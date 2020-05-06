'Yeni normal'e hoş geldiniz

Sadece bizde değil, pek çok ülkede pandemi maçının ilk devresi bitti, ‘ikinci devre’si başladı.



Ülkeler bulunduğu koşullar ve sosyal yapılarını dikkate alarak ikinci devre için sahaya çıktı. Takımların kadroları birinci devredekinden farksız. Değişen şey, daha çok oyunun stratejisi olacak gibi görünüyor.

Bizde de durum aynı. Biz de yeni ve farklı tedbirlerle sahaya çıktık. Maçın bundan sonraki bölümü için Cumhurbaşkanımız haklı olarak ‘yeni normal’ tanımını kullandı.



Peki ne anlama geliyor bu ‘yeni normal’ kavramı? ‘Yeni normal’in anlamı basitçe şu: Karar vericiler ve Bilim Kurulu sahadan gelen verileri, sosyal değişimler ve uyum kabiliyetlerini değerlendirerek önlemleri yavaş yavaş gevşetecekler. Kısacası sahadan gelen verilere bakarak normale dönüş takvimini değerlendirecek ve düzenleyecekler.



“Peki bu nasıl olacak, neler değişecek neler değişmeyecek” diyorsanız buyurun...



BANA GÖRE

İKİNCİ DEVRE İLKİNDEN DAHA RİSKLİ



TEKRAR altını çizelim: Pandemi sürecinde yaşadıklarımız herhangi bir maçtan farksız. Tamam, ilk devreyi biz kazandık, tamam maçı galip götürüyoruz. Ama ne var ki maç henüz bitmedi, sonuç asla garantide değil.

Bize düşen maç bitene kadar aynı dikkat, konsantrasyon ve hassasiyeti sürdürmek olacaktır. Bilelim ki virüs hâlâ sahada. Bilelim ki virüs türlü oyunlarla hâlâ maçı kazanma peşinde. İşte bu nedenle rehavete kapılmamak, rahatlayıp ipin ucunu bırakmamak şimdi çok daha önemli bir nokta.



BU SESE DİKKAT

GELECEĞİMİZ SÖZ KONUSU



İTALYA Başbakanı Giuseppe Conte bakın maçın ikinci devresi için halkına ne dedi: “Ülkemizin geleceği hiç olmadığı kadar bizim ellerimizdedir!” Bu cümlenin altına herkes gibi ben de imzamı atabilirim. Geleceğimiz hepimizin göstereceği dikkat, sabır, özveri ve uyum ile birebir ilişkilidir.

BİR SORU

‘YENİ NORMAL’İN ANLAMI NE?



CUMHURBAŞKANIMIZIN açıkladığı ‘yeni normal’ sürecinin anlamı aslında net ve açık olarak şu: Her şey kademeli olarak yavaş yavaş normale dönme sürecine girecek ama bu dört tedbir hemen hemen son ana, yani hakem maçın bitiş düdüğünü çalana kadar devreden hiç çıkmayacak:

1. El temizliği, el yüz temasının engellenmesi koşulsuz devam ettirilecek ve el sıkarak selamlaşmama yasağı sürdürülecek.

2. Gerekli olmadıkça sokağa çıkılmayacak, izolasyon meselesinin peşi bırakılmayacak.

3. Sokağa çıkıldığı anda maskeler mutlaka takılacak.

4. Maske takılıyken bile sosyal mesafe kuralına istisnasız her yer ve koşulda uyulacak.

65’İN ÜSTÜNE DİKKAT EDİN

SADECE KAS VE KEMİKLER DEĞİL, PSİKOLOJİLER DE ERİDİ

YAŞLILIK sorunlarıyla uğraşan bir hekim olarak şunu net ve açık olarak belirteyim: Neredeyse iki aya yaklaşan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı o insanlarımızın sadece kaslarını ve kemiklerini eritmekle kalmadı, psikolojilerini de önemli ölçüde hırpaladı.

İşte bu nedenle ‘yeni normal’ ile onlara tanınan kısa süreli izinlerin en azından haftada bir tekrarlanmasında fayda var.

ÖNEMLİ

PEKİ YA ÇOCUKLAR

‘YENİ normal’de bir tutam ayrıcalık da çocuklara tanındı. Farklı yaş grubundaki çocuklara, farklı saat dilimleri içinde hiç olmazsa mahallelerinde şöyle kısa bir tur atma şansı verildi. İyi de oldu ama bence bu iznin planlamasında da değişime gidilmeli. Belirli aralıklarla onların da ruh ve bedenlerine temiz hava girmesine fırsat verilmeli.

BANA GÖRE

KORONA GÜNLERİNDE YAZ TATİLİ

İŞİN uzmanları hemen her ülkede bize şunu söylüyor: Pandemi tedbirleri gevşetilse de bu yazı koronavirüsle geçireceğimiz kesin.

Bu nedenle önümüzdeki yaz farklı bir planımız olacak. Oteller, lokantalar, plajlar yeni ve farklı, özel tedbirler almak zorunda kalacak. Tatil boyunca hiç kimse kendini yüzde yüz güvende hissetmeyecek. Uçaklar, trenler, otobüsler ve yapılabilecek yolculuklar ve daha pek çok şey de kapsamlı değişikliklere gidilecek.

Kısacası bu sene bizi farklı bir yaz bekliyor.

İYİ HABER

TANSİYON İLAÇLARI AKLANDI

ABD’nin New York şehrinde yapılan oldukça geniş bir araştırma bize net ve açık olarak gösterdi ki tansiyon ilaçlarıyla koronavirüs enfeksiyonuna yakalanma arasında herhangi bir bağlantı yok! Yani ne ACE, ne de ARB grubu kimyasalları içeren hipertansiyon ilaçları bu enfeksiyonda riski arttırmıyor.

Kısacası bir kez daha anlaşıldı ki laboratuvar veya kitaplardaki bilgiler insan bedeni söz konusu olduğunda her zaman geçerli olmayabiliyor. Lütfen hiçbir koşulda düzenli olarak kullanmanız tavsiye edilen hiçbir ilacı size o tedaviyi düzenleyen hekime danışmadan bırakmayın.