‘Derin Pandemi’ye dikkat!

İyi haber kısa ve net: Görünen o ki aşı bağışıklığı mükemmel neticeler veriyor. Bizde de başka ülkelerde de aşıyı yaptıranlar paçayı -önemli ölçüde- kurtarabiliyor. Zira aşılandıktan sonra virüsü kapanlarda bile hastalık ya belirtisiz ya da çok hafif sorunlarla geçip gidiyor. Kısacası şüpheye mahal yok. Mevcut aşıların hepsi kesinlikle işe yarıyor. Kötü habere gelince...

KÖTÜ HABER

‘DERİN PANDEMİ’YE DİKKAT!

BANA sorarsanız gelin, her akşam TV ekranlarındaki o turkuvaz tabloda yer alan rakamlara takılıp kalmayın. Zira o rakamlarda sadece pandeminin “görünen yüzü” var. Olan biteni daha dikkatli izleyen ve yorumlayan deneyimli pandemi uzmanları için ise “derin pandemi”, yani pandeminin “gözden ırak neticeleri” de en az turkuvaz tablodaki rakamlar kadar önemli. “Hocam, bu derin pandemi meselesi de nereden çıktı?” diyorsanız -ki deyin- aşağıdaki kutuları lütfen daha bir dikkatle inceleyin.

DERİN PANDEMİ 1

KAYGI SORUNU ZİRVE YAPTI

Pandeminin ruhumuzda açtığı yaralar, en az bedenimizde yaptığı tahribat kadar önemli. Pandemi uzadıkça daha sık depresyon, daha çok dikkat dağınıklığı, daha fazla takıntı problemi ile karşılaşacağımız kesin. Pandeminin yarattığı “derin endişe” ruh sağlığı uzmanlarına göre “derin pandemi”nin en mühim, en belalı neticelerinden biri olacak, neticede de ruh sağlığı uzmanlarına çok iş düşecek.

DERİN PANDEMİ 2

BELLEK SORUNLARI ÇOĞALDI

Pandemide evinde en uzun süre mahsur kalanlar, en yoğun sosyal izolasyona maruz bırakılanlar, neticede de en fazla yalnızlaşanlar 65 yaş üstü insanlarımız oldu. Neticede sosyal izolasyona kaygı/endişe problemi ve yetersiz tıbbi bakım da eklenenince bir miktar bellek kaybı kaçınılmaz hale geldi. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda demansın yani bunamanın her türlüsüyle daha sık karşılaşacağımız kesin. Kısacası nörologlarımıza da çok iş düşecek.

DERİN PANDEMİ 3

UYKUDA SORUNLAR BAŞLADI



Uyku bozukluğu da çok yaygın bir problem ve bu sorun da derin pandeminin en önemli sağlık arızalarından biri olarak tarihe geçecek. Uyku arızaları sadece yetişkin ve yaşlılarımızı değil, çocuklar ve gençlerimizi bile etkiledi. Konuyu uyku uzmanlarına havale edecek, çözüm önerilerini onlardan bekleyeceğiz.

DERİN PANDEMİ 4

OBEZİTE PATLADI



Obezite ülkemiz için zaten mühim bir meseleydi, şimdi çok daha önemli bir sağlık problemi haline geldi. Bilhassa 65 yaş üstü ve 25 yaş altı grupta inanılmaz bir obezite patlamasının bizi beklediğini gösteren işaretler var. Pandemiden sonra iç hastalıkları, endokronoloji ve beslenme uzmanlarına da çok iş düşecek.

DERİN PANDEMİ 5

KEMİK VE KASLAR ERİDİ



Kareketsizlik pandeminin başından bu yana en önemli sağlık zararlılarından biri oldu. Sorun derinleştikçe de sadece kaslarımız değil, kemiklerimiz de eridi. Bu iki dokusal kayıp öncelikle yaşlılarımızı tehdit ediyor ve bizi gelecekte daha fazla sayıda yorgun, kemiği ve kası erimiş, dengesi bozulmuş, iskelet sistemi arızaya geçmiş yaşlı insan bekliyor. Bu sorunun çözümünde de metabolizma ve endokronoloji uzmanları çok ter dökecekler.