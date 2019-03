Günde 2 öğün yeter

Özel bazı durumlar dışında, ciddi bir sağlık sorununuz da yoksa günde 3 öğün yerine 2 öğün beslenerek daha fit ve formda olmanız, daha makul bir kilo düzeyinde kalmanız pekâlâ mümkün.



Aslında bu yeni bir beslenme yaklaşımı da değil. Ayrıca sürekli uygulanması da gerekmiyor. Yılın bazı dönemlerinde “geçici” olarak da uygulanabiliyor. Yaklaşımın esası şu: Günün 14-16 saatini “aç”, yani herhangi bir besin tüketmeden sadece “su” ve “şekersiz içecekler/çay/kahve/sebze suları” içerek geçiriyor, beslenmenizi geri kalan 8-10 saate sıkıştırıyorsunuz. Tavsiye edilen, bu 8-10 saatlik sürede de şekerli, unlu, nişastalı kalori bombası, yükte ağır(!) pahada hafif(!) besinleri ve de sağlığa zaten zararlı olduğu bilinen gıdaları yiyip içmemeniz. Mümkünse de aşırı kalori yükleniminden uzak kalmanız. 14-16 saatlik açlık dönemini gece de gündüz de kullanabiliyorsunuz. 14-16 saat kadar süren bu açlık döneminde aşırı aktivite yapmamanız, orta ağırlıkta bir egzersiz planı ile (mesela yürüyüş) yetinmeniz daha doğru bir aktivite seçimi. Peki başka detaylar var mı? Var! Merak ediyorsanız buyurun...

8 İPUCU

- Kadınların 14, erkeklerin 16 saatten daha uzun süre aç kalmaları önerilmiyor.



- Ciddi bir sağlık sorunu ya da organ yetmezliği olmayan, 20 yaş üstü 75 yaş altı herkes bu metodu uygulamayı deneyebilirler.



- Şeker hastaları, ağır hipoglisemikler, özellikle insülin kullanan diyabetliler, organ yetmezliği olanlar için uygun değil.

- İnsülin direnci olanlara gelince. Bu beslenme tarzı, onlar için özellikle tavsiye edilen bir seçim.



- Başlangıçta haftada 1, 2 veya 3 gün uygulamak, sonraları süreyi 4, 5, 6, 7 güne çıkarmak daha iyi. Ayrıca bu yöntem kolay uyum sağlamak için de önerilen bir yaklaşım.



- 14-16 saatlik sürede bol su içmek, şeker eklenmemiş diğer sıvı içeceklerden (kahve, çay, bitki çayı, sebze suları) faydalanmak da mühim bir ayrıntı.



- 50 yaş üzerindekilerin bu metodu uygulamadan evvel tıbbi bir denetimden geçmeleri veya doktorlarının onayını almaları lazım.



- 8 saatlik “serbest beslenme” sürecinde de “protein” ve “sebze” ağırlıklı beslenmek, sağlıklı şeyler yiyip içmek dikkat edilmesi gereken mühim ayrıntılar.



ALZHEİMER’DAN KORUYAN 10 TAVSİYE

İLK 5



1- D vitamininizi izleyin, 70-100 aralığında tutmaya gayret edin.



2- B12 eksikliğine dikkat edin, 700-900 aralığını hedefleyin.



3- Bel çevrenizi genişletmeyin. Erkekseniz 100, kadınsanız 90 cm’nin altını hedefleyin.



4- İnsülininizi 5’ten, HbA1’nizi 5.5’ten düşük; açlık kan şekerinizi 90 civarında tutun.



5- Tansiyondan korunup her yaş için 12/8’in altını hedefleyin.



İKİNCİ 5



1- Beslenmenizde şekeri ve unu sınırlayın, trans yağlılardan uzaklaşın, kalori tüketiminizi azaltıp bitki bazlı besinlere yoğunlaşın, kırmızı et ve hayvansal yağlara sınır getirin, daha sık ve bol Omega 3 zengini (DHA) besin (balık, ceviz), epigallokateşin deposu içecek (yeşil çay), ferulik asit bombası gıda (yulaf, havuç, domates), folik asit ve koenzimQ10 dükkânı yeşillik (ıspanak, pazı), proantosiyanidin eczanesi mor/kırmızı siyah sebze ve meyve yiyip için, magnezyum zengini besinleri (çekirdekler, bakliyat, kuruyemişler) ihmal etmeyin.



2- Uykunuzdan taviz vermeyin, uyku kalitenizi iyileştirin.



3- Sakin, huzurlu, inanç dünyası zengin dostluk/arkadaşlık ilişkileriniz; her konuda “makul”e odaklı, stresi yönetilebilir düzeyde bir yaşam tarzınız olsun.



4- Aktif olun, her gün yürüyün veya başka bir aktivite yapın.



5- Kronik iltihaplardan korunun, hsCRP’nizi 1’in altında tutun. İmkân varsa homosistein seviyenizi de takibe alıp 12’yi aşmamasına dikkat edin.



Not: Tavsiyelerden bazıları yazarın kişisel görüşleridir.

