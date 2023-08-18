Çalışan emekliye kıdem ödenir mi?

Emekli aylığı almaya hak kazanan emeklilerin önemli bir kısmı çalışmayı sürdürüyor. Peki, emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler kıdem tazminatı alabilirler mi? İşte kıdem tazminatıyla ilgili merak edilenler...

25 - 30 yıl çalışıp emekli aylığı almaya hak kazanan emeklilerin önemli bölümü çalışmaya devam ediyor.

Aylık bağlama oranlarındaki düşüş nedeniyle azalan emekli aylıkları yüzünden emeklilik sonrası çalışma artmaya başladı.

Çocukların eğitim hayatlarının devam etmesi nedeniyle evin geçimi de emeklilerimize kalıyor. Peki, emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler işten ayrılınca kıdem tazminatı alabilir mi ve çalışan emeklinin emekli aylığı artar mı?

EMEKLI OLAN NASIL ÇALIŞABİLİR?

Emekli olduktan sonra 4/a’lı olarak, yani eski adıyla SSK’lı olarak çalışmaya devam etmek isteyenler için belirleyici olan bu kişilerin ilk kez ne zaman sigortalı oldukları...

İKİ SEÇENEK VAR

1 Ekim 2008’den önce çalışmaya başlamış veya emekli olmuş kişiler, emekli olduktan sonra 4/a’lı, yani bir işverene bağlı çalışmaya devam etmek isterse iki seçenekleri söz konusu.

Ya emekli aylıklarını kestirirler, ya da sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi olarak çalışırlar. SGDP ödeyerek çalışanların ücretinden yüksek prim kesintisi olmakla birlikte, bu kişiler emekli aylıklarını almaya devam ederler.

Aylığını kestirip çalışan emekli için ise normal bir sigortalı gibi prim ödenir.

VİDEO: NASIL EMEKLİ OLUNUR?