Stent mi, bypass mı? Asıl mesele hasta odaklı karar verebilmek

Koroner damar hastalığında asıl soru hangi yöntemin üstün olduğu değil, hangi hastada hangi yaklaşımın daha fazla yarar sağlayacağıdır. Güncel bilimsel veriler, tedavi kararlarında hasta odaklı yaklaşımı, ortak karar vermeyi ve multidisipliner bir kalp ekibi değerlendirmesini öne çıkarıyor.

Stent mi, bypass mı? Koroner arter hastalığında yıllardır süren bu tartışma, çoğu zaman yanlış bir zeminde yapılır. Çünkü asıl mesele bir yöntemin diğerine üstünlüğü değil, hangi hastada hangi yaklaşımın daha uygun olduğudur. Modern tıp artık tedavi yöntemi ya da doktor merkezli değil, hasta merkezli düşünmeyi gerektiriyor. Bu nedenle en doğru karar, yalnızca anjiyografide görülen darlığa göre değil; hastanın yaşı, ek hastalıkları, diyabet varlığı, kalp fonksiyonları, damar yapısının yaygınlığı ve yaşam beklentisi birlikte değerlendirilerek verilmelidir. Bu nedenle modern yaklaşımda önemli olan, ‘Hangisi daha üstün?’ sorusu değil; ‘Bu hasta için en doğru karar nedir?’ sorusudur.

Hasta için en doğru karar bazen stent işlemi, bazen bypass operasyonu olabilir, bazen de sadece ilaç tedavisidir. Bugün elimizdeki verilere göre kalp damar tıkanıklığı tedavisinde yaklaşık olarak yılda 2 milyonun üzerindeki hastada stent işlemi yapılmakta. Bypass operasyonlarının sayısı ise daha az, son yıllarda yaklaşık yılda 800 bin düzeylerinde. Ancak kalp damar tıkanıklığında sadece medikal yani ilaç tedavisi uyguladığımız veya hayat tarzı değişiklikleri önerdiğimiz; hipertansiyon, hiperlipidemi, diyabet gibi hastalıkları kontrol altına almaya çalıştığımız hasta grubu bu ikisinden de fazla. Stabil koroner damar hastalarında çoğu zaman ilk yaklaşım işlem değil, yaşam tarzı düzenlemesiyle desteklenmiş medikal tedavi kritik darlığı olmayan hastalarda en uygun tedavi olabiliyor, bu hastaların önemli bir bölümü yıllarca stent ya da bypass gerektirmeden izlenebilmekte. Burada önemli olan hasta odaklı karar verebilmek.

Ancak hasta odaklı düşünmek iyi yapılandırılmış multidisipliner bir ortam gerektirir. İşte bu nedenle, özellikle karmaşık koroner hastalıkta kararların bir kalp merkezi anlayışıyla, yani farklı disiplinlerin birlikte çalıştığı bir yapı içinde verilmesi daha uygundur. Doğru karar sadece doğru bilgiyle değil, doğru organizasyonla da alınır. Bu organizasyonun klinikteki en somut karşılığı ‘heart team’ yani kalp ekibi yaklaşımıdır. Özellikle en uygun tedavi stratejisinin ilk bakışta net olmadığı hastalarda, kararın girişimsel kardiyolog ve kalp cerrahının birlikte değerlendirmesiyle şekillenmesi gerekir. Bazen bu sürece nefrolog veya endokrinolog gibi başka branş hekimleri de dahil olur. Özellikle diyabetli ve çok damarlı koroner arter hastalarında bu yaklaşım daha da önem kazanır. Çünkü en doğru karar kardiyolog ile kalp cerrahının karşı karşıya geldiği bir alanda değil; aynı masa etrafında hastanın yararını tartıştığı ortamda alınabilir. Bazen çok küçük bir detay hasta için en uygun tedaviyi belirler, o küçük detayı yakalamak da ekip işidir.

