF 2: YAĞLANMAMAK İÇİN her gün en az 7 bin 500 adım. (Optimum hedef)
HEDEF 3: İYİ YAŞLANMAK İÇİN günde ortalama 10 bin adım. (İdeal hedef)
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COVID-19 her zaman herkeste farklı seyir gösterebilen bir enfeksiyon ama genelde hastalığın süresi iki, bilemediniz üç hafta ile sınırlı.Yazının Devamı
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Sağlık Bakanı’ndan önemli açıklamalar
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Yeni bir sorun: Uzayan corona virüs
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Aşılardan sonra ilaçlardan da iyi haberler geliyor. Son haber Almanya’dan. Alman biyoteknoloji firması FORMYCON, tedavide de muazzam bir başarıya imza atmak üzere... Firma yetkilileri ve bu yeni molekül üzerinde çalışan bilim insanları “FYB207” kod adı ile tanımladıkları etkili bir “ACE2 antikor füzyon proteini” geliştirdiklerini açıkladılar. Hatta iddialarını bir tık daha ileriye taşıyıp ABD ve Avrupa’daki ilaç yetkililerine “ön izin” için müracaatta bulundular. Detaylara gelince...Yazının Devamı
Sinovac mı, BioNTech mi daha güçlü?
Tartışmasız bu haftanın da sağlık gündeminin bir numaralı maddesi “COVID-19 AŞILARI” olacak. Neticede de ortalık toz duman olmaya devam edecek. Peki, başlıktaki sorunun bilimsel bir yanıtı var mı? Buyurun...Yazının Devamı
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Çin aşısı güvenli mi? Uzmanlar ne diyor?
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Pandemiye sert fren için 5 acil öneri
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Geçtiğimiz haftayı güzel tamamladık
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Bu salgının gizli kahramanları da var
Temas zincirini çözüp kırmak için adeta ‘dedektif gibi’ koşuşturan genç, çalışkan, fedakâr arkadaşlarımız. Onlara destek olmaya devam edelimYazının Devamı
Yeni normale '2 M' (maske, mesafe) formülü
Başarıda istikrarı korumak ve süregiden viral riske karşı koşulsuz bir kontrollü tedbiri sürdürmek için 2M formülünü devrede tutmak, (M)askesiz sokağa çıkmamak, (M)esafe konusundaki hassasiyetimizi ısrarla sürdürmek mecburiyetindeyiz.Yazının Devamı
Kısacası, koronavirüse karşı aşı çalışmalarında umut var. Ama bilelim ki bu işin kesin bir garantisi yok. Peki böyle bir durumda ne yapacağız? Başka çözümler neler olacak?Yazının Devamı
‘Yeni normal’in anlamı basitçe şu: Karar vericiler ve Bilim Kurulu sahadan gelen verileri, sosyal değişimler ve uyum kabiliyetlerini değerlendirerek önlemleri yavaş yavaş gevşetecekler. Kısacası sahadan gelen verilere bakarak normale dönüş takvimini değerlendirecek ve düzenleyecekler.Yazının Devamı
Sağlık Bakanı dedi ki: Testte taviz yok!
Rahatlıkla diyebilirim ki görüşmeden çıkardığım sonuçlar, edindiğim intiba memnuniyet vericidir, sevindiricidir.Yazının Devamı
Koronadan bir gol daha yemeyelim
Sürecin net ve açık kontrol altına alındığından emin olana kadar futbol dahil hiçbir sportif etkinlik yapılmamalı. Yoksa bir ‘korona golü’ yiyip sahadan mağlubiyetle ayrılmamız hiç sürpriz olmaz.Yazının Devamı
Bize ‘ihtiyatlı bir iyimserlik’ lazım
Şimdi biz işte o ikinci devredeyiz. Birinci devredeki başarımıza bakıp maçı kazandığımızı düşünerek rehavete kapılmamalı, gevşememeli “Bu iş bitti!” havalarına girmemeliyiz.Yazının Devamı
Haydi Türkiyem sana bu yakışır
Maçın ilk devresini biz kazandık ama maç hâlâ bitmedi. Bir de ikinci devresi, yani bundan sonrası var...Yazının Devamı
Küresel soruna ülkesel çözüm yetmez
Ülkeler kendi çözümlerini üretmeye odaklandıkları kadar, çözümün küresel boyutlarına da kafa patlatmak zorundalar. Böyle yapmazlarsa ülkelerinde sıfırladıklarını düşündükleri bu salgın, kısa bir süre sonra onlara ikinci bir dalga hatta tsunami şeklinde yeniden geri dönebilir.Yazının Devamı
Bana göre cevap birkaç farklı ayrıntıda gizli...Yazının Devamı
Bana sorarsanız, ciddi bir şans yakaladık: Salgının bundan sonraki döneminin bir bölümünün ramazan ayı ile iç içe olması işimizi kolaylaştıracaktır.Yazının Devamı
Gelin beni dinleyin, ramazan süresince de tedbirleri gevşetmek yerine daha da sıkılaştırmayı deneyin.Yazının Devamı
