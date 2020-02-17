‘Korona’ya sirke mi tuzlu su mu?

Koronavirüs tehdidi hepimizi korkutuyor.

Herkes daha etkili korunma yöntemi hangisi öğrenmek istiyor. Durum böyle olunca haliyle devreye ‘Dr. Google’ hazretleri ve internet medyası giriyor. Ne ki orası? Adeta ‘trafik kurallarının sıfır olduğu polissiz bir otoyol’dan farkı yok. Asılsız bilgilerin, “abdülmucit kesbiçer” önerilerin cirit attığı, çoook karmaşık ve hatta tehlikeli bir alan. Peki doğrusu ya da etkili yolu hangisi bu bela virüsten korunmanın? Sirkeli su mu, tuzlu su mu? Hiç kuşkunuz olmasın ki en etkili önlem, yüzyıl öncesinde olduğu gibi bugün de “tuzlu su”dur.



Tuzlu su ile yapılacak, günde 7-8 kez tekrarlanacak, etkili, sıkı “ağız, geniz ve boğaz gargaraları”dır.



Yöntem şu: Bir bardak suya bir veya bir buçuk çay kaşığı tuz ekleyin ve 3-4 saat aralıklarla gargara yapın.



Peki ya internette dolaşan ‘sirke gargara’sı neyin nesi? Emin olun o gargaraların en ufak bir etkisi olmaz.



Birkaç hatırlatma daha...



Ellerinizi sık sık bol sabunlu su ile yıkayın. Bu işi özellikle evinize döner dönmez mutlaka yapın.

Mümkünse her akşam iş dönüşü duş alıp saçlarınız dahil bedeninizi de bir güzel temizleyin.

Evinizi/işyerinizi sık sık havalandırın.

Evinizi temiz ve hijyenik tutma önlemlerinizi bir kat daha arttırın.

Beslenme ve uykunuzdan taviz vermeyin.

AYAKTA KAL HAYATTA KAL

Düzenli fiziksel aktivite, özellikle tempolu yürüyüşler sadece kansere, diyabete, hipertansiyona, obeziteye fren görevi yapmaz, iyi hayatın da garantisidir. Güvenilir bir araştırmada günde altı saat ve daha fazlasını oturarak geçiren erkeklerde ölüm oranı, sadece üç saat ve daha az bir süreyi oturarak geçirenlere oranla yüzde yirmi daha yüksek bulunmuş. Bu bulgu, bizim çok sık dile getirdiğimiz “Ayakta kal, hayatta kal” mottosunun bilimsel verilerle de kanıtlanmasıdır. Lütfen ve mümkünse, 20-30 dakikadan fazla oturmayın. En önemli toplantılarda bile 3-5 dakika ayakta kalabileceğiniz küçük fırsatlar yaratın. Özellikle insülin direnci ile mücadelede bu kuralın işin ilk adımı olduğunu unutmayın. Nedeni şu: Nerede oturursanız oturun fark etmiyor, süre 20 dakikayı geçince kalça kaslarınızda insüline karşı direnç sinyalleri devreye giriveriyor.

UNUTMAYIN: TEMBELLİK DEPRESYONUN TETİKÇİSİDİR

İngiltere'de yapılan bir araştırma (University Colloge London) hareketsiz bir hayat sürdürmekte ısrarlı çocukların 18 yaş ve sonrasında depresyona daha çok eğilimli olduklarını göstermiş. Aynı çalışma, her gün düzenli olarak bir saat ve daha fazlasını hareketli geçiren çocuklarda ise bu ihtimalin azaldığını net ve açık olarak göstermiş. Sürpriz mi? Hayır! Bana göre aynı durum yetişkinler için de geçerli. Dahası, kanaatimce “tembellikte ısrar etmek” muhtemel bir depresyonun tetikçilerinden (ve de işaretlerinden) biri. Kısacası, “Ayakta kal, hayatta kal!” ve “Hareket berekettir” tavsiyelerimiz konu depresyon olunca da önemli.

YENİ GÜNDEM: ENSEDE BOZA PİŞER Mİ?

Bozanın ensede pişmeyeceği kesin ama gülümseten mevzular bulup, tatlı atışmalar yapabilmek hayatı renklendiren, ona keyif ve eğlence ekleyen mühim bir ayrıntı. İşin içinde bir de Karatay Hoca ile Vedat Milor olunca o atışmalar entelektüel ve zekice boyutlar alabiliyor. Geçen hafta da böyle oldu. Karatay–Milor şakalaşmalarında güzel şeyler yaşandı. Gelin biz o “beslenme-benzetme” literatürünü biraz daha genişletelim. Ben aklıma ilk gelenleri aşağıda sıraladım. Katkılarınızı bekliyorum.

KABAK tadı vermek.

TURP gibi sağlam olmak.

HIYAR gibi davranmak.

Ensede BOZA pişirmek.

BADEM gözlü birine vurulmak.

Huyu suyu kokusundan KAVUN gibi anlaşılır olmamak.

Her şeye MAYDANOZ olmak.

Her işe LİMON sıkmak.

FASULYE’den konular konuşmak.

Yaraya TUZ basmak.

SU gibi aziz olmak.

SÜT gibi beyaz olmak.

EKMEK kadar helal olmak.

FINDIK kadar küçük olmak.

ZEYTİN veya BAL rengi gözlü biri olmak.

ŞEKER’leme yapmak.

Ağıza BİBER sürmek.

OSMAN HOCA TAVSİYESİ: LÜTFEN YÜRÜYÜN

ilo probleminiz olmasa bile, mümkünse her gün ama en azından haftada en az 3-4 gün, saatte 5-6 kilometrelik bir hızla, yani dakikada ortalama 120 adımla tempolu yürüyüşleri ortalama 60 dakika süreyle yapmak sağlığınıza için çok yararlı bir nokta. Süreyi haftada 2-3 gün 90 dakikaya çıkarmaksa çok daha faydalı. Araştırmalar günde 20-30 dakikalık yürümelerin bile ciddi yarar sağladığını gösterdi.

KÖTÜ BİR ALIŞKANLIK: SUSUZ KALMAYIN

Su, hayat. Su, vazgeçilmez bir besin. Herkesin, her yaşta düzenli ve sürekli kaliteli su tüketmesi yaşamsal bir zaruret. Peki neden? Neden bir değil, birçok! Gelin, suyu pas geçmenin bedellerini bir defa daha hatırlayalım.

Susuz kalmak:

Yorgun düşürüyor.

Daha çok yediriyor.

Uyku hali yapıyor.

Belleği zayıf düşürüyor.

Kafa karışıklığına yol açıyor.

Depresif ruh halini tetikliyor.

Reflü ve gastrit nedeni.

Tansiyonu düşürüyor.

Kabız bırakıyor.

Göz kuruluğu sebebi.

Bağışıklığı zayıflatıyor.