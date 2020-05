Normalleşmede acele mi ediyoruz

Salgın kontrol altına alındı. Bu bilgiyi Sağlık Bakanımız da doğruladı.



Yangın henüz tam söndürülemedi ama bize daha ağır zararlar verebilmesi bundan sonra biraz zor. Ne var ki henüz tamamen sönmüş de değil, için için yanmaya devam ediyor, her an parlamaya hazır olma vasfını ısrarla sürdürüyor. Kısacası ülkemizin her yerinde hâlâ ‘düşük profilli bir yangın/salgın’ mevcut.



Diğer taraftan halkımızda da haklı olarak, az çok bir yılgınlık, bezginlik, sabırsızlık hali var. Bu da son derece normal. Diğer taraftan ekonomimiz zorda. Toplumun her kesimi ciddi mali sorunlar yaşama eğiliminde. Yapılması gereken, bu üçlü faktörü dikkate alarak, hiçbirinden fedakârlık etmeden dengeli bir şekilde normalleşmeyi sürdürmekten ibaret.

UNUTMAYIN: KAYBEDİLEN PARA KAZANILIR, KAYBEDİLEN İNSAN KAZANILMAZ



PEKİ biz acele mi ettik, hızlı mı gidiyoruz? Bana göre hayır. Olması, yapılması, denenmesi gereken adımlar atıyoruz. Sorumluluk bu aşamada sağlık sisteminden çok bize, kendimize düşüyor. Sabredeceğiz. Kayıplarımıza katlanacağız. Salgına direneceğiz. Ama bütün bunları yaparken aklımızdan çıkmaması gereken önemli bazı ayrıntılar olduğunu da bileceğiz.





Şu önemli ayrıntıyı asla unutmayalım: PARA YENİDEN KAZANILIR AMA KAYBEDİLEN İNSAN YENİDEN KAZANILAMAZ.



ÖNEMLİ: DR. FAUCİ NEDEN ÖNEMLİ?



DR. Anthony Fauci’nin uyarıları hepimiz için çok önemli. Zira Fauci, salgın hastalıklar konusunda muazzam bir otoriteye sahip. Neredeyse 40 yıla yakın süredir Amerika’da bulaşıcı ve salgın hastalıkların yönetimini üstlenen kişi o. Ayrıca akademik çalışmaları ile de her zaman saygı uyandırıyor. Kısacası dünya çapında bir uzman.



Bugüne kadar beş ayrı ABD başkanıyla kesintisiz çalışmış. Söylediklerini, tavsiyelerini, hemen her başkan koşulsuz uygulamış. Fauci’nin tavsiyelerini hafife alan ise sadece son başkan Trump olmuş. “ABD’nin durumu belki de bu nedenle hiç de iç açıcı değil” diyenler çoğunlukta.



Bilindiği gibi, bu salgında Amerika ağır darbeler aldı ve büyük devlet karizmasını önemli ölçüde kaybetti. Fauci’nin tavsiyelerine gelince, onları özetledim...

NOT ALIN: FAUCİ DİYOR Kİ



* Çok tehlikeli, çok bulaşıcı ve henüz bilinmeyen yönleri çok fazla bir virüs ve onun yarattığı önemli bir salgınla karşı karşıyayız.



* Virüs ve salgın muhtemelen 36 ay kadar bizimle birlikte olacak, gündemimizde bu ikili daima bulunacak.

* Dikkat edilmezse her ülkede yeni ‘küçük zirveler’ hatta yeni ve tekrarlayabilen ‘salgın dalgaları (ikinci ve üçüncü dalgalar)’ gündeme gelebilecek.



* Özellikle önümüzdeki sonbahar ayları çok ama çok kritik. Sonbaharla birlikte kış için ciddi hazırlıklar yapmamızda fayda var.



* İlaç ve aşının bulunması konusunda iyi gelişmeler var. Özellikle aşı konusunda iyi haberler almak mümkün. Ama aşı için de ilaç için de 6-12 aylık bir süreyi göze almak, planlarımızı buna göre yapmak zorundayız.



Not: Dr. Fauci’nin düşüncelerini biraz genişleterek ve yorumlayarak size naklettim.



UNUTMAYIN: DR. FAUCİ’DEN NOTLAR



DR. Fauci, kısa bir süre önce birlikte çalıştığı diğer arkadaşlarıyla birlikte Amerikan Meclisi Senatosu’nda, senatörlerin kendine yönelttiği sorulara yanıt verdi. O yanıtlardan bazıları çok önemli. Onları hepimizin bir kenara not etmesi lazım. Zira Fauci’nin altını çizdiği ayrıntılardan, bizim de almamız gereken dersler, çıkarmamız gereken sonuçlar var.



İYİ HABER: PLAZMA DESTEĞİ HAYAT KURTARIYOR



İTALYA’da yapılan yeni bir çalışma, hastalığı ağır geçiren ve yaşam desteği gerektiren COVID-19 hastalarında plazma/antikor desteğinin ciddi ölçüde işe yaradığını teyid etti. Araştırma ağır düzeyde 46 COVID-19 hastasında yapıldı. Hastaların tamamı yoğun bakımda destek tedavisi görüyordu.



Neticede anlaşıldı ki plazma/antikor ile yapılan doğru, bilinçli destek tedavisi, hastalığa bağlı yoğun bakımda ölüm oranını yüzde 15’ten yüzde 6’ya indirebiliyor. Anlaşılan o ki plazma tedavisi, rutin pratikte her hasta için değilse de hastalığı ağır geçirenlerde önemli bir avantaj sağlayabilecek.



Bu güzel, sevindirici haberi sizinle de paylaşmak istedim.