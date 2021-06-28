Sırada diyabet tehdidi mi var?

ntv.com.tr 28.06.2021 - 07:19 |
Tehditlerden biri “COVID-19 nedeniyle hastanede yatan ağır hastaların, özellikle de yoğun bakım ihtiyacı duyan vakaların önemli bir kısmında tip 2 diyabetin yani yetişkin tipi şeker hastalığının saptanması”. İkinci tehdit ise daha da önemli: “COVID-19 geçirenlerin, özellikle hastalığı ağır atlatanların ve uzamış COVID problemi yaşayanların bir kısmında hastalığı takiben tip-1 ve tip-2 diyabet ortaya çıkabiliyor.”
İşin uzmanları olarak biz doktorların da, bu tehditlerin muhatabı olan sizlerin de bu 2 önemli bilgiyi dikkate almalarında fayda var. Nedeni şu...
TEHDİT 1
DİYABETLİLERİN VE OBEZLERİN RİSKİ DAHA YÜKSEK
Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü önemli bir açıklama yaptı. Örgüt Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı o açıklamada, “COVID-19 nedeniyle hastanelerde yatan hastaların önemli bir bölümünü şeker hastalarının oluşturduğunu” belirterek insülin direnci, gizli ya da açık diyabet ya da diyabetin derecesi ne olursa olsun tip-2 diyabeti olan kişilerde COVID-19’un beklenenden daha ağır seyrettiği uyarısı yaptı. O açıklamanın net anlamı şudur: İnsülin direnci, gizli veya açık diyabet gibi bir sorununuz varsa lütfen aşınızı yaptırmada geç kalmayınız. Eğer herhangi bir şekilde COVID-19’la karşı karşıya kalırsanız tedavi için süratle yetkin bir sağlık kurumuna başvurunuz.
TEHDİT 2
COVID-19 ATLATANLARDA DİYABET RİSKİ ARTIYOR
Yukarıda da belirttiğim gibi pandemiyle mücadelenin ilk günlerinden itibaren “corona virüs-diyabet” ilişkisi konusunda önemli verilere ulaşıldı. Bu verilerin en mühimi de “corona virüsten sonra diyabet sıklığının arttığı” şeklindeki gözlemler ve açıklamalar oldu. Anlaşılan o ki koronavirüs bazı şanssız kişilerde pankreası da hedef alabiliyor. Pankreasta yaptığı hasarlar ile bu önemli ve yaşamsal içsalgıbezinde, insülin üretimini sekteye uğratabiliyor. Bu özellikle tip-1 diyabete genetik olarak yatkın çocuklar ve gençler için önemli bir ayrıntı, mühim bir bilgi. Diğer taraftan insülin direnci ve/veya gizli diyabeti olanlarda da problem var. Bu kişilerde COVID-19 iyileştikten bir süre sonra kan şekeri yükselmeye, kalıcı bir tip 2 diyabet tablosu gelişmeye başlıyor. Kanaatime göre, COVID-19 enfeksiyonu süreci ve sonrasında pankreas fonksiyonlarını -özellikle göbekli ve obezlerde- daha dikkatli bir gözle değerlendirmek lazım.
OKUR SORULARI
ZEYTİNYAĞI BELLEĞİ GÜÇLENDİRİR Mİ?
2017 yılında yapılan bir çalışmaya göre, zeytinyağı Alzheimer’ı tetikleyen “amiloid maddesi”nin ve “tau proteini”nin birikmesini azaltarak Alzheimer’a karşı oldukça güçlü bir set oluşturabiliyor. Zeytinyağının bu olumlu etkisinde “otofajiyi aktive etmesi”nin de rolünün olabileceği düşünülüyor. Ancak 2 önemli ayrıntıyı da bir kenara not ekmekte fayda var.
1. Araştırma insanlar üzerinde değil fareler üzerinde gerçekleşmiş.
2. Araştırmada endüstriyel/riviera tipi değil saf sızma zeytinyağı kullanılmış.
KANSER YAŞLILARDA NEDEN DAHA SIK GÖRÜLÜYOR?
Kanser her yaşta görülebilen belalı ve can sıkıcı bir hastalık. Bununla birlikte kanserlerin yaşlılarda daha sık görüldüğü de şüphesiz önemli ve bilinen bir ayrıntı. “yaşlanma-kanser ilişkisi” söz konusu olduğunda akla gelen ilk açıklama “bağışıklık sisteminin yaşa bağlı olarak gücünü kaybedip zayıflaması” geliyor. Diğer taraftan yaş ilerledikçe hücrelerdeki DNA hasarları çoğalıp birikiyor. DNA tamir sistemlerinin kapasitesi ise giderek azalıyor. Neticede de hücre, sağlıklı bir hücre olmaktan uzaklaşıp “mutasyon yükü artmış” riskli bir hücreye dönüşebiliyor. “hücresel mutasyon yükünün artması” çok önemli bir konu, mühim bir tehdit. Zira mutasyonlar biriktikçe hücreler bölünmeleri üzerindeki kontrolü kaybederek “sınırsız ve sonsuz bölünebilen kanser hücreleri”ne dönüşebiliyor.
