Kalp krizi her zaman göğüs ağrısıyla başlamaz. İşte görmezden gelinen 6 belirti

Kalp krizi bazen klasik, kolay tanınan belirtilerle başlamaz; hatta bazı durumlarda göğüs ağrısı hiç olmayabilir. Bu da tanının gecikmesine ve hayati sonuçlara yol açabilir. Beynimiz özellikle belirsiz ve alışılmadık hislerde, çoğu zaman ‘tehlike’ yerine daha masum bir açıklama bulmayı tercih edebilir. Tipik bir göğüs ağrısı yok ise, kalp krizinin sessiz belirtilerinin mide, stres ya da yorgunluk olarak yorumlanması bu nedenle şaşırtıcı değildir.

KALP KRİZİNİ NE KADAR TANIYORUZ?

Kalp krizinin mutlaka ağrıyla ortaya çıktığı düşüncesi çok yaygındır. Evet, kalp krizinde ani başlayan şiddetli sol göğüs ağrısı sık karşılaştığımız bir durumdur. Ancak klinik pratiğimizde, kalp krizi geçirdiği hâlde ‘hiç göğüs ağrım olmadı’ diyen çok sayıda hasta ile karşılaşırız. Güncel bilimsel verilere göre kalp krizinde esas olan, vücudun verdiği alışılmadık sinyallerin varlığıdır. Bu sinyaller her zaman şiddetli bir ağrı şeklinde olmak zorunda değildir.

KALP KRİZİ GÖĞÜS AĞRISI OLMADAN NASIL ORTAYA ÇIKABİLİR?

Kalp krizini genellikle kalp damarlarının tıkanıklığına bağlı olarak kalp kasının oksijensiz kalması tetikler, bu durum her bireyde aynı şekilde hissedilmez. Ağrı algısı; stres düzeyi, diyabet gibi ek hastalıkları ve sinir sistemiyle yakından ilişkilidir, beyin ciddi bir kalp sorununu her zaman “ağrı” olarak kodlamayabilir. Bu nedenle kalp krizi bazen çok daha sessiz ve belirsiz bulgularla kendini gösterir. Bu bulguların en sık görülenleri ise şunlardır:

Nefes darlığı

Ani ve açıklanamayan halsizlik

Soğuk terleme

Mide bulantısı veya hazımsızlık hissi

Sırt, boyun, çene ya da omuz ağrısı

Baş dönmesi veya bayılma hissi

Bu şikâyetler bazen mide, kas ya da stres kaynaklı sanılır ve önemsenmez. Asıl risk de burada başlar.

SESSİZ KALP KRİZİ KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Göğüs ağrısı olmadan seyreden kalp krizleri özellikle; diyabet hastalarında, ileri yaştaki kalp hastalarında görülür, kadınlarda da atipik seyir erkeklere oranla daha sıktır. Diyabet hastalarında kalp krizinin ağrısız ya da çok silik belirtilerle seyretmesinin temel nedeni, sinir sisteminin etkilenmesidir. Uzun süreli diyabette gelişen diyabetik nöropati, yalnızca el ve ayaklardaki his kaybıyla sınırlı değildir; kalpten beyne giden ağrı iletim yollarını da zayıflatabilir. Bu durumda kalp kası oksijensiz kalsa bile, normalde ağrı oluşturan sinyaller beyne yeterince güçlü iletilemez. Sonuç olarak diyabet hastalarında kalp krizi, şiddetli göğüs ağrısı yerine nefes darlığı, ani halsizlik, soğuk terleme veya mide bulantısı gibi daha belirsiz şikâyetlerle ortaya çıkabilir.

TANIDA YENİ YÖNTEMLER

Son yıllarda teknoloji, kalp krizinde zaman kaybını azaltmaya odaklanmış durumda. Yapay zekâ destekli EKG analizleri, acil servislerde daha hızlı ve doğru değerlendirme yapılmasına yardımcı oluyor. Gelişmiş kan testleri ve görüntüleme yöntemleri sayesinde kalp kası hasarı daha erken saptanabiliyor. Akıllı saatler ve giyilebilir teknolojiler ise kalp ritmindeki olağandışı değişimleri erkenden fark ederek kişileri sağlık kuruluşlarına başvurma konusunda uyarabiliyor.

Akıllı saatler ve diğer giyilebilir teknolojiler kalp krizini doğrudan “tanı koyarak” saptamaz; ancak erken uyarı açısından giderek daha önemli bir rol üstlenmektedir. Bu cihazlar kalp atım hızı, ritim düzensizlikleri, ani nabız değişimleri ve bazı modellerde EKG kayıtları üzerinden olağandışı durumları fark edebilir, bu kayıtlar elektronik olarak hastanın doktoruna veya hastaneye anlık olarak iletilebilir. Özellikle istirahatte beklenmeyen taşikardi, ritim bozukluğu veya eforla açıklanamayan değişiklikler, kullanıcıyı sağlık kuruluşuna başvurma konusunda uyarabilir. Bu sayede kalp krizi, özellikle sessiz seyreden olgularda, daha erken fark edilerek tanı ve tedaviye daha hızlı ulaşılmasına katkı sağlayabilir. Bu teknolojilerin ortak hedefi, kalp kasını mümkün olan en iyi şekilde koruyabilmektir.

NE ZAMAN ACİL SERVİSE BAŞVURULMALI?

Aslında bu konuda Avrupa Kardiyoloji Derneği ve Dünya Sağlık Örgütü’nün ortak mesajı nettir: belirti hafif bile olsa, alışılmadıksa ciddiye alınmalıdır. Aşağıdaki durumlarda acil servise başvurmak önerilir;

Daha önce yaşamadığınız, ani başlayan veya giderek artan bir şikâyet varsa

Göğüs ağrısı olsun ya da olmasın, şikâyete nefes darlığı, soğuk terleme, mide bulantısı veya belirgin halsizlik eşlik ediyorsa

Şikâyet dinlenmekle geçmiyor ya da kısa sürede tekrarlıyorsa

Özellikle diyabet hastaları, ileri yaştaki bireyler ve bilinen kalp hastalığı olanlarda bu öneriler daha fazla önem kazanmaktadır. Bu gruplarda göğüs ağrısı olmasa bile ani başlayan diğer şikayetler kalp krizi belirtisi olabilir.

Kısacası kalp krizinde en sık yapılan hata, belirtilerin geçmesini beklemektir. Oysa erken başvuru, yalnızca hayat kurtarmaz; kalpte oluşabilecek kalıcı hasarı da azaltır. Vücudun verdiği alışılmadık sinyalleri ciddiye almak, hayat kurtarabilir.