10 Nisan krizini hafif mi atlattık?
Muhakkak ki bir hasar var, muhakkak ki çok yanlış bir işti. Peki rakamsal veriler ne durumda? İlk yanıtlardan birini Chicago Üniversitesi (ABD) Ekonomi Profesörü Ufuk Akçiğit veriyor...Yazının Devamı
Yoğun bakımdaki başarımızın sırrı ne
Yoğun bakım tedavisinde de ciddi bir başarıya imza attığımız kesindir. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımızın düşüklüğü, yoğun bakımda kalma süresinin kısalığı emin olun dünyaya örnek gösterilecek düzeyde.Yazının Devamı
Gelin beni dinleyin aylaklara ‘dur’ deyin
Çalıştığına dair bir belgeyle sadece çalıştığı işyerine, fabrikasına, bakkal dükkânı, market ya da eczaneye giden ya da sahibi/yöneticisi olduğu işyerine gitmek zorunda olanlara ve tabii ki zaruri ihtiyaç nedeniyle eczane, fırın, market alışverişi için evinden çıkanlara izin verilen farklı ve sınırlı bir sokağa çıkmama modeli uygulanamaz mı?Yazının Devamı
Çok ama çok mühim ve son derece can sıkıcı bir sorunumuz var: AYLAKLAR!Yazının Devamı
Tedavide ciddi bir başarımız var ve bu başarı neredeyse “örnek gösterilebilecek” kadar önemli...Yazının Devamı
Yoğun bakımdaki başarımız bize yeter mi?
Korunma yöntemlerinin yerini hiçbirisi tutmaz, tutamaz. Biz yine de tedbiri elden bırakmayalım, korunma önlemlerini maksimumda tutalım.Yazının Devamı
Zekâmızı kullanıp korunarak, aklımızı kullanıp yeni çözümler bularak bu savaşı biz kazanacağız...Yazının Devamı
Yaşı 50’yi geçen her erkek dikkatli olmalı
Akla gelen ilk soru tabii ki şu: Neden 50 yaş üstü erkekler? Sorunun yanıtını özetlemeye çalışacağım...Yazının Devamı
Koronavirüs enfeksiyonuyla mücadelede elimizde üç farklı seçenek var: Aşı, ilaç ve antikor (plazma) tedavisi. Peki bu üçlüden işimize yarayabilecek en yakın, acil, önemli çözüm hangisi?Yazının Devamı
COVID-19 teşhisi için test mi, tomografi mi?
