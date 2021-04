Daha çok kapanalım

BANA GÖRE

ÖNLEMLER DAHA DA SIKILAŞTIRILMALI

Görünen o ki alınan son bu son önlemler, vaka sayılarını azaltmaya yetmeyecek. Bu nedenle geçtiğimiz hafta uygulamaya konulan “sınırlı kapanma” önlemlerinin hemen ve acilen daha da sıkılaştırılması, en kısa zamanda hatta mümkünse hemen yarından itibaren çok daha sıkı ve “tam kapanma”ya yakın yeni önlemlerle desteklenmesi gerekiyor. Eğer bunu bir an önce yapmazsak özellikle sağlık sistemimizdeki sıkışma ve son günlerde çok daha net şekilde ortaya çıkan sağlık ordumuzdaki yorgunluk önemli bir sorun haline gelecektir. Lütfen daha fazla gecikmeyelim, 15 gün sonraki neticeleri beklemeyelim bir an önce harekete geçip mevcut önlemleri daha da sıkılaştırma yoluna girelim.



İYİ HABER 1

BAKAN SOYLU DA DEVREYE GİRDİ



Bilelim ki bizi bu salgında en çok güçsüz düşüren ayrıntılardan biri, “sokağa çıkma muafiyetleri”nin kötüye kullanımı oldu. Eline market poşetini alan “vatandaş”, cebine ülkemizde “ikametgâh izni” olmasına rağmen yabancı ülke “pasaport”unu koyan “misafir”, sahte rezervasyonlarla müşterilerine otel lokantalarında ziyafet, gece kulüplerinde parti düzenleyen “turizmci” ve daha pek çok duyarsız kişi bu ölümcül günahı işledi, bu suça ortak oldu. Neyse ki sürece sonunda İçişleri Bakanı’mız sayın Süleyman Soylu el koydu. Bakan Soylu “özellikle İstanbul ağırlıklı olmak üzere pandemiyle mücadelenin bundan sonraki döneminde kolluk kuvvetlerinin de devreye gireceğini” açıkladı. Üstelik bir de “sürecin takipçisi olacağı” garantisi verdi. Bu yerinde ve doğru karardan dolayı sayın Soylu’ya teşekkürler.



UNUTMAYIN

‘HATTI MÜDAFAA’ YETMEZ, ‘SATHI MÜDAFAA’ LAZIM



Pandemiyle savaştan galip çıkmanın yolu yalnızca ilaçlardan ve aşılardan geçmez. Sadece sağlık ordumuzun başarıları ve hastane organizasyonlarımızın mükemmelliği de bize yetmez. BİLELİM Kİ pandemiyi yenmek de “ulusal bir savaş” gerektiriyor. Bu savaşa her bireyin yürekten ve “ama”sız, “keşke”siz bizzat katılması vazgeçilmez bir zorunluluk. Her savaşta olduğu gibi bu savaşta da bize “hattı müdafaa” yetmiyor, “sathı müdafaa” vazgeçilmez ayrıntılardan biri haline geliyor. Peki, o satıh da neler mi var? Caddeler, sokaklar, parklar, meydanlar, piknik alanları, fabrikalar, ofisler, AVM’ler, çarşılar, pazarlar hatta evlerimiz...



İYİ HABER 2

EGZERSİZ YAP RİSKİ AZALT

Anlaşılan o ki pandemi belası daha uzunca bir süre gündemimizde olacak. Ve yine anlaşılan o ki Dünya Sağlık Örgütü “pandeminin bitiş düdüğü”nü maalesef en az 1 yıldan önce çalamayacak. İşte bu nedenle “KORUNMA” meselesi hâlâ en önemli önlem olarak önümüzde duruyor. Korunmada ve bu belalı hastalığı daha hafif sorunlarla atlatmada önemli araçlardan birinin ise “DÜZENLİ EGZERSİZ ALIŞKANLIĞI” olduğu anlaşılıyor. Yeni tamamlanan ve önemli bir tıp dergisinde yayımlanan güvenli bir araştırma da bu bilgiyi doğruladı. O araştırmanın sonuçlarına göre, haftada 150 dakika ya da günde 20 dakika süre ile düzenli ve tempolu yürümek (ya da bisiklete binmek), COVID-19’u daha hafif atlatmamıza yardımcı olabiliyor. Araştırmaya göre, “düzenli egzersiz alışkanlığı” olanların hastalığa yakalansalar bile hastaneye yatma veya yoğun bakım ünitelerine ihtiyaç duyma olasılıkları minimuma iniyor.



BİR ÖNERİ

TURİZM ÇALIŞANLARINA DA ÖNCELİK Mİ VERSEK



Turizm en önemli ulusal gelir kaynaklarımızdan biri. Önümüzdeki yazı daha güvenli bir turizm sezonu haline getirebilmek ise başlıca hedefimiz. Bunu başarabilmek için turistik tesislerde çalışanlara hızlı bir aşılama kampanyası uygulanmasında fayda var diye düşünüyorum. Bilelim ki bu alandaki güçlü rakibimiz Yunanistan bu yönde bir adımı çoktan attı, adalardaki tüm turizm çalışanlarını aşılama kararı aldı. Biz de benzer bir önleme başvurabilir, özellikle her şey dahil otellerde çalışanlara daha hızlı bir aşılama uygulayabiliriz.



KISA BİLGİ

HANGİ MAKARNA



MAKARNANIN;

BİR: Az pişmişi, çok pişmişinden

İKİ: Soğuk yeneni, sıcak yeneninden

ÜÇ: Yoğurtlusu, yoğurtsuzundan

DÖRT: Kıymalısı, boşundan

BEŞ: Sebzelisi, sadesinden

ALTI: Az yağlısı, yağlısından

YEDİ: Kepeklisi, kepeksizinden daha sağlıklıdır.