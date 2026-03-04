Sessiz kalp ritim bozukluğu: Atriyal fibrilasyon felç riskini 5 kat artırıyor

Her yıl dünyada çok sayıda hasta felç geçiriyor. Bu felçlerin önemli bir kısmının nedeni ise çoğu kişinin pek adını duymadığı bir kalp ritim bozukluğu: atriyal fibrilasyon. Daha da dikkat çekici olan ise, bu hastalığa sahip kişilerin bazen yıllarca hiçbir belirti hissetmeden yaşamını sürdürebilmesi. Çarpıntı olmayabilir, göğüs ağrısı olmayabilir, hatta kişi kendini tamamen sağlıklı hissedebilir. Ancak nabız düzensizliğine bağlı kalpte oluşan küçük bir pıhtı bir gün beyin damarlarından birini tıkadığında tablo aniden değişebilir. Bu nedenle atriyal fibrilasyon yalnızca bir ritim bozukluğu olarak değil, aynı zamanda önlenebilir felçlerin en önemli nedenlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

ATRİYAL FİBRİLASYON NEDİR?

Atriyal fibrilasyon, kalbin kulakçıklarında düzensiz elektriksel aktivite oluşması sonucu ortaya çıkan bir kalp ritim bozukluğudur. Bu durumda kalbin üst odacıkları düzenli şekilde kasılamaz ve kalp ritmi düzensiz hale gelir. Hastalar bazen çarpıntı, düzensiz nabız, nefes darlığı veya halsizlik hissedebilir. Ancak bazı hastalarda hastalık tamamen sessiz ilerleyebilir ve hiçbir belirti vermeyebilir.

TOPLUMDA SANILANDA ÇOK DAHA YAYGIN

Toplumsal çalışmalar atriyal fibrilasyonun aslında sanılandan çok daha yaygın olduğunu göstermekte. Genel toplumda görülme oranı yaklaşık yüzde 2 ile 4 arasında değişmektedir. Yaş ilerledikçe bu oran belirgin şekilde artar ve 65 yaş üzerindeki bireylerde yaklaşık yüzde 10’a kadar ulaşabilir. Dünya genelinde 50 milyondan fazla kişinin atriyal fibrilasyonu olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye için yapılan epidemiyolojik değerlendirmelerde ise bir milyondan fazla kişinin bu ritim bozukluğuna sahip olabileceği öngörülmüştür. Yaşın ilerlemesi, kalp damar tıkanıklıkları, tiroid hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, obezite, uyku apnesi, kalp kapak hastalıkları, bazen de stres ve yoğun kaygı atriyal fibrilasyonun oluşmasını tetikleyebilen risk faktörleri arasında yer almaktadır.

FELÇ RİSKİNİ 5 KAT ARTIRIYOR

Normal kalp ritminde kalbin kulakçıkları düzenli şekilde kasılır ve kan akımı sürekli devam eder. Atriyal fibrilasyonda ise bu düzenli kasılma ortadan kalkar ve kulakçıklar adeta titreşim şeklinde çalışır. Bu durum özellikle sol kulakçık içerisinde kanın göllenmesine ve pıhtı oluşmasına neden olabilir. Oluşan pıhtılar kan dolaşımı ile beyin damarlarına ulaşırsa felç gelişebilir. Bilimsel çalışmalar atriyal fibrilasyonun inme riskini yaklaşık beş kat artırdığını göstermektedir. Günümüzde tüm inmelerin yaklaşık yüzde 20 ila 25’inin atriyal fibrilasyon ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Ayrıca atriyal fibrilasyona bağlı gelişen inmeler daha ağır seyredebilmekte ve kalıcı sakatlık riski daha yüksek olabilmektedir.

İNME RİSKİ NASIL HESAPLANIYOR?

Her atriyal fibrilasyon hastasında felç riski aynı değildir. Bu nedenle bazı risk değerlendirme yöntemleri kullanılır. Bu değerlendirmelerde hastanın yaşı, hipertansiyon ve diyabet gibi eşlik eden hastalıkları, kalp yetmezliği varlığı, damar hastalıkları ve daha önce geçirilmiş inme öyküsü dikkate alınır. Belirli bir risk seviyesinin üzerindeki hastalarda kan sulandırıcı tedavi önerilmektedir. Güncel bilimsel veriler atriyal fibrilasyon tedavisinde felç riskinin azaltılmasını temel hedeflerden biri olarak tanımlamakta ve uygun hastalarda kan sulandırıcı tedavinin erken dönemde başlanmasını önermektedir. Aynı tedavi yaklaşımı ile, felçten korunma, şikayetlerin kontrolü ve obezite ya da diyabet gibi eşlik eden kardiyovasküler risk faktörlerinin yönetimi, birlikte ele alınması gereken bütüncül bir yaklaşım ile tedavi edilmelidir.

