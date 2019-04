Ünlü CEO’nun öğretisi: En pahalı yatak

Farklı düşünmek, daha da mühimi farkı fark edebilmek en önemli “hayat ayrıntıları”ndan biri.

İşte o ayrıntılardan bazılarını Apple’ın kurucusu müthiş insan Steve Jobs fark edip not düşmüş. O notların kısa özetlerini de birkaç gün evvel sevgili Mehmet Soysal, Hürriyet’te bir güzel özetlemiş. Başlıktaki sorunun yanıtı, The Plaza New York veya Four Season, George 5 Paris’in kral daireleri değil. “En pahalı yatak nerede” sorusuna yanıtı şaşırtıcı Steve Jobs’ın: En pahalı yatak hasta yatağı!

Ünlü CEO’nun “hayat”a ilişkin notunu da bir kenara yazın lütfen: “Kaybolduğu zaman asla ama asla bulunamayacak tek şey vardır, o da hayattır.” Peki, “Bir insanın ameliyathaneye girdiğinde o ana kadar okumayı bitirmiş olması gereken kitap hangisi?”. Steve Jobs’ın bu soruya verdiği yanıt sadece iki sözcükten ibaret:

‘Sağlıklı Hayat’ kitabı...

O kitabı fena ıskalamışım...

İYİ HAYAT İÇİN 4 ADIM

-Sağlıklı yaşayıp sağlıkla yaşlanmanın, özetle “iyi hayat” yaklaşımının bize göre vazgeçilmez 4 prensibi var:

Dengeli, çeşitli, yeterli besleneceğiz.

Aktif bir hayat sürüp düzenli egzersiz yapmayı bileceğiz.

Kaliteli uykudan asla taviz vermeyeceğiz.

Huzura odaklı, sakin, keyifli, inançlı ve stresi makul bir yaşam süreceğiz.

Tabii ki daha başka ayrıntılar da söz konusu. Ama onlar detaydır. Asıl belirleyiciler bu 4’lü yaklaşımdır. Önemli bir ayrıntı da şudur: Bu 4 prensibin hangilerinin hayatınızın hangi döneminde öncelikli olacağı da önemlidir. Bana göre, ilk 25 yılı kapsayan “büyüme ve gelişme”döneminde beslenme ilk sırada, uyku onun hemen ardında olmalı, ikinci evreyi oluşturan 25-50 yaşarasındaki “mevcudu koruma”devrinde ise “stres yönetimi” ile “aktivite ve egzersiz” konusu mutlaka gündeme alınmalıdır. 50’den sonrasına gelince... Bu dönem beslenmenin “yükte hafif, pahada ağır” besinlere yönlendirilmesi ve “lokma sayısının azaltılması” prensibinin hayata geçirilmesi gereken en mühim evredir. Egzersiz meselesinin öncelik kazanması, “atılan adım sayısının” mutlaka “5000 ve üzerine” çıkarılması bu dönemin öncelikli hedefidir. Kısacası 50’den sonrası “lokmaların azaltılıp adımların arttırılacağı” aşamadır. Ayrıca bu dönemde giderek belirginleşen “uyku sorunları”na da dikkatle yaklaşılmalıdır. Kısacası “Beslenme mi, egzersiz mi?” sorusuna yanıt aramak yerine, bu 4’lü yaklaşımdan hangisinin öncelikli ve daha önemli olduğunu öğrenmemiz gerekir.

DÜZENLİ EGZERSİZ MUCİZESİ

-Düzenli ve tekrarlanan egzersizlerin, özellikle de aerobik olanların (yürüme, yüzme, bisiklete binme, kayak yapma) faydaları saymakla bitmez. İlk 10 faydaya şunları yazabiliriz:

1- İyi kolesterolünüz (HDL) artar.

2- Trigliseridiniz dip yapar.

3- Kan şekeriniz dengelenir.

4- İnsülin direnciniz kırılır.

5- Bağışıklığınız güçlenir.

6- Kas gücünüz tavan yapar.

7- Osteoporoz riskiniz düşer.

8- İnme, kalp kriziniz minimuma iner.

9- Bellek kaybı riskiniz azalır.

10- Ömrünüz uzar.