KENDİNİZİ TEST EDİN

-Eğer kolay kilo alıp zor veriyorum, genişleyen bel ve göbeğime çare bulamıyorum, verdiğim kiloları da kısa bir süre sonra fazlasıyla geri alıyorum diyorsanız...

-Fazla kilolarınız özellikle bel çevrenizde birikiyorsa; bel çevreniz kadınsanız 90 cm’yi, erkekseniz 100 cm’yi aşmışsa...



-Sık acıkan, tatlı krizleri yaşayan, yemeklerden hemen sonra yeniden yiyecek arayan, yorgun, halsiz düşüp hımbıllaşan, kafası karışıp uyuklayan biri iseniz...



-Yemeklerden 1-2 saat sonra sinirlilik, öfke ve çarpıntı ataklarından yakınıyorsanız...



-Tatlı, unlu, nişastalı yiyecekler ve şekerli içeceklere ilginiz arttıysa; makarnasız, pilavsız, ekmeksiz, poğaçasız, kurabiyesiz, çikolatasız, tatlısız, dondurmasız yapamıyorum diyorsanız...



-Uyku sorunlarınız varsa; sık sık uyku bölünmeleri, gece yeme sorunları kapınızı çalmaya başladıysa...



-Sabahları yorgun ve halsiz uyanıyor, güne mutsuz, keyifsiz, gergin ve endişeli başlıyor, gün içinde izah edilemeyen baş ağrıları, sebebi bulunamayan yorgunluklar, konsantrasyon bozuklukları ve unutkanlıklar yaşıyorsanız...



-Sağlık kontrolünüzde tansiyonunuzda yükselme, iyi kolesterolünüzde azalma, trigliseridinizde çoğalma, karaciğerinizde büyüme, kan şekerinizde yükselme, ürik asidinizde fazlalaşma gibi bulgular saptandıysa sizde de insülin fazlalığı, direnci, gizli ya da açık şeker olabilir. Dikkatli olun.



İDEAL SEVİYE NE OLMALI?

İNSÜLİN direnci tanısı koymak için kanda açlık ve tokluk insülin ve şeker seviyelerini belirlemek gerekiyor. Yılda bir kez kan şekeri ve insülininize mutlaka baktırın. Açlık kanındaki insülin seviyelerini 2-5 aralığında tutmaya bakın. İnsülin seviyesinin açlıkta 8’in, toklukta 40’ların üstüne çıkmasına izin vermeyin. Açlık şekerinin 100’ün, Hemoglobin A1C’ nin 5.8’in üzerinde bulunması da mühim iki işarettir. Mümkünse tokluk şeker ve insülinine bakmakta da fayda var. Tokluk insülininin 40’tan, tokluk şekerinin 150’den fazla olması uyarıcı olmalı.

OBEZİTE NASIL ÖNLENİR?