Teşhiste akciğer tomografisinin doğruluk oranı yüzde 98’lere kadar çıkarken PCR testinde duyarlılık yüzde 71 civarında kalıyor. Ne var ki tomografi her yerde kolayca ulaşılabilen bir cihaz değil. Ayrıca ekonomik olarak da PCR’den çok daha pahalı. Kısacası öne PCR testi, gerekli görülürse toraks tomografisi.Yazının Devamı
Haftaya iki yeni ve güzel ‘umut haberi’ ile başlıyoruz. İlki bizden, ikincisi Amerika’dan.Yazının Devamı
Önemli ve olağan dışı bir dönemden geçiyoruz... Süreç ilerledikçe yöneticilerimiz ve bizlere de düşen yeni görevler, ihtiyaçlar ortaya çıkıyor, çıkacak. Aklıma gelen önerileri ve ihtiyaçları aşağıda sıralamaya çalıştım. Sizden gelebilecek yeni önerileri de ilgililere iletmeye hazırım. İşte o öneriler...Yazının Devamı
Koronavirüs belası ile gelişen COVID-19 enfeksiyonu mücadelesinde ben çoğu bilim insanından farklı düşünüyorum. Geleceğin anlatıldığı kadar karanlık, korkulduğu kadar tehdit yüklü, belirtildiği kadar kaygı verici olmadığı fikrindeyim. Bunun da beş önemli nedeni var. İşte o nedenler...Yazının Devamı
Neden virüsü alan herkes hasta olmuyor? Virüsü kapıp enfekte olanlardan niçin bazıları hastalığı neredeyse hiç belirti yaşamadan, örneğin sadece basit ağrılar/ yorgunluklarla atlatırken, neden diğerlerinde şiddetli boğaz ağrısı, ateş, öksürük var?..Yazının Devamı
Hepimiz her şeyi öğrendik. Hepimiz yeterince bilgilendik. Ama tecrübeler ve gözlemlerim bana “Tekrarda fayda var Osman Hoca” diyor. İsterseniz gelin, “Sıkıldık artık hocam” filan demeyi bırakın ve şu on emri günde en az iki kez tekrar edin. İşte o mühim ayrıntılar, daha doğrusu emirler...Yazının Devamı
Ortak bir yanlışımız, daha doğrusu “bilgi noksanlığımız” var: “Bağışıklık sistemimizi sadece besinlerle güçlendirebiliriz” şeklinde özetleyebileceğim bir yanlış bu.Yazının Devamı
Topyekun bir savaş durumundayız. Düşman belli: Koronavirüs! Her savaş gibi bu da stres dozu yüksek bir süreç. Düşman sinsi. Ne zaman ne yapacağı belirsiz olsa da biz daha güçlüyüz. Kısacası... Yağma yok! Akıl ve bilim var... Panik yok! Tedbir var... Tevatür yok! Bilgi var... Dikkatsizlik yok! İlgi var... Vurdumduymazlık yok! Akıllı, hassas, özenli ve temiz olmak var...Yazının Devamı
Salgını sınırlamanın ve kontrol altına almanın en etkili yolu “sosyal izolasyon” meselesine azami dikkat göstermek.Yazının Devamı
Corona virüs gecikerek de olsa hudutlarımızdan içeri girdi.Yazının Devamı
Koronavirüs bulaşmasını önlemede hastalığa yakalandığını düşündüğünüz birinden en az kaç metre uzakta durmalısınız?Yazının Devamı
Beslenmenin önemli bir sağlık belirleyicisi olduğu kesin.Yazının Devamı
Corona virüs aşısı yakında elimizde olabilir
İsrail Bilim ve Teknoloji Bakanı Ofir Akunis'e göre İsrailli bilim insanları, koronavirüs aşısını geliştirmenin eşiğindeler.Yazının Devamı
Osman Müftüoğlu'dan Corona virüs önlemleri
Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyada 2 bin 700’den fazla ölüme neden olan yeni tip corona virüse (Covid-19) dair bilinmesi gereken ne varsa sizler için derledik.Yazının Devamı
‘Korona’ya sirke mi tuzlu su mu?
Koronavirüs tehdidi hepimizi korkutuyor.Yazının Devamı
Liderleri ayakta tutan besinler
Liderlerin takviye için kullandıkları destekler (besinler, vitaminler) her zaman ilgi çeker. Bu kural bizde de değişmez. Halkımız bizde de liderinin performansını borçlu olduğu şey (ya da şeyleri) merak eder. Peki avakado mu, kuşburnu çayı mı, dut pekmezi mi?Yazının Devamı
Her ülke “Aman virüs bana da gelmesin” ya da “Salgına dönüşmesin” diye tedbirler alıyor. Haksızlar mı? Hayır. Ama fotoğrafın sadece bu yüzüne odaklanıp diğer yüzünü unutmak da büyük hata.Yazının Devamı
Kolesterol savaşları bitti mi?
