Biyolojik yaş ne demek? Kalp yaşınız kaç?

Bazı insanların vücudu, kalbi ve damarları biyolojik olarak daha gençtir; bazılarında ise yaşlanma süreci beklenenden çok daha hızlı ilerler. Danimarkalı bilim insanı, araştırmacı ve değerli dostum Nicklas Brendborg, ‘Jellyfish Age Backwards’ adlı kitabında tam da bu farkın nedenlerine dikkat çekiyor ve yaşlanmanın tek tip bir biyolojik kader olmadığını hatırlatıyor.



Brendborg’un araştırmasının odağı çok çarpıcı; bir denizanası, araştırmanın sonuçları da bir o kadar ilginç: ‘Turritopsis dohrnii’ adlı küçük bir denizanasının yaşamının sonlarına doğru ölmek yerine hücrelerini yeniden düzenleyerek gelişiminin daha erken bir evresine geri dönebilmekte. Bir canlının takvim zamanı ilerlerken, biyolojik yaşının geriye dönmesi aslında hiç beklemediğimiz bir tablo ve aslında bu bir mucizeden çok doğanın yaşlanma konusunda tek bir yol izlemediğini gösteren somut bir örnek. Bu durum yaşlanmanın zorunlu ve tek yönlü bir süreç olmadığını; en azından hücresel düzeyde, biyolojinin farklı senaryolara izin verebildiğini ortaya koymakta.



AYNI TAKVİM YAŞI, FARKLI BİYOLOJİK YAŞLARI



Kalp damar hastalıklarıyla ilgilenen hekimler için aslında bu durum son derece tanıdıktır. Aynı takvim yaşında iki hasta düşünün; biri merdiven çıkarken bile zorlanır, diğeri hâlâ aktif bir yaşam sürer, birinin damarlarında belirgin sertleşme vardır, diğerinin damar yapısı şaşırtıcı derecede sağlıklıdır. Takvim yaşı aynıdır, fakat biyolojik yaşları tamamen farklı olabilir. Bu farkı yaratan şey yılların sayısı değil; damarların yıllar boyunca maruz kaldığı biyolojik yüklerdir.



BİYOLOJİK YAŞ BİLİMSEL AÇIDAN TAM OLARAK NE DEMEK?



Biyolojik yaş, bir kişinin organlarının ve dokularının ne kadar yıprandığını gösteren bilimsel bir kavramdır. Takvim yaşı yalnızca doğum tarihini ifade ederken, biyolojik yaş vücudun gerçek durumunu yansıtır.



Bilimsel olarak biyolojik yaş; damar sertliği düzeyi, metabolik durum, vücudumuzdaki yangısal süreci ifade eden inflamasyon göstergeleri ve hücresel onarım kapasitesi gibi birçok parametrenin toplam etkisiyle şekillenir. Örneğin 50 yaşında iki farklı kişi düşünelim, birinin damarları 60-70 yaşındaki kişilerde sık karşılaştığımız düzeyde sertlik ve hasar gösterirken, diğerinin damarları 40 yaş düzeyindekilere benzer olabilir. Bu durumda takvim yaşı aynı, biyolojik yaş farklıdır. Bu fark, kalp krizi ve inme riskini belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Çünkü kalp damar hastalıkları çoğu zaman ani değil, biyolojik yaşın yıllar içinde sessizce ilerlemesiyle ortaya çıkar.



Kalp ve damar sistemi, biyolojik yaşlanmayı en iyi yansıtan sistemlerden biridir. Bu nedenle “kalp yaşı” kavramı, biyolojik yaşın klinikteki en somut karşılıklarından biri olarak düşünülebilir.