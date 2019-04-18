Antidepresanlar kilo aldırır mı?

Antidepresanların kilo aldırdığı yönünde elimizde net bir bilgi, yüzde 100 güvenilir bir veri yok. Pek çok tartışmalı konu gibi burada da herkes farklı şeyler söylüyor. Ama bizim gözlemlerimiz şu yönde: Bu haplar çoğu kişide kilo almayı kolaylaştırıp kilo vermeyi zorlaştırıyor. Yani...

Farklı fikirler ileri sürülse de günlük pratikte gördüğümüz sonuç net ve açık olarak şudur:

Antidepresan kullananlar...

- Daha kolay kilo alıyor

- Daha zor kilo verebiliyor

Kilo sorununuz varsa bu bilgiyi mutlaka dikkate alın. Ama alttaki notu da mutlaka gündeminizde tutun.

ÖNEMLİ NOT: Bu bilgileri okuduktan sonra lütfen psikiyatri uzmanınızın reçetelediği antidepresan hapı onun bilgisi olmadan bırakmayın. Sadece “kilo sorunu” yapabileceğini öğrenip beslenmenizi ve aktivitenizi yeniden ayarlayın.

7 ÖNEMLi OMEGA 3 TAVSiYESi

1- Omega3 haplarını yemekle birlikte almak daha iyi sonuç veriyor.

2- Bu destekleri günün her saatinde almak mümkünse de sabah kahvaltıyla birlikte alınmaları tavsiye ediliyor.

3- Kullanacağınız Omega3 desteğinin içindeki EPA ve DHA miktarları da önemli bir ayrıntı. Bunların miktarı arttıkça faydaları da artıyor. Ancak fosfolipid omegaların trigliserid omegalara oranla EPA ve DHA emilimleri çok daha fazla, dolayısıyla daha düşük miktarlarda yeterli kabul ediliyor.

4- Balık yağı ile Omega3 takviyeleri aynı şey değil. İçinde çok çok az miktarda EPA ve DHA bulunan balık yağları da satılıyor ve bunların balık yağı olma dışında ciddi bir faydaları yok.

5- Omega3 takviyeleri kilo aldırmıyor, yaz-kış yılın her ayında kullanılabiliyor.

6- Doğal yolla kazanılan Omega3’lerin daha etkili ve faydalı olduğunun altı çiziliyor. Omega3 zengini balık yemek imkanlar ölçüsünde Omega3 zengini yumurta, süt ürünü, etlere yönelmek tabii ki en akılcı olanı.

7- Doğal kaynak olarak bitkisel Omega3’lerden de vazgeçmemek lazım. Ceviz, keten tohumu ve yağı, chia, semizotu gibi bilinen bitkisel Omega3 kaynaklarını ihmal etmemekte fayda var.

VIDEO: ANTİDEPRESAN ÇARE DEĞİL Mİ?

AZ YİYENLER NEDEN UZUN YAŞAR?

Yaşınız 50’yi geçince yeme içme işinde hafifçe frene basın. 60’ı geçince de ayağınızı gazdan çekip frene yüklenin. Yani, az ve öz yiyin, yediklerinizde yüzde 20 civarında bir “küçültme” yani “azaltma” yoluna gidin. Bu önlem size 10 mühim avantaj sağlar...

◊ Daha az serbest radikal üretirsiniz.

◊ Daha az insülin salgılarsınız.

◊ Daha az trigliserid üretirsiniz.

◊ Daha çok antioksidan kazanırsınız.

◊ Daha düşük kilolu, daha az tansiyonlu, daha güzel uyuyup daha dinç uyanan biri olursunuz.

◊ Neticede de daha sağlıklı ve uzun yaşayan biri olma şansı yakalarsınız.

GÖBEĞİNİZ CANINIZI SIKIYORSA

YÜRÜYÜN: Günde en az 7500 adım atın.

MERDİVEN ÇIKIN: Günde en az 75 basamak tırmanın.

ÇÖMELİP KALKIN: Günde 3 kez 20 defa çömelme egzersizi yapın.

PAYLAŞIN: Tabağınızdakinin 4’te 1’ini yemeyin, arkadaşınızla paylaşın.

UYGULAYIN: Haftada 2 veya 3 gün aralıklı açlık kürü yapın.

DENEYİN: Aralıklı açlık küründe kadınsanız 12-13, erkekseniz 14-16 saati aç geçirin.

PROTEİNE YÜKLENİN: Yoğurt, yumurta, yağsız beyaz veya kırmızı et tüketin.

SEBZEYİ SEVİN: Tabağınızın 4’te 3’ü sebzeyle dolsun.

ŞEKERE “HAYIR” DEYİN: Tatlıyı sadece tadın.

UNLULARA SOĞUK BAKIN: Fırın ve pastanelere uğramayın.

SABAH AÇ KARNA ILIK SU NEDEN FAYDALI?

İşin uzmanları ılıtılmış suda depolanmış enerjinin suyun yüzey gerilimini azalttığını, bu sayede suyun hücrelere geçişinin hızlandığını, bunun da hücrelerin toksinlerden arınmasını kolaylaştırdığını söylüyor.

Kısacası güne bir bardak dolusu ılıtılmış su ile başlamak, mümkünse bu suya bir tatlı kaşığı kadar limon suyu eklemekte fayda var.

2019'UN EN İYİSİ AKDENİZ DİYETİ