Kolesterol yüksekliğinin ilaçlarla dengelenebileceği haberini ilk defa 80’li yılların ortasında aldık.Yazının Devamı
Uçakta virus kapmamak için 10 öneri
Havaalanları ve uçaklar grip, nezle veya koronavirus benzeri mikropların en yoğun olabildiği yerler.Yazının Devamı
Ortalık virüs kaynıyor. Kimi rhino virüslere bağlı nezleden, kimi influenzaların oluşturduğu griplerden, kimi de diğer virüslere bağlı hastalıklardan yorgun düşmüş, yatak döşek yatıyor. Üstüne bir de beta-hemolitik streptekok enfeksiyonları, sinüzit, farenjit, bronşit eklendi mi “Yandı gülüm keten helva” gibi bir durum ortaya çıkıyor.Yazının Devamı
2020’nin diyet tavsiyesi hangisi
US News and World Report, beslenme uzmanları, diyabet ve kalp uzmanları ile görüşerek 2020’nin en iyi ve en kötü diyetlerini açıkladı:Yazının Devamı
Metilasyon bozulunca neler oluyor
Her şeyden evvel “homosistein” yükümüz artıyor. Neticede de sinir sistemi ve damarlarda dengeler altüst oluyor...Yazının Devamı
Check up mı, risk taraması mı?
Sağlığımız önemli. Her şeyin başının sağlık olduğu kesin. Hastalıkları önleme ve erken teşhisin yolunun fiziksel ve kimyasal beden taramala-rından geçtiği şüphe götürmez. Bu taramalara kısaca “check-up” deniyor. İmkânı olan herkes bu taramalardan yılda bir defa geçiyor. Neticede sağlığının ne durumda olduğunu anlayıp -varsa eğer- bazı tehlikelere karşı önlem alıyor. Peki yeterli mi? Bence değil. Nedenine gelince... Buyu-run...Yazının Devamı
Nezle ve gripte istirahat en gözde tedavi.Yazının Devamı
Uçakta en sağlıklı yer neresi?
2020’de sık konuşacağımız sağlık konularından bazılarını geçtiğimiz hafta liste halinde yayınladım. Bu hafta bunlardan 3’ünü mercek altına alacak ve onları daha yakından tanımanızı sağlamaya çalışacağım. Buyurun...Yazının Devamı
Yeni yıl müjdeleri: Alzheimer aşısı geliyor...
Yeni yıl müjdeleri: Alzheimer aşısı geliyor...Yazının Devamı
Tuzsuz olmaz! Ne var ki “Ne kadar tuz?” sorusunun yanıtı en az şeker, un, yağ kadar önemli ve diğerleri gibi tuzun da azı karar, çoğu zarar! Fakat burada da ciddi bir kafa karışıklığı var. “Tuza sınır koymayın” diyenler de var, tuza düşman gözü ile bakanlar da... Ayrıca “Rafine tuz yerine kaya tuzu ya da deniz tuzunu tercih edin” diyenler, hatta biraz daha ileri gidip “Deniz tuzunu da değil, kaya tuzunu tercih edin” önerisinde bulunanlar var. Peki, bu tavsiyelerden hangisine inanacağız? Yanıtlar için buyurun...Yazının Devamı
Özel bazı durumlar dışında, ciddi bir sağlık sorununuz da yoksa günde 3 öğün yerine 2 öğün beslenerek daha fit ve formda olmanız, daha makul bir kilo düzeyinde kalmanız pekâlâ mümkün.Yazının Devamı
Konu bellek gücü olduğunda, başlıktaki soruya yanıt çok net ve açıktır: Çözüm haplarda değil, ayaklardadır!Yazının Devamı
Evet, eğer yediğinize, içtiğinize, aktivite düzeyinize, uyku kaliteniz ve de stres yönetiminize dikkat edersiniz kanserlerin pek çoğunu önlemeniz mümkündür. Biliniz ki kanserde genetiğin rolü yüzde 15-20’yi geçmez.Yazının Devamı
Hastalıkları ‘tedavi etmek’ yerine ‘önlemek’ için 6 tavsiye
“HAYAT hocam” 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in tavsiyelerinden biri de şu idi: “Tekrarda her zaman fayda vardır”. Ben de sizi biraz sıkma pahasına da olsa, belirli konulara daha sık değiniyorum. Özellikle konu “tedavi etmek” değil de “korumak”, yani “önlemek” olduğunda Süleyman Bey’in o tavsiyesini ısrarla uyguluyorum.Yazının Devamı
Sağlıklı yaşlanmanın geleceği: Yaşam tarzı tıbbı
Sağlıktan söz açılınca, aklımıza anında “Sağlık en büyük hazinedir” cümlesi gelir ama uygulamaya gelince iş değişir; doğru değil yanlış şeyler yapılır.Yazının Devamı
Detoks sadece bir yorgunluk savar mı?
