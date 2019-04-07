20 maddede LGS’yi kolay anlama kılavuzu…
- Lise Giriş Sınavı (LGS) başvuruları 3-14 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
- Adaylar, başvurularını elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullara yapacak.
- Sınav giriş belgeleri 22 Mayıs’ta açıklanacak.
- LGS 1 Haziran’da yapılacak.
- Sınav sonuçları 24 Haziran’da ilan edilecek.
- Türkiye genelinde 1.526 liseye sınavla öğrenci alınacak.
- Bu yıl 139 bin 120 öğrenci LGS sonucuna göre yerleşecek.
- Geçen yıla göre kontenjan 12 bin 610 arttı.
- Bu yıl sınavı kazanma şansı geçen yıla göre biraz daha fazla.
- En fazla kontenjan artışı Anadolu liselerinde oldu.
- Fen liseleri sayısında bir değişiklik yok.
- Sosyal bilimler liselerine bir okul ilave edildi, ancak kontenjanda fazla bir artış olmadı.
- Sınavın kapsamında bir değişiklik yok.
- İki oturumdan oluşan sınavın ilk bölümü 09.30’da, ikinci bölümü 11.30’da başlayacak.
- Sözel bölümde Türkçe (20 Soru), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (10 Soru), İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (10 Soru), Yabancı Dil (10 Soru) bulunuyor.
- Sayısal bölümde Matematik (20 Soru), Fen Bilimleri (20 Soru) bulunuyor.
- Sözel bölümde 50 soru için 75 dakika, sayısal bölümde 40 soru için 80 dakika süre verilecek.
- Öğrenciler sadece LGS’den aldıkları puanla yerleşecek. Merkezi yerleştirme puanına okul başarı puanı eklenmeyecek.
- Eşit puan alan öğrencilerin okul başarısı yerleştirmede belirleyici olacak.
- Eşitlik devam ettiği taktirde 8,7 ve 6’ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanına, okula özürsüz devamsızlık durumuna, tercih önceliğine ve öğrencinin yaşına bakılacak.
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