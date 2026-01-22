Kalp sağlığında yanlış bilinen 10 doğru

Kalp hastalıklarıyla ilgili doğru sandığımız bazı bilgiler, aslında ciddi riskler barındırıyor olabilir. Kalp hastalıkları, dünyada ve Türkiye’de ölümlerin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Dünya sağlık örgütünün verilerine göre kalp hastalıklarına bağlı ölümler toplamın yaklaşık %30’ unu oluşturmakta. Ülkemizde bu oran biraz daha yüksek. Buna rağmen kalp sağlığıyla ilgili bazı bilgiler eksik veya yanlış olabiliyor. Oysa kalp sağlığımızı yönetmenin en etkili yolu, doğru bilgiyi doğru zamanda kullanmaktan geçiyor. Güncel bilimsel veriler ışığında, kalp sağlığı konusunda en sık akla gelen 10 yanlışı ve doğruları şu şekilde.

1. KALP HASTALIĞI SADECE YAŞLILARDA GÖRÜLÜR

Doğrusu: Toplumda kalp hastalığının ileri yaşların sorunu olduğu algısı oldukça yaygındır. Ancak kalp krizlerinin yaklaşık %20’si 45 yaşın altında görülmektedir. Özellikle ailesinde erken yaşta kalp hastalığı olan bireylerde risk genç yaşlardan itibaren başlar.

Sigara, obezite, hareketsizlik ve sağlıksız beslenme genç yaşta kalp hastalığının en önemli nedenleridir. Genç olmak, kalp hastalığına karşı bir garanti değildir; risk faktörleri varsa hastalık sessizce ilerleyebilir. Gençlerde kalp krizi görülme sıklığı son 5 yılda %60 oranında artmıştır.

2. KALP HASTALIĞI TEDAVİSİNDE EN İYİ YÖNTEM STENTTİR

Doğrusu: Kalp hastalıkları tek tip değildir; bu nedenle herkese uyan tek bir tedavi yaklaşımı yoktur. Aslında en iyi tedavi hastalığın önlenmesidir, yani risk faktörleri varsa onlara odaklanılmalıdır. Eğer hastalık teşhisi konmuş ve tedavi gerekiyorsa, bu kararı hastalığın yaygınlığı ve hastanın durumu yani eşlik eden diğer hastalıkları göz önüne alınarak belirlemek gerekir. Yani tedavide genel olarak en iyi yöntem şudur demek yerine her hasta için o duruma özgün olarak en iyi ve faydalı tedavi şu olabilir demek daha doğrudur. Buna hasta odaklı tedavi yaklaşımı denir.

Hasta odaklı yaklaşımda amaç tedavinin olası risklerini azaltmak ve uzun vadede yaşam süresini ve yaşam kalitesini artırmaktır. Bazı hastalarda en iyi tedavi stent, bazılarında ilaç tedavisi veya bypass operasyonu en doğru seçenek olabilir.

3. SPOR YAPIYORUM, KALP HASTALIĞIM OLMAZ

Doğrusu: Düzenli egzersiz kalp sağlığının temel taşlarından biridir ve kalp krizi riskini yaklaşık %20–30 azaltır. Haftada en az 5 gün, günlük 30-45 dakikalık orta şiddetli bir egzersiz programı çok faydalıdır, bu tempolu bir yürüyüş şeklinde olabilir. Ancak bu programın koruyucu etkisi diğer risk faktörlerini tamamen ortadan kaldırmaz.

Genetik yatkınlık, sigara, yüksek tansiyon veya kolesterol varsa, spor yapan bireylerde de kalp hastalığı gelişebilir. Egzersiz, riskleri sıfırlamaz; dengeler.

4. CHECK-UP YAPTIRIYORUM, KALP HASTALIĞIM YOKTUR

Doğrusu: Kalp krizine yol açan damar darlıklarının %40–50’si uzun süre hiçbir belirti vermeden ilerleyebilir. Check-up kontrolleri kalp hastalıklarının erken tanısında ve tedavi planlamasında çok önemlidir. Ancak tedavi planlamaları gibi check-up kontrollerinin de kişiselleştirilmesi yani kişiye özel/ hasta odaklı organize edilmesi daha doğru olur. Kalp hastalıklarının teşhisinde kullanılan birçok test mevcuttur, ancak kime hangi testi yapalım aşamasında kişiye özel risk değerlendirilmesi yapılır, bunun sonucunda bazen efor testi bazen de sanal anjiyo dediğimiz yöntemler kullanılabilir. Bu nedenle kalp sağlığı değerlendirmesi kişiye özel yapılmalıdır. Her normal bir test sonucu, sağlıklı kalp anlamına gelmez.

