Nezle ve gribin çaresi evde

Bol sıvı, protein zengini besinler, vitamin deposu taze sebze ve meyveler yine en etkili çözümler. Daha çok sarmısak, soğan, daha fazla bitkisel çay, C ve D vitamini takviyesi, çinko pastili, pellorgonium damlası, sambucus nigra ekstresine de eyvallah! Peki ya diğer sorunlar için ne yapılacak? Özellikle boğaz ağrıları nasıl azaltılacak? Boğaz ağrılarını azaltıp genzinizi rahatlatabilecek ama içinde psödoefedrin, analjezik olmayan, boğazı yakıp kavurmayan ‘ev işi çözümler’ var mı? Var! Neler mi? Buyurun...

1) TUZLU SU GARGARASI DENEYİN

Boğaz ağrıları ile mücadelede ilk işiniz tuzlu su gargaralarına başvurmak olmalı. Zira boğazınızdaki akıntı, yanma, ağrı gibi şikâyetlerden kurtulmanın muhtemelen en etkili ve en ucuz çözümü bu gargaralardır. Tuzlu su çözeltisi ağız ve boğazdaki şişkinliğin giderilmesi yanında ödemi azaltan, hatta mikropları temizleyebilen harika bir yardımcıdır. Hazırlaması gayet kolay: 1 bardak ılık su içine bir çay kaşığı dolusu tuzu ekleyip bir güzel karıştırın, hazırladığınız çözeltinin ağız dolusu miktarı ile ortalama 30 saniye kadar etkili bir gargara uygulayın. Bu uygulamayı 2 saat aralıklarla tekrarlayabilirsiniz.

2) LİMONLU ILIK SU İŞE YARIYOR

Boğaz ağrılarını azaltan ev yapımı çözümlerden biri de limonlu sudur. Limon bol miktarda C vitamini içerir ama tek fayda C vitamini ile sınırlı değildir. Limon suyu eklediğiniz o şifalı gargaraya eğer limonun kabuğunu da rendeleyerek eklerseniz harika bir antioksidan kokteyli de hazırlamış olursunuz. Limonlu ılık suyla yapacağınız gargaralar boğazınıza ferahlık verecek, yutak bölgenizi nemlendirecek, ağrınızı minimuma indirecektir. Aklınızda olsun bu kokteyle bir parça bal hatta 40-50 damla kadar propolis de ekleyebilirsiniz.

3) BALLI KARIŞIMLAR ÇOK ETKİLİ

Arı ürünleri ile tedavi (apiterapi) son yılların en gözde, doğal şifa yaklaşımlarından biri. Bal özellikle propolis ile kullanıldığında sadece teskin etme, boğazı rahatlatma, ağrıyı öksürüğü hafifletmekle kalmıyor, sürece propolisin antibakteriyel, antiviral, ağrı kesici ve yatıştırıcı (lokal antestezik) etkisi de eklenince daha da güçlü hale geliyor. Ballı propolisli ılık su gargarınızı elma sirkesi ile daha da güçlendirmeniz mümkün. Dahası ballı karışımlarınızı tarçın, zencefil, zerdeçal, karabiber gibi baharatlarla adeta bir şifa panayırına da çevirebilir, gargarayı takiben keyifle yutabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta bu karışımları iki yaşından küçük çocuklara vermemenizdir. Eğer bal ve ürünlerine alerjiniz varsa dikkatli olun ve bu uygulamadan vazgeçin.

BAĞIŞIKLIK DİYETİ YAPIN

Nezle ve gribe yakalanma olasılığının tepe yaptığı bu günlerde yapılabilecek en faydalı diyet bana göre ‘ÖPÜŞMEYİ, TOKALAŞMAYI ÖNLEME VE EL YIKAMA DİYETİ’dir. Zira, hastalığın bulaşmasında en etkili faktörler bu ikili davranış kalıbıdır. Elleri sık sık yıkamanın uykuya, beslenmeye dikkat etmenizin de faydası var ama gelin beni dinleyin, mart ortasına kadar siz de bu diyete girin.

BEL ÇEVRESİ ÖNEMLİ

Bel çevresini izlemek her gün tartılmaktan daha önemli ve değerli. Bel çevrenizi mutlaka her ay ölçün. Kadınsanız 90, erkekseniz 100 cm’yi geçmesine asla izin vermeyin. İdeal rakamların kadınlarda 85 cm, erkeklerde 95 cm civarında olduğunu da bir kenara not edin.

TANSİYONUNUZU ÖLÇÜYOR MUSUNUZ?

Kan basıncı ölçümlerinizi evde yapabilmeniz çok daha güvenli bir yaklaşım. Bu ölçümlerin sağ koldan ve öğle saatleri sonrasında yapılması ise mühim bir ayrıntı. Soğuk ortamda, ayakta, mesane dolu iken, stres ve gerginlik yüklü durumlarda ölçümler hatalı çıkabiliyor, aklınızda olsun.