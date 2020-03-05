Nasıl beslenelim

Beslenmenin önemli bir sağlık belirleyicisi olduğu kesin.

Ama her sağlık sorununu yenip içilene bağlamak veya her hastalığın çaresini besinlerde aramak da ciddi bir yanlış. Üzülerek belirteyim, siz de biz de bu yanlışı çok sık yapmaya başladık. Kimimiz glutensiz, kimimiz alkali, kimimiz ketojenik besinlerle iyileşmeye çalışıyoruz. Kimine “İçinde lektin var, bakliyat yeme”, kimine “Kazein zehirdir, süt ürünlerine el sürme” diye bilimsel desteği kuşkulu yasaklar koyabiliyoruz. Dahası, bir tık daha ileri gidip koronavirüs meselesinde kelle paçayı “ilaç” gibi görebiliyoruz. Peki, doğrusu ne? Doğrusu yok! Hepsine doğru, tamamına yanlış demek mümkün. Çünkü genetikleri farklı, metabolizmaları değişik çok farklı üretimleriz. Birimize ilaç gibi gelen besin, diğerinde alerji hatta hastalık yapabiliyor. Neticede tam bir “ortaya karışık” durum söz konusu. Bunlardan biri de glutensiz beslenme konusu...

ÖNEMLİ: BAŞ AĞRISI NE ZAMAN CİDDİYE ALINMALI



Baş ağrılarının basit, sıradan, sık sık tekrarlayanları olabildiği gibi, hayati önemde ve acil olanları da var. Eğer baş ağrınız ile birlikte aşağıdaki durumlardan biri varsa lütfen gecikmeden tıbbi yardım alın...



Ağrıya eşlik eden ateş varsa

Yakın bir zamanda kafa travması geçirilmişse

Ağrı; efor, aksırma, öksürme gibi bir hareketin hemen arkasından ortaya çıkmışsa

Şimdiye kadar karşılaştığınız en şiddetli ve en farklı ağrıysa

Ensenizde sertlik, başınızda dönme, bulantı, kusma gibi işaretler varsa

Vücudunuzun belirli bir bölgesinde yanma, uyuşma, karıncalanma, daha da önemlisi güç kaybı gibi bir sorun ağrıya eşlik ediyorsa

Ağrıyla birlikte konuşma bozukluğu, bilinç bulanıklığı gibi bulgular da varsa

HATIRLAYALIM: CİLDİ NEMLENDİREN 10 BESİN

Genç, parlak ve ipeksi bir cildin değişmez bazı oyuncuları var. Tabii ki su en önemlisi ama listenin geri kalanını da pas geçmezseniz, hedefinize daha kolay ulaşabilirsiniz...

Su

Yağlı balıklar (Omega-3)

Salatalık (Koenzim Q10)

Avokado (Omega-9)

Karnabahar (sülfür)

Ay çekirdeği (Omega-6)

Domates (Likopen)

Yeşil çay (Kateşin)

Bitter çikolata (Flavonal)

Zeytin (Omega-9)

Nasıl beslenelim

NOT EDİN: GLUTEN HASSASİYETİNİN 10 İŞARETİ

Sık sık yasak koyduğumuz besinlerden biri, gluten zengini gıdalar. Nedeni şu: Sadece ekmek, çörek, börekle değil, akla hayale gelmez pek çok besinle de (hazır çorbalar, mayonezler, salamlar) çok fazla gluten kazanıyoruz. Kısacası, yeni beslenme tarzı sayesinde aşırı ve amansız bir “gluten saldırısı” ile karşı karşıyayız. İşte o aşırı gluten yükü sadece bağırsaklarımızı değil, daha pek çok doku ve organımızı rahatsız edebiliyor. Sadece “çölyak hastalığı”na değil, “gluten duyarlılığı” ile ilgili farklı pek çok sağlık sorununa sebep olabiliyor. Glutene duyarlılığın ilk onunda şu işaretler var.

Hazımsızlık, şişkinlik

Gaz ve karın ağrısı

Halsizlik ve yorgunluk

Kokulu ve süregelen ishal

Kas ve eklem ağrıları

Tekrarlayan ağız yaraları

Dilde ağrılı şişme

İştahsızlık ve kilo kaybı

Depresif bir ruh hali

Bulantı ve mide ağrıları

Nasıl beslenelim

BANA GÖRE: DEVLET BEY DOĞRU OLANI YAPTI

Kışın sayıları artan virüsler ve bunlardan geçen viral hastalıklar, özellikle son günlerde pek gündemde olan koronavirüsten korunmanın en etkili yolu “el perhizi” yapmaktan geçiyor. El sıkışmak, yani tokalaşarak selamlaşmaktan bu günlerde uzak durmak virüsün yayılmasını frenliyor. Bu nedenle Sayın Bahçeli’nin Sayın Kılıçdaroğlu ile el sıkışmaması bana göre doğru ve örnek bir davranıştır ve bu çerçevede değerlendirilmelidir. Devlet Bey’e bu örnek davranışı için teşekkür ediyor, aynı hassasiyeti birer rol modeli olan diğer siyasetçilerimizden de bekliyorum. Lütfen tehlike geçinceye kadar el sıkarak ve öpüşerek selamlaşmayalım.