5. KALP HASTALIĞI GENETİKSE YAPILACAK BİR ŞEY YOKTUR

Doğrusu: Genetik hastalık dendiğinde doğumsal hastalıklar anlaşılabilir. Aslında doğumsal kalp hastalıklarının toplam kalp hastalıkları içerisinde görülme oranı %1-2 civarındadır. Erişkinlerde görülen kalp hastalıkları ise ailesinde kalp hastalığı olan bireylerde 2–3 kat daha sık görülmektedir. Bir hastada kalp ile ilişkili toplam riskin yaklaşık %50’sini genetik yatkınlığa bağlayabiliriz, ancak diğer risk faktörlerini iyi yönetebilirsek bu risk hastalığa dönüşmeyebilir. Erken tarama, düzenli takip ve risk faktörlerinin kontrolüyle kalp krizi riski %40–50 oranında azaltılabilir. Genetik yatkınlık aslında bir erken önlem alma fırsatıdır.

6. KOLESTEROLÜM NORMAL, KALP RİSKİM YOK.

Doğrusu: Toplam kolesterol değeri normal olan birçok kişi aslında kendini düşük riskli olarak değerlendirebilir. Ancak kalp krizi geçiren hastaların yaklaşık %40’ında toplam kolesterol düzeyi normaldir. Asıl belirleyici olan LDL kolesterol ve kişinin genel risk profilidir. Lp(a) gibi bazı alt kolesterol testleri de son yıllarda önem kazanmıştır. Kolesterol normal olsa bile risk tamamen ortadan kalkmaz, önemli olan genel risk yönetimidir.

7. KALP HASTALIĞI ERKEKLERDE DAHA TEHLİKELİDİR

Doğrusu: Kadınlarda kalp hastalığı genellikle erkeklere göre 7–10 yıl daha geç ortaya çıkar. Ancak belirtiler çoğu zaman daha gizli seyreder. Kadınların yaklaşık yarısında kalp krizi tipik göğüs ağrısı olmadan gelişir. Bu durum tanıda gecikmeye yol açabilir. Kalp hastalığının geliştiği durumlardaki seyir ise kadınlarda sıklıkla daha ağırdır. Kalp krizi ve sonrasındaki tedavi süreçlerinde kadın hastalardaki hayati tehlike erkeklerden yaklaşık 2 kat daha yüksektir.

8. KALP HASTALIĞI OLAN SPOR YAPMAMALIDIR

Doğrusu: Kalp hastalığı tanısı alan birçok kişi, egzersizin kalbi yoracağı korkusuyla hareketsiz bir yaşamı tercih edebilir. Oysa bu durumun uzman hekim kontrolünde planlanması daha uygun olur. Hastalığın ağırlığına göre planlanan egzersizler, kalp hastalarında ölüm ve yeniden kalp krizi riskini %20–30 azaltabilir. Önemli olan egzersizin türü ve dozudur. Hekim kontrolünde belirlenen yürüyüş ve orta şiddette egzersizler hem güvenli hem etkilidir.

9. TANSİYONUM BİRAZ YÜKSEK, ÖNEMLİ DEĞİL

Büyük tansiyonda her 10 mmHg artış, kalp krizi riskini yaklaşık %20 artırır, küçük tansiyonda 5 mmHg artış da benzer etkiyi yapar. Biraz yüksek denilen tansiyon zamanla kalbi yoran kronik bir yüke dönüşebilir. Uzun süre kontrol altına alınmayan tansiyon, kalp yetmezliği ve inme riskini de belirgin şekilde artırır. Özellikle diyabet ve hiperlipidemi hastalarında, sigara içenlerde, genetik yatkınlığı olanlarda bu durum daha belirgindir.

10. KALP SAĞLIĞI SADECE KALBİ İLGİLENDİRİR

Doğrusu: Kalp hastalığı vücutta başka sağlık problemleri ile ilişkili olabilir. Kalp hastalığı olanlarda inme/ felç 2-5 kat daha sık görülmektedir. Kalp yetmezliği olan hastalarda %40 oranında böbrek yetmezliği gelişebilmektedir. Özellikle bazı kapak hastalıklarında akciğer ödemi dediğimiz tablo gelişebilir. Kalp yetmezlikleri özellikle ileri dönemde karaciğer yetmezliğini de tetikleyebilir. Kısacası kalp hastalıkları vücudumuzun diğer ana organlarını etkileyebilen sistemik bir hastalıktır.