Kapanalım mı kapatalım mı?

Ne var ki 4 hafta süreyle uygulanması zorunlu olan böyle bir tam kapanmanın da bize yetmeyeceğini bilmeli. O dört haftalık tam kapanmadan sonra da en az 3-4 hafta sürecek bir “kademeli açılma” sürecinin de bizi bekleyebileceğini bir kenara not etmeliyiz. Ayrıca içinde bulunduğumuz şartlar ne “ekonomik” ne de “sosyal” olarak zaten tam bir kapanmaya imkân vermiyor. Bu nedenle de “olmayacak duaya amin demeyi” bir kenara bırakıp “uygulanabilecek çözümler”e bakmamızda fayda var. İşte tam da bu noktada “Mademki tam ‘kapanma’ olmuyor, bari ‘kapatma’ sürecini devreye sokalım” alternatifini tartışmamızda fayda var. NETİCE ŞUDUR: Kanaatime göre Ramazan ayı ve onu takip eden bayram süresince etkili ve akılcı bir “kapatma” organizasyonu şu anda bize en uygun çözüm gibi görünüyor.

BİR UYARI

İSTANBUL’DA KIRMIZI ALARM

İstanbul’da vaka sayıları pandemi matematiğini bilen herkesi korkutuyor. Nitekim geçtiğimiz cuma Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da İstanbul’da yaptığı önemli bir toplantıdan sonra aynı görüşü paylaştı. Fahrettin Koca’ya göre, son günlerde hızla yükselen vaka sayılarında en çok artış görülen illerden biri İstanbul. Günlük vakaların neredeyse yüzde 40’ı İstanbul’da ortaya çıkıyor. Benzer bir uyarıyı enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da yaptı. Mehmet Ceyhan’a göre de “Eğer vaka sayılarındaki bu artış önlenemez ise İstanbul’da yaşayan birinin virüsü kapmama şansı çok düşük!” Kısacası İstanbul alarm veriyor.



İYİ HABER

SINOVAC İNGİLTERE VARYANTINDA DA ETKİLİ



Sinovac aşısını üreten Çinli firmanın yetkilileri günlerdir merak edilen çok önemli bir soruyu gecikerek de olsa nihayet yanıtladılar. Yaptıkları açıklamada, B117 İngiliz mutasyonunun aşının etkinliğini azaltmadığını, ülkemizde uygulanan SinoVac aşısının İngiltere mutasyonuna karşı da etkili olduğunu belirttiler. Sevindirici ve güzel bir haber.



UNUTMAYIN

BİR VİRÜS GELİR…



PROF. Dr. Mehmet Z. Sungur’un ‘Belirsizlikle Barışma’ kitabının bazı bölümlerini bu köşede sizinle daha önce de paylaşmıştım. O kitaptan bazı cümleleri size bugün de aktarmak istiyorum:

“Bir vürüs gelir, günümüz dünyasında sağlıklı bir yaşam sürdürebiliyor olmamızın minnet duyulması gereken bir nimet olduğunu -bize yeniden- gösterir.

BİR VİRÜS GELİR, teknolojik araçlara bağlanmanın “bağ kurmak” zannedildiği bir dünyada sevdiklerimize sarılabilmenin ne büyük bir nimet olduğunu bize yeniden öğretir.

BİR VİRÜS GELİR, hep güneşli olmasını beklediğimiz yaşamlarımızda yağmura yakalanıp ıslanmanın da kaçınılmaz olabileceğini bize bir kez daha hatırlatır.

BİR VİRÜS GELİR, belirsizliğin de yaşamın kaçınılmazlarından biri olduğu gerçeğiyle bizi yeniden yüzleştirir.

BİR VİRÜS GELİR, belirsizlikle daha barışık yaşayabilmenin yollarını ve önemini bize yeniden hatırlatır.”

ÖZETLE: Koronavirüs bizlere hayatlarımızı yeniden ve farklı bir gözle gözden geçirip insan acılarında da anlam bulabilme ve yaşamın yalnızca iyi değil, tüm duyguları hissedebilmekle ilgili olduğunu fark edip ve yeni yaşam öyküleri oluşturabilme fırsatı vermiştir.”



Teşekkürler Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur.

KISA BİLGİ

KAN ŞEKERİNİ DENGELEYEN 3 AYRINTI

- TARÇIN: İster suya, ister çaya kahveye ekleyin 1 çay kaşığı tarçın bile kan şekerindeki ani yükselmelere engel olabiliyor.

- SİYAH ÇAY: Yeşil çaydan farklı olarak siyah çay özellikle yemekten hemen sonra içildiğinde kandaki şeker artışını frenleyebiliyor. Aklınızda olsun, yeşil çayın böyle bir marifeti yok.

- SİRKE: Kan şekerini dengelemede mucize bir ev ilacı da sirke. Üzüm, erik ya da elma sirkesi olması fark etmiyor, sirkenin her türlüsü besinlerdeki nişastanın şekere dönüşmesini engelleyerek kan şekeri yükselmelerini frenleyebiliyor.



BELLEK İÇİN

ZEYTİNYAĞI MI TEREYAĞI MI



SÖZ konusu güçlü bir bellek olduğunda önceliğimiz tereyağı değil, zeytinyağı olmalı. Zira zeytinyağı sadece sağlığa faydalı ve damar dostu bir “Omega-9” yağ asidinden, yani olan “OLEİK ASİTTEN” zengin bir lezzet değildir. Özellikle sızma zeytinyağları Omega-9 oleik aside ek olarak Alzheimer hastalığı, damarsal demans ve depresyon gibi beyin/bellek problemlerini önleyebilen “iltihap baskılayıcı/önleyici” antienflamatuar polifenollerden de çok zengin bir yiyecektir.



NOT ALIN

KUCAĞIMIZDAKİ GÜNCEL SORULAR…

- Belirsizliğin giderek ve hızla büyümesi.

- Risk algısının fazlaca köpürtülmesi.

- Güvenlik arayışının gereğinden çok öncelenmesi.

- Bilgi kirliliğinin müthiş bir hız ve yoğunluk kazanması.

- Olumlu düşünme ve bakışın iflas edip dibe vurması.



- Tehdit algısının adeta patlaması.

ÖNERİ 1

4 YENİ DİYET ÖNERİSİ

ÖNER 1- KİRLİ BİLGİ DİYETİ: Bugün, şimdi, hemen. Haftanın bu ilk gününe bu diyetle başlamanızda fayda var. Çünkü ortalık kirli bilgi, kirletilmiş bilgi ve yanlış bilgi kaynıyor.

ÖNERİ 2- ENDİŞE DİYETİ: Endişe ruhun düşebileceği en derin kuyudur. O kuyu kaygı ve depresyon doludur. İçine düştünüz mü enerjiniz biter, iştahınız sapkınlaşır, uykunuz uçar gider.

ÖNERİ 3- TV TARTIŞMALARI DİYETİ: Eğer zaten kaçmış uykunuzu iyice kaçırmamak istiyorsanız TV’lerde haber kanallarında her akşam tekrarlanıp duran ruh sıkıcı tartışmaları izlemekten uzak durun.

ÖNERİ 4-SOSYAL MEDYA DİYETİ: Bugünlerde ihtiyaç duyabileceğiniz en önemli diyetlerden biri de budur. Sosyal medyadaki can sıkıcı itişip kakışmalar, yanlış bilgilendirmeler, anlamsız tartışmalar sadece bedene kilo aldırmıyor, ruhsal ödem ve şişmanlamaya da davetiye çıkarıyor.