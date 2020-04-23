Salgına Ramazan tedbirleri

23 NİSAN KUTLU OLSUN



DÜNYANIN ilk ve tek ‘Çocuk Bayramı’nın ve Yüce Meclisimizin kuruluşunun 100. yılı hepimize kutlu olsun...

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Anlaşılan o ki salgın sürecinin riskli bölümünü yarıladık. Ama çok daha önemli ve yeni bir döneme girdik. Bilelim ki bundan sonraki süre de en az öncesi kadar mühim. Yapacağımız küçücük bir hata bile elde ettiğimiz kazanımların kaybı ile sonuçlanabilir.

Bana sorarsanız, ciddi bir şans yakaladık: Salgının bundan sonraki döneminin bir bölümünün ramazan ayı ile iç içe olması işimizi kolaylaştıracaktır. Bu iyi haberin birçok nedeni var. Mesela mı? Duygusal bakımdan daha da güçleneceğiz. Moralimiz daha da sağlam hale gelecek. Birbirimize daha çok kilitleneceğiz. Beslenme sistemimiz daha da iyileşecek.

Ama bütün bu avantajlara rağmen ramazan ayı boyunca dikkat etmemiz gereken bazı kurallar var. O kuralları, daha doğrusu o önlemleri 10 maddede özetlemeye çalışacağım...

İŞTE O ÖNLEMLER: İLK 5



1) Mevcut önlemler, yani izolasyon, mesafe, temas ve maske kullanımı vazgeçilmez bir zaruret olarak devam ettirilecek. Eller sık sık sabunlu suyla temizlenip el-yüz temasına fırsat verilmeyecek.

2) Evlerden çok gerekli olmadıkça çıkmama kuralı ramazan boyunca da sürdürülecek, eve misafir kabul edilmeyecek.

3) Ramazan alışverişleri mümkünse tek seferde ve olabildiğince hızlı/çabuk gerçekleştirilecek.

4) Pide kuyruklarında beklerken de alışverişler yapılırken de maskeler takılacak, iki metrelik sosyal mesafe kuralına uyulacak.

5) İftar sofralarına misafir alınmayacak. İftar ve sahur sadece evde yapılacak, komşular, akrabalar eş ve dostlarla iftar yapma geleneği bu yıl için askıya alınacak.



İKİNCİ 5

1) Teravih namazları evde kılınacak. Konu komşu, akraba, eş dostlarla teravih namazları gelecek yıla bırakılacak. Ramazan süresince de yine sosyal mesafe kuralına özenle uyulacak.

2) Sahurda da iftardaki kurallara aynen uyulacak. Kalabalık iftar ve sahur sofralarında mesafe kuralına dikkat edilecek.

3) İftar sonrası ev dışında sosyal etkinlikler yapılmayacak. Evde oturup aile içi sohbetler ile moral, neşe ve huzur aranacak.

4) Ramazan davulcularına bahşiş verme çabasının ciddi bir bulaşma nedeni olabileceği hatırlanacak. Gerekli tedbirler alınacak.

5) Mezarlık ziyaretlerinde de sosyal mesafe ve maske takma kurallarına harfiyen uyulacak. Toplu taşıma kullanımında iftar saatlerindeki yoğunlaşma göz önüne alınarak zaman planlaması yeniden yapılacak.

BİR SORU

EVE TESLİM DEVAM ETSİN

İNSANLARIMIZI evde tutmanın bir yolu da onların değişen ihtiyaçlarını anında ve sürekli karşılayabilmekle yakından ilgili değil mi? Eğer öyleyse ‘eve teslim’ ürün yollayan, üstelik bu işi ciddi bir organizasyonla ‘temassız’ yapabilenlere de sokağa çıkma yasağı süresince izin verilemez mi?

OKUR SORULARI



EGZERSİZ BU ENFEKSİYONDAN BİZİ KORUR MU?



DÜZENLİ aerobik egzersiz alışkanlığının bağışıklığı güçlendirdiği zaten bilinen bir gerçek. Bu klasik bilgi geçtiğimiz günlerde yeni bir çalışma ile bir kez daha doğrulandı.

Her gün 30 dakika egzersiz yapmanın bu enfeksiyondan korunmada işe yaradığı açıklandı.

EL KURUTMA MAKİNESİ Mİ KÂĞIT HAVLU MU?



EĞER mümkünse salgın bitene kadar evinizde bile ellerinizi kurulamak için ortak havluları kullanmamaya çalışın. Kurulamada el kurutma makineleri yerine de kâğıt havluları tercih edin. Koronavirüse özel bir çalışma yok ama araştırmalar el temizliği açısından kâğıt havluları bir tık daha öne çıkarıyor.