AKLINIZDA OLSUN
KAHVENİN 10 YAN ETKİSİ VAR
Kafeine hassas bazı kişilerde kahve aşağıdaki yan etkileri gösterebiliyor:
1- Uykuyu kaçırıyor.
2- Çarpıntıları tetikliyor.
3- Sinirli ve gergin bir ruh hali yaratıyor.
4- Krampları davet ediyor.
5- El titremesi yapıyor.
6- Baş ağrılarını tetikliyor.
7- Yorgunluk nedeni olabiliyor.
8- Tansiyonu yükseltiyor.
9- Gastrit ve mide ekşimesi yapabiliyor.
10- Reflüyü azdırıyor.
Hindistan'da salgının en yoğun olduğu dönemde ortaya çıkan Delta ve Delta Plus varyantları şu anda küresel anlamda en baskın corona virüs tipi olarak kabul ediliyor.Yazının Devamı
Hemen her ülkede olduğu gibi bizde de hastanede yatan ağır hastaların büyük bir kısmını diyabetliler (şeker hastaları) oluşturuyor. Gizli ya da açık diyabeti olanlarda hastalığın ağırlaşma oranı neredeyse 3-4 kat yükselebiliyor. Bu nedenle özellikle diyabet hastalarının hatta gizli diyabetlilerin aşılanma konusunda daha dikkatli ve hızlı olmalarında, ellerini daha çabuk tutmalarında fayda var.Yazının Devamı
Hedef her gün en az 500 bin aşı
Toplumsal bir aşılanma çabası içine girdiğimiz bugünlerde günlük aşı rakamlarında "en az 500 bin" hedefini tutturmak zorundayız.Yazının Devamı
Hepimiz olabilecek en iyi hayatı yaşamak isteriz ve bu bizim en doğal haklarımızdan biridir. Hayatımızı istediğimiz gibi yaşamak, canlı, formda, fit ve enerjik, keyifli ve mutlu biri olarak sürdürmek, olağan sona “Akıl sağlığı” ile ulaşmak her insanın değişmez arzusudur. İstisnasız herkes “mükemmel bir sağlık” peşinde koşar ve “üstün bir sağlık hali”ni hedefler, hak eder.Yazının Devamı
Virüs laoratuvarda mı üretildi?
Başlıktaki soru aslında bugünün sorusu falan değil salgının başından bu yana hep gündemde.Yazının Devamı
BioNTech dosyası... Bekle bizi sonbahar
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu’na davet ettiği BioNTech aşısının mucitlerinden Dr. Uğur Şahin ile yaptığı ortak açıklamada “Önümüzdeki 3 ay içinde ülke genelinde COVID-19’a karşı çok yoğun bir BioNTech aşısı kampanyasının uygulamaya gireceğini” açıkladı.Yazının Devamı
Dr. I-Ming Lee bir toplum sağlığı uzmanı. ABD’de, ülkenin ünlü hastanelerinden birinde, Brigham and Women’s Hospital’da görev yapıyor. Bu hastane Harvard Tıp Okulu’nun çatısı altında önemli araştırmaların yapıldığı ünlü sağlık merkezlerinden biri. Dr. Lee araştırmalarında özellikle “fiziksel aktivite”nin yani “egzersiz”in, “sağlığa faydalarına” odaklanmış. Araştırmalarını da daha ziyade “egzersiz-kronik hastalıklar ilişkisi” üzerine yoğunlaştırmış. Yaptığı bu önemli araştırmalarından birini de ünlü tıp dergilerinden birinde, JAMA’da 2019 yılında yayımlamış. Hikâyenin bundan sonrası bir hayli ilginç.Yazının Devamı
Son günlerde “aşı azlığı ya da yokluğu” kadar sık gündeme getirilen bir konu daha var: Antikor azlığı ya da yokluğu.Yazının Devamı
Covid-19 enfeksiyonu bizi her gün biraz daha şaşırtmaya, kafamızı daha da karıştırmaya devam ediyor.Yazının Devamı
Pandemide geldiğimiz nokta maalesef biraz sıkıntılı. Sıkıntının nedeni ise hepimizce malum: Elimizde yeteri kadar aşı yok.Yazının Devamı
Virüste de bizde de mutasyon çoktan oldu
Son günlerin en önemli tartışmalarından biri, yaşadığımız salgının müsebbibi “yeni koronavirüs”ün ülkemizde de mutasyona uğrayıp uğramadığı; bir başka deyişle yeni bir “TÜRK MUTASYONU”nun oluşup oluşmadığıdır.Yazının Devamı
Mart başında süreci kontrol altına almaya başladığımızı düşünerek yanlış bazı kararlar aldık.Yazının Devamı
Pandemide hastalığı geçirenlerin de, korunmak için aşı yaptıranların da en çok merak ettikleri konu “bağışıklıklarına yetecek düzeyde antikor üretip üretmedikleri” oluyor.Yazının Devamı
