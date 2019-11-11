Sağlıklı yaşlanmanın geleceği: Yaşam tarzı tıbbı

Bu kötü yaklaşım, sadece siz değil, biz doktorlar için de geçerlidir. Biz doktorlar da aynı sorundan mustaribiz. Benim sağlık miyopluğu adını verdiğim bu kötü yaklaşım, aslında yüzyıllardır devam eden salgın bir hastalık gibidir. Peki çözüm ne? O miyopluk nasıl tedavi edilecek? Çözümün sırrı ‘yaşam tarzımız’daki yanlışları değiştirmekte, bedenimizden gelen sinyalleri doğru algılayıp zamanında düzeltmekte gizlidir.

YAŞAM TARZI TIBBI

Geçtiğimiz 20 yılda sağlıkta devrim niteliğinde değişimler oldu. Tıp adeta küllerinden yeniden doğdu. Teşhis ve tedaviye odaklandı; takıntılı ve yanlış yaklaşımından vazgeçip korunmanın, koruyucu yaklaşımın önemini yeniden fark etti. Elinin tersi ile ittiği geleneksel ve doğal sağlık yaklaşımlarını yeniden gündemine aldı. Daha da önemlisi, sağlıklı bireylerde sadece 10 maddeden ibaret basit bir sağlıklı yaşam anayasası devreye sokulabildiğinde pek çok hastalığın önlenebileceğini, geciktirilebileceğini ya da hafifletilebileceğini yeniden keşfetti... Yaşam tarzı tıbbı (lifestyle medicine) denen bu yeni ve bütüncül sağlık yaklaşımını ben Hürriyet’teki köşemde yıllardır gündemde tutmaya çalışıyorum. ABD’de Dr. Ornish, Dr. Chopra, Dr. Hyman, Dr. Öz gibi hekimlerin bayrağını taşıdığı bu yaklaşım, sağlığımız ve sağlıklı yaşlanmamızın geleceğidir.

KİŞİYE ODAKLANIYOR

Yaşam tarzı tıbbı yaklaşımı birleştirici, yani bütüncül bir sağlık anlayışıdır. Yaklaşım sizi sadece bir beden veya ruh değil, ruh ve bedenden oluşmuş mükemmel bir bütün gibi kabul eder. Ruhu bedenden, bedeni ruhtan ayırmayı reddeden harika bir yaklaşımdır. Hastalığa değil, kişiye odaklıdır. Yaşam tarzı seçimlerinizi, yani beslenme, aktivite, uyku, stres yönetimi vb alanlardaki ortak ayarınızı inceler ve yeni ayarları belirler. Sorunlarınızın çözümünde, size özel (personal), koruyucu (preventive), öncelikli (proaktif) bir yaklaşımı benimser. Doğal ve geleneksel tıp ile modern tıbbı birlikte uyarlayıp kalıcı sağlık çözümleri üretir. Kısacası teknolojilere, yeniliklere sırt çevirmez ama tedavi kadar korunmayı, teşhis kadar önlemeyi de önemser.

İLK 10 KURAL

Sağlıklı beslenmek, özellikle orta yaş sonrasında bitkisel ağırlıklı bir beslenme planı oluşturmak.

Daha hareketli bir hayat sürmek, günde en az 20-30 dakikalık bir yürüyüşe ya da benzeri aktiviteye zaman ayırmak.

Sigara ve alkol kullanmamak.

Uyku sorunlarını ciddiye almak, kaliteli uykuya odaklanmak.

Stresi dengeli, mutluluk ve huzura hedefli sakin ve esnek bir yaşama yelken açmak.

Sağlıktaki sorunları erken fark edip doğru çözüm arayışlarına girmek.

Kilo kontrolü konusunda dikkatli olmak.

Bağışıklık sistemi, kronik iltihaplanma ve paslanma problemlerine yönelik tedbirleri ısrarla uygulamak.

İlaç kullanımında dikkatli davranmak, sorunları olabildiğince doğal yollarla çözmek.

Aile bağları güçlü, manevi yaşamı zengin bir hayat sürmek.

HAYATINIZ SEÇİMLERİNİZ

İYİ yaşam ve yaşlanmanın asıl belirleyicisi genetiğiniz veya genetik mirasınız değildir. Süreci yalnızca kader ya da şansla izah etmeniz de mümkün olamaz. Eğer “sağlık miyopluğunu” bir kenara bırakır, sağlık anayasasının 10 temel maddesini mümkün oldukça erken yaşlarda devreye sokabilirseniz siz de kilosu, şekeri, tansiyonu, kolesterolü normal, enerjisi mükemmel, formda ve fit hatta zımba gibi bir yaşlı olabilir; daha az hastalanıp daha uzun ömür sürme, kalp-damar hastalıkları, kanserler, artiritler, bunamaya yol açan sağlık sorunları ile kronik yorgunluk, fibromiyalji, depresyondan uzak bir yaşam sürme şansını yakalayabilirsiniz. Unutmayın: Hayatınız sizin ondan yaptığınız bir şeydir.

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