Stentin de bypass’ın da kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri vardır. Çoğu hastada stent işlemi, daha az invaziv oluşu ve daha kısa iyileşme süresi ile öne çıkmaktadır. Hastane kalış süreleri genellikle çok kısa ve normal hayat dönüş erkendir. Ancak stent işlemine özellikle yaygın ve karmaşık damar hastalığında tekrar işlem ihtiyacının daha yüksek olması, daha uzun süreli kan sulandırıcı kullanımı gerektirmesi ve bazı hastalarda tam revaskülarizasyon yani damar açıklığı sağlamada cerrahi kadar kalıcı bir çözüm sunamayabilmesi nedeniyle iyi karar verilmelidir.

Bazı hastalarda ise bypass ameliyatı daha uzun vadeli bir çözüm sunabilir. Bypass, özellikle diyabetin eşlik ettiği çok damarlı hastalıkta, ana koroner damarın tutulumu bulunan hastalarda, damar yapısının karmaşık olduğu durumlarda ve kalp kası gücü belirgin azalmış seçilmiş hasta gruplarında daha kalıcı ve daha avantajlı bir tedavi seçeneği olarak öne çıkabilir. Ancak bypass operasyonuna karar verirken hastanın tüm özellikleri değerlendirilerek operasyon riski de göz önünde tutulmalıdır.

Aslında stent ile bypass’ı iki rakip yöntem gibi sunmak, modern tıbbın geldiği noktayı tam olarak yansıtmaz. Bu iki yaklaşım bazen de birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan araçlardır. Hibrit koroner revaskülarizasyon dediğimiz yöntem, bypass ile stent işleminin planlı biçimde bir araya getirildiği bir yaklaşımdır. Bu yöntemde, örneğin kalbin ön yüzündeki kritik damara cerrahi bypass yapılırken, diğer uygun damarlara kateter yoluyla stent uygulanabilir. Yani bazı hastalarda en doğru cevap “stent ya da bypass” değil, “stent ve bypass” olabilir.

Bugün hem girişimsel kardiyoloji hem de koroner bypass cerrahisi, geçmişe göre çok daha ileri ve daha hassas bir noktaya ulaşmış durumda. Girişimsel tedavilerde yeni nesil stentler kullanılabiliyor, damar içi ultrason ve optik görüntüleme yöntemleri sayesinde darlığın yapısı çok daha ayrıntılı biçimde değerlendirilebiliyor; FFR gibi damar akım ölçümleriyle de hangi darlığın gerçekten tedavi gerektirdiği daha doğru belirlenebiliyor. Özellikle yoğun kireçlenmiş damarlarda damar hazırlığını kolaylaştıran yeni teknikler ve bazı uygun hastalarda stent takılmadan tedavi sağlayabilen ilaç kaplı balon uygulamaları da dikkat çekiyor. Cerrahi tarafta ise teknolojik gelişim yalnızca daha küçük kesiden yapılan ameliyatlar anlamına gelmiyor; robotik destekli bypass teknikleri sayesinde daha az doku travması, daha konforlu iyileşme ve hastaların normal yaşamına daha erken dönmesi mümkün olabiliyor. Ameliyat masasında yapılan bypass işleminin kalite kontrolü operasyonları daha güvenli hale getirebiliyor. İleri görüntüleme yöntemleri ameliyat stratejilerinin belirlenmesini çok daha kolay hale getirebiliyor. Bu gelişmelerin hepsinin ortak hedefi aynı; hızlı iyileşme, güvenli ve uzun ömürlü tedavi.

Sonuç olarak koroner damar hastalığında asıl mesele yöntemleri yarıştırmak değil, hastayı gerçekten merkeze koyabilmek; kararı tek bir branşın refleksiyle değil, ortak akıl ve ortak sorumlulukla verebilmektir. Kalp merkezlerinin gerçek gücü de burada ortaya çıkar: kardiyoloğun, kalp cerrahının ve gerektiğinde diğer disiplinlerin aynı masa etrafında toplanarak hasta için, hasta odaklı en doğru yolu belirlemesinde. Çünkü hasta için en iyi sonuç multidisipliner, birbirini tamamlayan, bilimsel veriyi birlikte analiz eden ve hasta odaklı düşünen bir ekibin ortak kararından çıkar.