“Tam kapatma”nın imkânsız olduğunu anlayıp yeni bir aşamaya, “kademeli kapanma” dönemine girdik. Ama kontrolü giderek zorlaşan vaka sayılarını gören her uzmanın aklında hep şu soru var: Acaba daha mı çok kapanmalıyız? Evet, son birkaç gündür önümüze konan vaka sayıları ve hastanelerimizdeki durum gösteriyor ki daha da çok kapanmak zorundayız. Nedenine gelince...Yazının Devamı
Son alınan kararlar ve konulan kısıtlamaların pandemiyle mücadelede yeni bir adım olduğu kesindir. Yanlış olanı mart başında çıkılan ve hatalı olduğu baştan zaten belli olan yoldur.Yazının Devamı
Şunu iyi bilelim: 4 haftalık tam bir kapanmanın mevcut yangını kontrol altına almada tam bir “itfaiye etkisi” sağlayacağı kesindir.Yazının Devamı
Başlıktaki önerim sık tekrarladığım bir cümledir ve “Durma, düşme, üşütme!” üçlüsünün ilk kelimesi gibidir.Yazının Devamı
Birkaç gündür turkuvaz tablolarda hızla artan vaka sayılarını gören herkesin aklında aynı soru, aynı endişe var: Salgın kontrolden çıktı mı?Yazının Devamı
İsterseniz gelin hiç olmazsa bu hafta sonunu şu bunaltıcı pandemi gündeminin dışında dışında geçirelim ve biraz da iyi hayatun, sağlığın, keyfin, huzurun, daha da önemlisi pandemi sonrasında nasıl daha etkili, güçlü ve kalıcı bir sağlık durumu elde edebileceğimizin üstüne kafa patlatalım.Yazının Devamı
Kararı pandemiyi yönetenler verecektir ama başlıktaki soruya benim cevabım net ve açık olarak şudur: KAPANALIM!Yazının Devamı
Peşinen belirteyim, başlığın sizin şaşırtacağını, “Korona belasını simit yiyerek mi halledeceğiz hocam?” diye soracağınızı hatta içinizden bazılarının “Osman Hoca’ya bir şeyler oldu galiba!” diye düşünebileceğinizi tahmin edebiliyorum.Yazının Devamı
Son 2 haftanın vaka sayıları ve son 2 günün 20 bini geçen günlük rakamları, "pandemi matematiği"ni bilen her uzmanı korkutuyor. Halk sağlığı uzmanları, "Eğer rakamlar bu şekilde seyreder ve bu hızla artmaya devam ederse bizde de tıpkı İtalya, Fransa ve Almanya'da olduğu gibi bir 3. dalga başlayabilir" korkusu içindeler.Yazının Devamı
Gelin bugün o meşhur fıkrada olduğu gibi farklı bir giriş yapalım. “Size bir iyi, bir de kötü haberim var” deyip konuya önce “iyi”den sonra “kötü”den girelim.Yazının Devamı
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haklı olarak “Mutasyon ve salgının inişli çıkışlı rakam ve görüntüleri bizi karar almada zorluyor ama yine de bütün şartları zorlayarak aldığımız son kararların arkasında durmaya gayret edeceğiz” şeklinde özetleyebileceğimiz bir açıklama yaptı.Yazının Devamı
Günlük vaka sayıları Almanya’da olduğu gibi bizde de bir “3. dalga”nın yaklaşmakta olduğuna işaret ediyor. 3 ay önce 5 binlerin altına inme eğilimi gösteren günlük yeni vaka sayıları, daha kademeli normalleşmenin etkileri bile ortaya çıkmadan son günlerde 15 binleri zorluyor. Diğer taraftan ciddi bir “mutasyon meselemizin” olduğu da kesin.Yazının Devamı
Covid-19 vaka sayılarında maalesef ısrarlı ve can sıkıcı bir artış var. Sağlık Bakanımızın “Vaka sayıları 7-8 bin aralığına sıkıştı, düşmüyor, azaltmak için ciddi bir ortak gayrete ihtiyacımız var” cümleleriyle özetlenebilecek uyarısının üzerinden daha 10 gün bile geçmedi ama rakamlar -nedense- aniden ve birdenbire(!) 13-14 bin aralığına yükseliverdi. Net ve açık olarak belirteyim: BU RAKAMLAR KORKUTUCU, BU GİDİŞ İYİ GİDİŞ DEĞİL.Yazının Devamı
Yaşlılık yolculuğuna çıkanların -ki hepimiz zamanı gelince çıkıyoruz, çıkacağız- yapabileceği en iyi şey, “yaşlanmanın kaçınılmazlığını, önlenemezliğini, tersine çevrilemezliğini” daha yolun başında kabul edip sürece uyum sağlamak ama bu arada bazı püf noktalarını bilip onları mümkün olduğunca erken yaşlarda hayata geçirmektir.Yazının Devamı
Günlük vaka sayılarındaki artış pandemi matematiğine aşina herkes için korkutucu. Ve tam da günlük rakamların 10 binleri geçtiği farklı bir dönemde salgında neticeyi derinden etkileyecek önemli kararlar aldık ve “yerinde karar dönemi” diye tanımlanan farklı bir uygulamaya geçtik.Yazının Devamı
Okullar neden süratle açılmalı