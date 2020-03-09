Güvenli mesafe 1 değil 2 metre mi olsun?

Koronavirüs bulaşmasını önlemede hastalığa yakalandığını düşündüğünüz birinden en az kaç metre uzakta durmalısınız? Soruya çoğunuzun “1 metre!" diye yanıt vereceği kesin. Yanıtınız yanlış değil ama İtalyan ve Fransız sağhk yetkilileri bu mesafenin 2 metreye çıkarılmasının daha güvenli olduğu düşüncesindeler. Konuştuğum bazı enfeksiyon hastalıklani uzmanları da bu düşünceye yakınlar: Onlar da “Tamam, 1 metrelik mesafe güvenli ama riskli birinden uzaklaşmayı 2 metreye çıkarmak daha garantili" diyorlar.

Peki, bu "güvenli mesafe" neden önemli? Nedeni şu: El-ağız-burun, yani solunum yolu ile bulaşan mikrobik hastalıklardan korunmada, hasta kişilerden uzak durmak mikrobu kapmamanın en etkili yollarından biri. Bu nedenle "hasta olduğundan kuşku duyanların" sokağa çıkmamaları, toplu taşıma araçlarını kullanmamaları, toplu alanlara (sinema, tiyatro) gitmemeleri, okul ve işlerinden izin isteyip evlerinde istirahat etmeleri ve de "maske kullanmalari" sorunu başkalarına da nakletmemek adına önemli bir tedbir.

BİR NOT: Koronavirüs bulaşmasını önlemede sadece el temizliği, el sıkmamak, öpüşerek selamlaşmamak kâfi gelmiyor. Etkin bir korunma için soluduğumuz havada adeta "görünmez çamaşırlar" gibi "asılı duran" virüs yüklü damlacıklardan da korunmamız lazım. Hasta birinin ta şıdığı mikropları bu damlacıklarla yayabildiği mesafe, genelde 1 metre ile sınırlı. Yeni koronavirüsten korunmada ise 2, metre daha güvenli bir mesafe olabilir düşüncesi var. Unutmayın, virüslerle yüklü bu "görünmez damlalar" solunduklarında, içlerindeki virüsler de burun ve ağızdan içeriye kolayca girebiliyor.

NEDEN KADINLAR DAHA DİRENÇLİ?

Koronavirüs ile enfekte olup hastalananların sayısı arttıkça bilgiler de rakamlar da netleşiyor. Net bilgilerden biri de şu: Kadınlar bu virüse de erkeklerden daha dirençliler. Virüs bulaşsa bile hastalanma olasılıkları daha az. Bu "iyi şans"ın nedeni -ya da nedenleri- net olarak bilinmese de bazı fikirler var.

Mesela kadınların iki adet X kromozomu taşımalarının (XX), tek X'e sahip erkeklere (XY) göre koruyucu bir faktör olabileceği düşünülüyor. Zira bağışıklığa güç veren genlerin çoğu X kromozomunda yerleşik. Ayrıca erkeklik hormonu olarak da bilinen testosteronun bağışıklık yanıtlarını baskılayabileceği de biliniyor.

ERKEKLERİN 10 BÜYÜK GÜNAHI

1 - Kadınlara oranla daha kötü beslenirler. Sağlıklarını ciddiye almaz, sağlık kontrollerini düzenli yaptırmazlar.

2 - Hasta olunca bile doktor yardımı almayı erteler ya da reddederler.

3 - Sünger gibi stres emer, teflon olmayı bir türlü beceremezler.

4 - Hastalıklardan korunmayı önemsemezler, koruyucu tedbirleri (emniyet kemeri ve kask takmak gibi) ihmal ederler.

5 - Alkol, sigara ve diğer toksik alışkanlıkları daha fazladır.

7 - Paylaşıp dertleşmeyi, dostlarla yarenlik etmeyi beceremezler.

8 - Güçlü, köklü ve kalıcı O ilişkilere pek girmezler.

9 - Güç saplantıları ve temelsiz güven duyguları nedeniyle hastalık tuzaklarına daha kolay düşerler.

10 - Sağlık tavsiyelerini ciddiye almazlar, alsalar bile uzun sürdürmezler.

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