İyi planlanmış bir detoks programını sadece yorgunluk savar gibi düşünmeyin. Etkili bir detoksun birçok faydası var.Yazının Devamı
Egzersizden profesyonel bir beklentiniz yoksa önceliğiniz nabız hızı değil, adım sayınız olmalıdır.Yazının Devamı
Kramp önleyen doğal destekler neler?
Kramp önleyen doğal destekler neler?Yazının Devamı
Paslanmaya ‘dur’ deyin (Oksidasyon nedir?)
Protein takviyesi kas yapar mı? (5 soru 5 cevap)
Protein takviyesi kas yapar mı? (5 soru 5 cevap)Yazının Devamı
Küçük bir kasabada (Anamur) geçen çocukluğumun en büyük keyiflerinden biri de sinema günleriydi...Yazının Devamı
Aktivitesiz hayat eklemlere zarar veriyor
Aktivitesiz hayat eklemlere zarar veriyorYazının Devamı
Yeni sağlık sorunu: Yorgun beyin
Yeni sağlık sorunu: Yorgun beyinYazının Devamı
5 maddede daha sağlıklı kızartma
5 maddede daha sağlıklı kızartmaYazının Devamı
Sağlıkbozan: Aşırı insülin yükü
Bedeninizdeki aşırı insülin yükünün sağlığınızı tehdit eden bir numaralı problem olduğunu biliyor musunuz?Yazının Devamı
İçimizdeki doğayı da mahvettik
Okyanusları plastik çöplüğü, nehirleri kimyasal deposu haline getirdik, hızımızı alamayıp buzulları bile erittik! Kısacası doğayı mahvettik.Yazının Devamı
Mükemmel bir cildin yaşı, zamanı, mevsimi yok!
Mükemmel bir cildin yaşı, zamanı, mevsimi yok!Yazının Devamı
Kronik hastalıklarda son yıllarda ciddi bir artış var. Özellikle kalp-damar hastalıkları, kanserler, bağışıklık bozukluğu neticesi gelişen otoimmun hastalıklar ile beyin ve sinir sistemini etkileyen nörodejeneratif bozuklukların sıklığı hızla çoğalıyor. Peki ne oldu da bu hale geldik?Yazının Devamı
Kolesterol ilacı yutanlar koenzim Q10 desteği de alsın mı?
Kolesterol ilacı yutanlar koenzim Q10 desteği de alsın mı?Yazının Devamı
Trans yağ zehirdir fazla kızartmayın
“İKİ D kuralı” hayatın her alanı gibi beslenmede de geçerli. Beslenme planlanırken de “denge” ve “doğallık” vazgeçilmez olmalı.Yazının Devamı
"150 dakika yürü, ömrünü yüzde 7 uzat"
Egzersiz yoksa mükemmel sağlık da olmuyor, düzenli egzersiz yapmazsanız özellikle kalbiniz işlerini doğru dürüst yapmıyor, yapamıyor.Yazının Devamı
“Demirel dersanesinde” edindiğim bilgilerden bazılarını paylaşmak istiyorum
“Demirel dersanesinde” edindiğim bilgilerden bazılarını paylaşmak istiyorumYazının Devamı
Bedeninizin imdat çığlıklarını dikkate alın
Anladığım kadarıyla Ertuğrul Özkök sayesinde bu yazın ana sağlık konularından biri yine yeni orta yaş kavramı olacak. Yani yaşlanma meselesi, sadece Madonna’nın meselesi değildir.Yazının Devamı
Sadece bedensel sağlık yetmez. Ruh sağlığı da önemli hatta bir tık daha mühim bir ayrıntı.Yazının Devamı
Hangi kahveyi, ne kadar tüketmeli? (Hazır kahveler zararlı)
Hangi kahveyi, ne kadar tüketmeli? (Hazır kahveler zararlı)Yazının Devamı
Hipertansiyon obeziteyle... Patladı
Hipertansiyon obeziteyle... PatladıYazının Devamı
Araştırmalar, özellikle kronik hastalıklar söz konusu olduğunda beslenme, egzersiz, uyku, stres yönetimi gibi faktörlerin genetik mirastan daha önemli belirleyiciler olduğunu gösteriyor.Yazının Devamı
Antidepresanlar kilo aldırır mı?
