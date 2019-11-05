Detoks sadece bir yorgunluk savar mı?

ntv.com.tr 05.11.2019 - 08:40
Detoks son yılların sevilen ve en çok ilgi gören “sağlık trendlerinden” biri. Genel anlamda toksinlerden arınıp hafiflemek, toksinlere bağlı yorgunluk, bitkinlik gibi problemlerden kurtulmak için başvurulan bir yöntem.
Peki, iyi planlanmış bir bedensel ve ruhsal “total detoks” programı, yalnızca bir “yorgunluk savar” ya da sadece “detoks=yorgunluk tedavisi” gibi bir şey mi? Bir başka deyişle arınma çabalarımızı, “detoks=antiyorgunluk tableti” gibi mi düşünmeliyiz?
Tabii ki hayır. Etkili, iyi planlanmış, kişiye özel ayarlanmış ciddi bir “total detoks” programı bakın başka neler kazandırabiliyor:
- Ağır metal temizliği yapıyor. Cıva, kurşun, kadminyum kalıntıları atılıyor.
- Toksik kimyasallardan arındırıyor. Tarım ilaçları, antibiyotik kalıntıları temizleniyor.
- Fazla yağlardan kurtulmamızı sağlıyor, kilo verdiriyor.
- Ruhsal arınma ile beden kadar ruhlar da hafifliyor.
- Karaciğer ve sindirim sistemine dinlenme fırsatı sunuyor.
- Uyku dengesine yeni bir ayar geliyor.
- Bağışıklığa güç takviyesi sağlıyor.
- Serbest radikal yükünde azalma sağlanıyor, paslanma süreçleri yavaşlatılıyor.
GÜNEŞ LEKELERİNİ AZALTABİLEN DOĞAL GÜÇLER
- Glutatyon (Semizotu)
- Beta karoten (Havuç)
- Lutein (Bal kabağı)
- Zeaksantin (Mango)
- Likopen (Domates)
METABOLİZMA DOSTU 5 BESİN
- Kırmızı biber: Her gün 1-2 adet tüketin, kahvaltılarınıza veya salatalarınıza ekleyin.
- Yeşil çay: Şeker emilimini yavaşlatıcı etkisi ve antioksidan içeriğiyle yağ yakımında vazgeçilmezdir. İçine eklediğiniz limon dilimleri ile bu etkisini artırırsınız. Günde 2 fincan tüketin. Sadece 2 dakika demleyin.
- Yoğurt: İnsülin salınımını dengelemesi ve içerdiği kalsiyum ile yağ yakımının temel taşıdır. Ana ve ara öğünlerde günde 2-3 kase tüketin.
- Yumurta: Dengeli yağ ve protein içeriği ile hem tok tutucu hem de vazgeçilmez bir metabolizma ateşleyicisidir.
Her gün 1 adet ara ve ana öğünlerde mutlaka tüketin.
- Badem: İçeriğindeki yağ asitleri insülin duyarlılığını artırır, ara öğünlerde kan şekerini dengeler. Günde 20 adet tüketebilirsiniz.
CİLDİNİZ İÇİN
İYİ ŞEYLER
- Günde en az 10 bardak su için
- Kan dolaşımınızı hızlandırın (yürüyün, sıçrayın, interval egzersiz yapın)
- Yoga, meditasyon veya esneme egzersizlerini ihmal etmeyin
- Sindirim sisteminizi rahatlatın, kabızlık ve gazdan kurtulun
- Posalı besinlere yer açın (daha çok çiğ sebze, suyu bol meyve tüketin)
- Yağlı tohumlar (badem, fındık, ceviz) tüketin
- Erken yatıp erken kalkın
- Daha çok balık ve deniz ürünü yiyin
- Domatese yüklenin
- Kolajen ve hiyalüronik asit takviyelerinden faydalanın
- Omega-3, CoQ10, Alfa lipoik asit desteği alın
KÖTÜ ŞEYLER
- Şekerden uzak durun
- Tatlıların sadece tadına bakın
- Una ve nişastaya mesafeli kalın
- Trans yağlardan (kızartmalar) kaçın
- Güneşten korunun
- Saunalardan uzaklaşın
- Sigarayı bırakın
- Kalitesiz kozmetik ürün kullanmayın
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Stres kilo ilişkisinde yeni şifre (Stres kilo almaya sebep olur mu?)Yazının Devamı
Şeker tutkusu yayılıyor, kişi başına tüketilen yıllık şeker miktarı her ülkede hızla artıyor.Yazının Devamı
Yaşlılıkta düşme nasıl önlenir? (Düşmemek için sağlık testi)
İyi yaşlanma ile ilgili tavsiyelerimizin ilk üçü hiç değişmez: Durmayın, düşmeyin, üşütmeyin! Bize göre özellikle altmışından sonra her gün düzenli yürüyen, düşmeme ve üşütmeme konusunda dikkatli davranan ve bizim diğer iyi hayat tavsiyelerimizi uygulamaya çalışan herkes iyi yaşlanmayı rahatlıkla hak eder. “Peki bu tavsiyelerden ‘düşmeme’ konusu neden bu kadar önemli hocam?” diyorsanız buyurun...Yazının Devamı
Gıda güvenliği yoksa kanser var
Gıda güvenliği yoksa kanser varYazının Devamı
Uzun süre oturmak bedene ihanet
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Herkes için uygun öğün sayısı aynı değil ama yine de sadık kalınması gereken kurallar var: Yaş aldıkça daha az yemek, kahvaltıyı atlamamak, akşamki meyve ziyafetlerinden vazgeçmek...Yazının Devamı
Trigliseridiniz yüksekse dikkat
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Hipertansiyon için 3 mühim soru
Hipertansiyon için 3 mühim soruYazının Devamı
Stres+Obezite: Reflüde patlama
Stres + Obezite: Reflüde patlamaYazının Devamı
Stres+Obezite: Reflüde patlama
Stres+Obezite: Reflüde patlamaYazının Devamı
Testosteron azalınca bakın neler oluyor
Testosteron azlığı orta yaş ve sonrası dönemi yaşayan erkeklerin en mühim sorunlarından biri.Yazının Devamı
Geçtiğimiz hafta hepimizi üzen bir olay yaşadık, İstanbul Ticaret Odası başkanı <a href="https://www.ntv.com.tr/ekonomi/istanbul-ticaret-odasi-baskani-ibrahim-caglar-hayatini-kaybetti,FlHhvp0h_kuGvLpSXC1vvA" target="_blank">İbrahim Çağlar</a>’ı geçirdiği ilk kalp krizinde kaybettik.Yazının Devamı
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