Bazı belirtiler bedeninizin size gönderdiği sağlıksızlık mesajları, imdat çığlıkları, kısacası ciddi bazı hastalıkların işaret fişekleridir. O belirtilerin ilk 10’unda şunlar var.

1- Tekrarlayan ve şiddeti artan baş ağrıları (Beyin tümörü, anevrizma)

2- Sık idrara gitme ve eşlik eden ağız kuruluğu, kilo kaybı (Şeker hastalığı, böbrek hastalığı)

3- Zift rengi veya kahverengi dışkılama (Bağırsak kanaması, kolon kanseri)

4- Kilo kaybı (Tiroid hastalığı, şeker hastalığı)

5- Tekrarlayan ateş atakları ve eşlik eden kilo kaybı, terleme, iştah kaybı (Enfeksiyonlar, kanserler)

6- 2-3 haftadan uzun süren bel ağrıları (Omurilik tümörleri, bel fıtıkları)

7- Menopoz döneminde gelişen ara kanamalar (Rahim/rahim ağzı kanseri)

8- İlerleyici yorgunluk ve bitkinlik (Kronik iltihaplar, kanserler, diyabet, hipotiroidi)

9- İnatçı bulantı, eşlik eden kusma ve kilo kaybı (Mide, yemek borusu, pankreas kanserleri)

10- Tekrarlayan çarpıntı ve/veya göğüs ağrıları (Kalp ve damar hastalıkları)

Mitokondri desteklerinde ilk 10

- Ubiquinol (Co enzym Q10)

- Glutatyon

- Selenyum (sodyum selenit)

- Çinko (Zinc picolinate)

- C vitamini (Ascorbyl palmimtat)

- N-Acetyl sistein

- Silliymarin

- Zerdeçal

- Magnez-yum

- Alpha Lipoik Asit (R form)

Anti-kramp önlemlerde ilk 5

Sık tekrarlayan gece kramplarından yakınıyorsanız şu önerilerden faydalanmayı düşünün:

- Krampların tekrarlandığı kaslara gece yatmadan evvel sıcak uygulaması yapmayı deneyin. Bu amaçla termofor, ıslak sıcak havlu, sıcak su şişeleri ya da sıcak taşlardan yararlanabilirsiniz. (Ama dikkat edin, cildinizi yakmayın.)

- Yeterince su içmeye özen gösterin. Asla susuz kalmayın. Kalsiyum ve magnezyum miktarı yüksek mineral zengini doğal sular için.

- Yatmadan önce bacak kaslarınızı gevşetici hareketler yapmayı deneyin. Masaj ve ovma hareketlerinin önleyici gücünden de yararlanın.

- Akşamları alkol kullanmayı bırakın.

- Magnezyumdan zengin beslenin. Gerekiyorsa magnezyum, alfa lipoik asit ve benfotiamin desteklerinden istifade edin.

Cilt koruyucu takviyeler

Evening primrose oil desteğinden faydalanmayı düşünebilirsiniz. Bu destek, yapısındaki gamma linoleik asit sayesinde cilde nem pompalayabiliyor.



İlk 2 ay günde iki kez 500 mg, sonra yine 2 ay süre ile günde bir defa 500 mg’lık dozlar ihtiyacınızı karşılayabilir.



Hyalüronik asit hapları da aynı faydayı verebilir. Doğru seçilmiş “şekersiz” kolajen hidrolizatları ya da peptanlarla da iyi sonuçlar alabilirsiniz.



Glutatyon takviyelerinin de cildi nemlendirip desteklediği Japonya’da yapılan yeni bir çalışmayla net ve açık olarak kanıtlandı.



Bir başka önerim de alfa lipoik asit! O da glutatyonu çoğaltarak nem oranını artırabiliyor.



Bitmedi! Listeye C vitamini ve koenzim Q10’u da ekleyin. Ve bu son ikilinin de tıpkı alfa lipoik asit gibi glutatyon üzerinden etkili olduğunu da bir kenara not edin.

Yeni bir dert: Nöropati

Bedenimiz “toksin çöplüğü”ne dönünce bu “kirlenme”den sinir uçları da payını alıyor.

Yapısı ya da onu sarıp sarmalayan kılıf bozuşmaya başlıyor, neticede de el ve ayaklarda yanma, uyuşma, karıncalanma, kramp ve benzeri sorunlar devreye giriyor.



Nöropati nedenlerinden biri de ilaçlar. En başta da “statinler” yani “kolesterol hapları” var.



Peki çare? Çare, nedeni bulup ondan uzaklaşmak.



Takviye bir destek var mı? Alfa lipoik asit (R formu), B6, B12 ve magnezyum (sitrat formu) takviye olarak işe yarayabiliyor.

Kas kaybettiren 4 mühim yanlış

- Hareketsizlik: Ne kadar hareketli olursak ve ne kadar sık, düzenli, etkili egzersizler yaparsak kas kaybımız o oranda azalıyor.

- Beslenme hataları: Tekrarlanan yanlış diyetler kaslarımızı eritiyor. İhtiyaçtan az beslenmek de kas kaybı yapıyor. Protein eksikliği yani proteinden fakir beslenme dekas kaybının en önemli bir nedeni.

- Hormonal kayıplar: Özellikle testosteron azlığı kısa bir süre sonra kas kaybıyla sonuçlanıyor. D vitamini noksanlığının da böyle bir etkisinin olabileceği biliniyor.

- Organ yetersizlikleri: En çok kalp ve akciğer yetersizliği kas erimesi yapıyor.