ANJİYOGRAFİK YÖNTEM İLE TEDAVİ

Atriyal fibrilasyon tedavisinde özellikle son yıllarda önemli teknolojik gelişmeler görmekteyiz. Bu tedavi seçeneklerinden biri kateter ablasyon. Bu işlem kasık damarından girilerek kalbin sol kulakçığına ulaşılması ve ritim bozukluğunu tetikleyen elektriksel odakların özel enerji kaynakları kullanılarak yakılması prensibine dayanır. Atriyal fibrilasyon vakalarının büyük bölümünde ritim bozukluğunun kaynağı akciğerden kalbe bağlanan damarlarıdır. Ablasyon işlemi sırasında bu bölgelerde elektriksel ablasyon sağlanarak ritim bozukluğunun tekrar oluşması engellenmeye çalışılır. Özellikle şikayeti belirgin olan veya ilaç tedavisine rağmen nabız kontrolü sağlanamayan hastalarda bu yöntem etkili bir tedavi seçeneğidir.

CERRAHİ TEDAVİ

Atriyal fibrilasyonun tedavisinde en etkili yöntemlerden birisidir. Bu yöntemde kalbin kulakçıklarında bazı bölgeler yüksek ısı uygulanarak yakılır veya aşırı soğuk uygulaması ile dondurulur ve kalbin elektriksel iletiminin belirli bir yol üzerinden düzenli ilerlemesi sağlanır. Böylece düzensiz elektriksel aktivitenin yayılması engellenir ve normal ritim oluşabilir. Bu işlem çoğu zaman kalp kapak ameliyatları, koroner bypass operasyonları veya diğer kalp cerrahileri sırasında ek olarak uygulanmaktadır. Günümüzde robotik yöntemle de uygulanabilen bu tedavi çok daha güvenli ve başarılı hale gelmiştir.

Atriyal fibrilasyonda oluşan pıhtıların büyük bölümü sol atriyal appendiks adı verilen kulakçık uzantısında oluşur. Bu nedenle bazı hastalarda bu yapının kapatılması felç riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Bu işlem cerrahi yöntemlerle yapılabileceği gibi anjiyografik yol ile yerleştirilen özel cihazlarla da gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle kan sulandırıcı ilaç kullanamayan hastalarda bu yöntem önemli bir alternatif oluşturabilir.

AKILLI SAATLER KALP RİTİM BOZUKLUKLARINI FARK EDEBİLİR Mİ?

Son yıllarda giyilebilir teknolojiler kalp ritim bozukluklarının erken fark edilmesinde önemli bir rol oynamaya başlamıştır. Akıllı saatler ve benzeri cihazlar düzensiz kalp ritimlerini tespit ederek kullanıcıyı uyarabilmektedir. Bu cihazlar kesin tanı koymaz ancak birçok kişi bu uyarılar sayesinde doktora başvurarak erken tanı alabilmektedir. Özellikle sessiz seyreden atriyal fibrilasyon vakalarında bu teknolojiler önemli bir farkındalık yaratmaktadır.

Atriyal fibrilasyonun sessiz belirtileri

Atriyal fibrilasyon bazı hastalarda belirgin çarpıntı yapmadan ilerleyebilir. Düzensiz nabız hissi, çabuk yorulma, nefes darlığı, baş dönmesi veya egzersiz kapasitesinde belirgin azalma gibi şikayetler bu ritim bozukluğunun işareti olabilir. Bu tür belirtiler ortaya çıktığında mutlaka kalbin değerlendirilmesi gerekir.

ÇAY VE KAHVE ATRİYAL FİBRİLASYONU ETİEKLER Mİ?

Kafein içeren içeceklerin kalp ritmi üzerindeki etkisi biraz tartışmalı bir konu. Aslında güncel bilimsel çalışmalar ise bu ilişkinin sanıldığı kadar basit olmadığını göstermektedir. Orta düzeyde kahve tüketiminin atriyal fibrilasyon riskini belirgin şekilde artırmadığı, hatta bazı büyük çalışmalarda düzenli kahve tüketimi ile atriyal fibrilasyon riskinin hafif düzeyde daha düşük olabileceği bile bildirilmiştir. Ancak şu unutulmamalıdır, kafeine hassasiyeti olan bazı kişilerde yüksek miktarda kahve veya enerji içeceği tüketimi çarpıntı hissini artırabilir. Bu nedenle önerilen yaklaşım genellikle aşırı tüketimden kaçınmak ve bireysel toleransa göre hareket etmek şeklindedir.

Atriyal fibrilasyon çoğu zaman sessiz ilerleyen ancak ciddi sonuçlara yol açabilen bir kalp ritim bozukluğudur. Özellikle ileri yaş grubunda ve risk faktörleri bulunan kişilerde erken tanı ve uygun tedavi büyük önem taşır. Günümüzde ilaç tedavilerinin yanı sıra girişimsel yöntemler ve cerrahi teknikler sayesinde ritim kontrolü ve felç riskinin azaltılması konusunda önemli ilerlemeler sağlanmıştır.

Kalp ritmini dinlemek bazen hayat kurtarabilir. Çünkü atriyal fibrilasyon çoğu zaman sessizdir, ancak sonuçları sessiz değildir.