Antidepresanlar kilo aldırır mı?Yazının Devamı
Ünlü CEO’nun öğretisi: En pahalı yatak
Ünlü CEO’nun öğretisi: En pahalı yatakYazının Devamı
Beliniz kalınsa tempolu yürüyün!
Beliniz kalınsa tempolu yürüyün!Yazının Devamı
Akciğer kanseri için yeni risk: Kahve
Akciğer kanseri için yeni risk: KahveYazının Devamı
Sağlıklı yaşamın en önemli sırlarından biri: Otofaji
Uzun ömrün sırları çok daha uzun bir yazının konusu.Yazının Devamı
Bunamanın yeni tehdidi: Hipertansiyon
Bunamanın yeni tehdidi: HipertansiyonYazının Devamı
Günümüzün vebası ‘obezite’ye çiçeği ‘kanser’e, tüberkülozu ‘şeker’e... REÇETE
Beslenme önemli bir sağlık belirleyicisi. Ayrıca pek çok hastalıkla doğrudan ya da dolaylı bağlantısı var.Yazının Devamı
Her kış kapımızı çalan soğuk algınlığı ve grip meselesi bu yıl önceki yıllardan daha fazla insanımızın canını yaktı. Aslında sadece bizde değil, dünyanın her ülkesinde özellikle grip önemli bir sorun.Yazının Devamı
NBŞ’yle savaşta haydi Türkiye!
NBŞ’yle savaşta haydi Türkiye!Yazının Devamı
Açlık mı, susuzluk mu daha tehlikeli? Yanıt net ve açık: Susuzluk, açlığa göre çok daha büyük ve acil bir tehdit.Yazının Devamı
En ucuz bağışıklık ‘hap’ı hangisi?
En ucuz bağışıklık ‘hap’ı hangisi?Yazının Devamı
Neden daha sık hasta oluyoruz?
Eskisinden daha sık hastalandığımız, özellikle üst solunum yolu, akciğer ve bağırsak enfeksiyonlarına paçamızı daha sık kaptırdığımızın farkında mısınız? Yanıtınızın tereddütsüz ve güçlü bir “Evet!” olacağına eminim. Peki neden?Yazının Devamı
Modern tıp ‘korkmayın ben varım’ diyebiliyor mu?
Modern tıp erken teşhis alternatifleri, aşıları, antibiyotikleri, yeni ve etkili ameliyat teknikleri ile hayatımıza değiştirdi.Yazının Devamı
Oturmak neden en büyük günahtır?
HER beden bir armağan, bize emanet bir mucizedir.Yazının Devamı
Tatlı krizleri nasıl önlenecek?
Tatlı krizleri hipoglisemisi, kilo problemi ve duygusal sorunları olanların en mühim sorunlarından biri.Yazının Devamı
Kış hazırlıklarının ilk maddesi “bağışıklık stoklarını gözden geçirmek” olmalı.Yazının Devamı
Kış kapıda. Nezlesi, gribi, tonsilliti, bronşiti olanlar artıyor. Her yıl tekrarlayan bu bildik kış kazalarından(!) korunmanın en etkili yollarından biriyse bağışıklık gücünü arttıran besinlerden daha sık ve bol istifade etmenin yollarını bilmek, o besinleri daha çok yiyip içerek bağışıklık sistemine güç-kuvvet vermek. Peki, neler o besinler? Hazırsanız buyurun...Yazının Devamı
Elma kanseri önler mi? Hatta mevcut bir kanserin tedavisine yardım bile edebilir mi? Bu sorunun cevabı 20 yıl önce ‘Hayır’ idi. Aynı soruyu şimdi mutlulukla ‘Neden olmasın!’ diye yanıtlayabiliriz.Yazının Devamı
Şekerin “tatlı bir zehir”, sinsi ama ciddi bir “sağlık sabotajcısı” olduğu kesin.Yazının Devamı
Dijital detoksa neden mecburuz!
