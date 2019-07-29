Alzheimer kalkanı: Egzersiz

Köylerde yaşamını doğa ile savaşarak zorunlu bir hareketlilik içinde sürdüren yaşlılarda Alzheimer’a daha az rastlanması ise bunun en basit kanıtlarından biri. Bilim insanları bu bilgiyi araştırmalarla da kanıtladılar. Egzersizin marifeti ‘irisin’de gizli. Egzersiz esnasında kaslarda üretilip bedene pompalanan irisin isimli bir protein başlangıç vuruşunu yapan molekül gibi görünüyor. İrisin yeni keşfedilmiş bir madde de değil. Varlığı ve faydaları uzun süredir zaten biliniyor. Mesela beyaz yağ dokusu hücrelerini kahverengi yağ dokusu hücrelerine çevirerek zayıflamamıza yardımcı olabiliyor. Özeti şu: Eğer düzenli egzersizle bedeninizdeki irisin miktarını artırabilirseniz, Alzheimer’a yol açan beta amiloid plaklarını üreten genlerin aktivitesini baskılayabilirsiniz. Ayrıca irisin sayesinde nöronlardaki (beyin hücreleri) dendrit (hücrelerin haberleşme uçları) kaybını azaltmak da mümkün. Netice şu: Bizim “Ayakta kal hayatta kal” mottosu belleği de koruyor.



BU 4 TEST ÇOK ÖNEMLİ



BİZ doktorlar tarafından bile öyle çok sık kullanılmayan ama yaşam süre ve kalitesini etkileyebilen sorunlar hakkında aydınlatabilen bazı testler var. Neler mi? İşte ilk 4 örnek...



1) HOMOSİSTEİN: Metilasyon süreçlerinin iyi işlemediğinin işareti olan bu maddenin kan analizinde 10’dan yüksek olması bellek ve kalp için risktir.



2) İNSÜLİN: Açlık insülinin 5’den, hele hele 8’den fazla olması tehlikelidir. İnsülini 5’den az olanların uzun yaşam şansı daha yüksektir.



3) HEMOGLOBİN A1-C: Geçmiş 3 aylık kan şekeri artmalarını gösteren bu testin 5.5’den az olması ideal 6’dan fazla olması riskli, tehlikelidir.



4) Hs-CRP: İltihabi süreçlerin hücre, doku ve organların yani bedenin mikropsuz iltihap nedeniyle hasar içinde yanıp tutuştuğunu gösteren bu önemli testin 1’den yüksek olması risk, 1.5 ve fazlası ciddi bir sağlık tehdididir.

TATİL İÇİN 3 REÇETE



DİNLENMEK, daha doğrusu mola verebilmeyi bilmek, kısacası tam ve eksiksiz bir tatili hakkıyla başarabilmek sadece “güneş, deniz, kum” üçlüsüne yaslanmakla olmuyor. Bedensel, ruhsal, sosyal olarak da tam bir tatil şart! Ruhsal tatilde sonrası için işinize yarayabilecek 3 ayrı listeyi sizinle yeniden paylaşmak istedim.

İlki Zelinski’nin mutluluk reçetesi. İkincisi Gerry Small’ın yorgunluk savan tavsiyeleri. Üçüncüsü de Osman Hoca’nın iyi hayat için basit önerileri.



1) Ernie J. Zelinski’den mutluluk tarifesi



Doyum sağlayacak kadar bir amaç.

Geçinebilecek kadar bir iş.

Temel ihtiyaçlara yetecek kadar zenginlik.

İş ve eğlenceyi dengeleyecek kadar sağlıklı bir akıl, birçok insanı beğenecek, bunlardan birazını da sevecek kadar şefkat.

Kendini sevecek kadar özsaygı.

Muhtaç olanlara verecek kadar iyilik duygusu.

Zorluklarla yüz yüze gelecek kadar cesaret.

2) Dr. Gerry Small’dan yorgunluksavar



Yaratıcı olmaya bakın.

Yeni hobiler edinmeye çalışın.

Fırsat buldukça tatile çıkın.

Bir sosyal grubun gönüllü organizasyonuna katılın.

Aile içi ilişkilerinizi sağlamlaştırın.

Komşularınızla daha sık görüşmenin yollarını arayın.

Arkadaşlık-dostluk ilişkilerinizi güçlendirin.

Daha esnek olmanın bir yolunu bulun.

Faydasız ilişkileriniz varsa detokslayın!

Az eleştirin, çok övün.



3) Yaşasın Hayat’tan yaz için öneriler



Erken yatıp, erken kalkın.

Güneşi ilaç gibi kullanın

Su içmeyi unutmayın.

Hafifleyin, basitleşin ve azalın.

Huzura odaklanın.

Sizi her sabah yatağınızdan keyifle ve zıplayarak uyandıran bir iyi “hayat hedefiniz” olsun.

Geleneksel ve yerel kalın.

Iskalamalarınızı azaltmak için yavaşlayın.

Aidiyet duygularınızı güçlü tutun.

Her günü dünden farklı yaşayın.

VIDEO: OSMAN MÜFTÜOĞLU İLE YAŞASIN HAYAT (27 TEMMUZ 2019)