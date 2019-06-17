“Demirel dersanesinde” edindiğim bilgilerden bazılarını paylaşmak istiyorum

9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’i 4 yıl önce kaybettik ama gönlümüzdeki başarı, sevgi, saygı, espri, hoşgörü ve tevazu dolu imajı bugün de hiç eksilmedi. Rahmetli Demirel sadece mükemmel bir devlet adamı, geniş ufuklu bir siyasetçi, vefalı bir dost, müşfik bir eş değildi.

Bir sosyolog, bir “hayat öğretmeni”, bir “mentor” gibiydi. Bilirsiniz, onun kahvaltı sofraları çok meşhur, adeta bir Türkiye mozaiği idi. O kahvaltılar, zamanla benim için adeta dershane işlevi de gördü. Onu ve tevazu anıtı sevgili eşi Nazmiye Hanım’ı saygı ve dualarla anıyor, o bilge adamdan, “Demirel dersanesinde”edindiğim bilgilerden bazılarını sizlerle de paylaşmak istiyorum. Buyurun...

BİR ANI: DÜN DÜNDÜR BUGÜN BUGÜNDÜR!

- Mutat sabah kahvaltılarımızdan birinde, 70’li yıllarda severek kullandığı bir cümlenin yanlış yorumlandığından yakınmıştı. O meşhur cümle, siz de hemen hatırlayacaksınız, “Dün dündür, bugün bugündür” idi. Rahmetli Demirel bu cümle ile Mevlânâ’ya ait sûfi bir yaklaşımı ifade etmeye çalıştığını, “dünün dünde kaldığını, bugünün yeni şeyler söyleme zamanı olduğunu” anlatmak istediğini söyleyip “eksik ya da yanlış anlaşılmak”tan duyduğu üzüntüsünü dile getirmişti. Özetle Demirel, “dünü konuşmak yerine bugünü yaşayıp yarını planlayan”muhteşem bir liderdi. Hatırlayalım, “Dünün güneşi ile bugünün çamaşırı kurutulmaz” cümlesi de ona aitti.

İZ BIRAKAN TAVSİYELER

İLK 5

1-Hiçbir suyun derinliğini iki ayağınızla birden yoklamayın.

2- Kederde de mutlulukta da “Bu da geçer” demeyi unutmayın.

3- “Daha fazla daha iyidir” diye kendinizi kandırmayın.

4- “Her gecenin bir sabahı olduğunu” daima hatırlayın!

5- Hayat maçını kaybettiren golleri en çok “kendinizi en güçlü hissettiğiniz anlarda” yiyebileceğini aklınızdan çıkarmayın.

İKİNCİ 5

1-Konuşmaya başlamadan önce şu 4 cümleyi anımsayın:

- Söylediklerimin gereği var mı?

- Anlattıklarım iyilik ve şefkat içeriyor mu?

- Sözlerim birini incitebilir mi?

- Söz ettiklerim sessizliği bozacak kadar değerli mi?

2- Huzurlu bir yaşam için dinleten değil dinleyen, yargılayan değil anlayan, eleştiren değil hoş gören, kavga eden değil affeden olun.

3- Hakiki dost iyi günde davetle, kötü günde kendiliğinden gelendir.

4- Yıllarınızı nasıl geçirdiğiniz, o yılların içine ne kadar çok hatırlanabilir ve güzel an ve anı sığdırdığınız, sizin kaç yıl yaşadığınızdan çok daha

önemli ayrıntılardır.

5- Kaybettiklerinin bazen kazancın da olabileceğini unutma.

ÜÇÜNCÜ 5

1- Mutluluk küçük şeyleri büyük fırsatlara çevirebilme becerisidir.

2- Sabır öfkeden, nezaketnefretten iyidir.

3- Basit ve anlaşılabilir ifade edemiyorsanız yeteri kadar anlamamışsınız demektir.

4- Her tohum kendi toprağında yeşerir, tohum çiçeğini, çiçek meyvesini göremez.

5- Geçmiş pişmanlık, gelecek endişedir, huzur ise sadece şu anda ve bugündedir.