YALNIZCA “kişisel” değil “sosyal sağlık” için de zaman zaman “dijital detoks” yapmak zorundayız.Yazının Devamı
Hepimizin gözü, dili, eli hatta beynine musallat yeni bir sorun var. Sorunun yol açabileceği sağlık problemlerini geçen hafta yazdım, çözüm önerilerini ise bu haftaya bıraktım.Yazının Devamı
Muazzam boyutlara varan yeni bir medya kavramı ve aynı zamanda enteresan bir sağlık sabotajcısı ile karşı karşıyayız: SOSYAL MEDYA!Yazının Devamı
Yeni çağın vebası için kendinizi test edin
İnsülin direncinin yol açabileceği sağlık sorunlarını geçen hafta özetledim. O kısa özet bile keyfinizi kaçırmış olmalı ki ertesi gün sayısız e-posta aldım. Konu mühim. Mühim olduğu için de sizi tekrar tekrar uyarmak, hatta dilimde tüy bitene kadar tekrarlamak zorundayım: Yeni bin yılın “veba”sı obezite salgını, o salgının “orkestra şefi” ise insülin direncidir. O direnci erkenden fark etmekse hepimizin vazgeçilmezi, her hekimin önceliğidir. Peki nasıl ve ne zaman şüpheleneceğiz bu sorundan? Yanıtlar için buyurun...Yazının Devamı
Sağlık tavsiyeleri neden çelişkili
Televizyon, dergi ve gazetelerdeki sağlık uzmanlarının tavsiyeleri zamanla değişebiliyor. Hatta bazen birbiri ile çelişebiliyor. Peki bu değişme ve çelişkilerin sebebi ne?Yazının Devamı
Sağlığınızın ne durumda olduğunu öğrenip gelişebilecek problemleri önceden tahmin edebilmek için her yıl düzenli sağlık taramalarından geçmeniz şart.Yazının Devamı
Bunama riskini azaltmanın yolları (Koku kaybı Alzheimer belirtisi olabilir)
Bunama riskini azaltmanın yolları (Koku kaybı Alzheimer belirtisi olabilir)Yazının Devamı
Obez olduğunuzu ne zaman anlarsınız?
'Şişman biri’ olmak ille de “obez” ve “hasta olmak” anlamına gelmiyor.Yazının Devamı
Kolonoskopinizi yaptırdınız mı? Altın standart
Kolon kanseri erkeklerde de kadınlarda da sık görülen kanserlerden biri.Yazının Devamı
İngiliz Kamu Sağlığı Kurumu, “günde 10.000 adım” yürüme hedefinin yeterli olmadığını açıkladı ve yaşlılığın önemli sorunlarından kas ve kemik kaybını azaltmak için “KAS GÜÇLENDİRİCİ” aktivitelerin de yapılması gerektiğini ilan etti.Yazının Devamı
Bellek kaybını hızlandıran 5 şey
Bellek gücünün azalması herkesi, en çok da yaşlıları endişelendirir. Doğal yaşlanmanın beyin fonksiyonlarına ilk etkisinin de bellek zayıflaması olduğu kesindir. Ama yine de basit bazı ‘bellek zayıflatıcı’ sebeplerin etkilerini de azımsamamak gerekiyor. Onlar da etkili faktörler. İlk 5’te şunlar var...Yazının Devamı
'AYAKTA kal, hayatta kal’ mottomuzu doğrulayan kanıtların sayısı artıyor, önceki verilere neredeyse her ay bir yenisi ekleniyor.Yazının Devamı
İstatistiksel veriler dünyada en uzun yaşama şansının Avrupa vatandaşlarında olduğunu gösteriyor.Yazının Devamı
Ramazan nedeniyle beslenme ritmimiz değişti. Sahur-iftar şeklinde günde iki öğün ile beslenmeye geçtik. Sadece bedensel değil ruhsal beslenmede de değişimler yaşıyoruz. Manevi yaşam ve inançlarımızla bağlarımız bu ay çok daha güçlü ve yoğun.Yazının Devamı
Ramazan ayı başlıyor. Oruç tutanların yeme ritmi bundan böyle 1 ay süreyle “sahur-iftar” şeklinde olacak. Yani daha sağlıklı bir beslenme ritmine geçmiş olacaklar. Daha önce de yazdım, insan bedeni yapısal olarak “günde iki öğün beslenmeye” ayarlanmış. Bütün mesele sağlıklı bir sahur ve iftar yapabilmekte.Yazının Devamı
Glütensiz diyet zayıflatır mı?
Glütensiz diyet zayıflatır mı?Yazının Devamı
Yeni bir tehdit: Toksik şişmanlık!
Toksinler bizi sadece yormuyor, kilo almamızı da kolaylaştırabiliyor, buna TOKSİK ŞİŞMANLIK deniyor.Yazının Devamı
Kilo sorunu da obezite de mühim problemler.Yazının Devamı
Stres kilo ilişkisinde yeni şifre (Stres kilo almaya sebep olur mu?)
Stres kilo ilişkisinde yeni şifre (Stres kilo almaya sebep olur mu?)Yazının Devamı
Şeker tutkusu yayılıyor, kişi başına tüketilen yıllık şeker miktarı her ülkede hızla artıyor.Yazının Devamı
Yaşlılıkta düşme nasıl önlenir? (Düşmemek için sağlık testi)
İyi yaşlanma ile ilgili tavsiyelerimizin ilk üçü hiç değişmez: Durmayın, düşmeyin, üşütmeyin! Bize göre özellikle altmışından sonra her gün düzenli yürüyen, düşmeme ve üşütmeme konusunda dikkatli davranan ve bizim diğer iyi hayat tavsiyelerimizi uygulamaya çalışan herkes iyi yaşlanmayı rahatlıkla hak eder. “Peki bu tavsiyelerden ‘düşmeme’ konusu neden bu kadar önemli hocam?” diyorsanız buyurun...Yazının Devamı
Gıda güvenliği yoksa kanser var
Gıda güvenliği yoksa kanser varYazının Devamı
Uzun süre oturmak bedene ihanet
Bir sandalyeye, koltuğa ya da kanepenin köşesine ilişip birkaç dakika oturmak, azıcık dinlenip nefes almak muhakkak ki güzel bir şey. Ne var ki oturmanın da fazlası tıpkı yiyip içmenin fazlası gibi bedene iyi gelmiyor. Uzun süre oturan bedenlerde zamanla bazı sorunlar başlıyor. Ve ne yazık ki o sorunların mühim bir kısmı hayatı tehdit edebilen ciddi hastalıklara da dönüşebiliyor. Kısacası hayatın her alanında olduğu gibi oturmakta da işi abartmamak, ifrattan kaçınıp makulü tercih etmek ve biraz tedbirli olmak gerekiyor. “Peki, neden?” diyorsanız buyurun...Yazının Devamı
Herkes için uygun öğün sayısı aynı değil ama yine de sadık kalınması gereken kurallar var: Yaş aldıkça daha az yemek, kahvaltıyı atlamamak, akşamki meyve ziyafetlerinden vazgeçmek...Yazının Devamı
Trigliseridiniz yüksekse dikkat
Yaşı 40’ı, 50’yi geçen hemen herkes “Kolesterolüm ne durumda?” sorusuna yanıt arıyor ama yüksek trigliserid meselesinin önemini ısrarla atlıyor. Biz doktorların da bunda payı var. Maalesef biz de sorunu yeteri kadar ciddiye almıyoruz. Oysa trigliseridin uzunca bir süre % 200 mg/dl’den yüksek olması mühim bir sorun. Trigliseridiniz çok yüksekse, bakın sizi neler bekliyor...Yazının Devamı
Hipertansiyon için 3 mühim soru
Hipertansiyon için 3 mühim soruYazının Devamı
Stres+Obezite: Reflüde patlama
Stres + Obezite: Reflüde patlamaYazının Devamı
Testosteron azalınca bakın neler oluyor
Testosteron azlığı orta yaş ve sonrası dönemi yaşayan erkeklerin en mühim sorunlarından biri.Yazının Devamı
Geçtiğimiz hafta hepimizi üzen bir olay yaşadık, İstanbul Ticaret Odası başkanı <a href="https://www.ntv.com.tr/ekonomi/istanbul-ticaret-odasi-baskani-ibrahim-caglar-hayatini-kaybetti,FlHhvp0h_kuGvLpSXC1vvA" target="_blank">İbrahim Çağlar</a>’ı geçirdiği ilk kalp krizinde kaybettik.Yazının Devamı
Sağlık Bakanlığımızın Hacettepe Üniversitesi ile yaptığı çocukluk çağı obezitesi ile ilgili yeni araştırmanın sonuçları ürkütücü: O araştırmadan çıkan rakamlara bakılırsa her 10 çocuğumuzdan biri obez. Her 4 çocuğumuzdan biri de fazla kilolu...Yazının Devamı
Uykusuzluk obezite kadar tehlikeli
Dikkat Prof. Dr. Müftüoğlu uyarıyor: Dinlendirici ve verimli bir uykunuz yoksa sağlıklı kalabilmeniz mümkün değil.Yazının Devamı