20 maddede LGS’yi kolay anlama kılavuzu…

- Lise Giriş Sınavı (LGS) başvuruları 3-14 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

- Adaylar, başvurularını elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullara yapacak.

- Sınav giriş belgeleri 22 Mayıs’ta açıklanacak.

- LGS 1 Haziran’da yapılacak.

- Sınav sonuçları 24 Haziran’da ilan edilecek.

- Türkiye genelinde 1.526 liseye sınavla öğrenci alınacak.

- Bu yıl 139 bin 120 öğrenci LGS sonucuna göre yerleşecek.

- Geçen yıla göre kontenjan 12 bin 610 arttı.

- Bu yıl sınavı kazanma şansı geçen yıla göre biraz daha fazla.

- En fazla kontenjan artışı Anadolu liselerinde oldu.

- Fen liseleri sayısında bir değişiklik yok.

- Sosyal bilimler liselerine bir okul ilave edildi, ancak kontenjanda fazla bir artış olmadı.

- Sınavın kapsamında bir değişiklik yok.

- İki oturumdan oluşan sınavın ilk bölümü 09.30’da, ikinci bölümü 11.30’da başlayacak.

- Sözel bölümde Türkçe (20 Soru), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (10 Soru), İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (10 Soru), Yabancı Dil (10 Soru) bulunuyor.

- Sayısal bölümde Matematik (20 Soru), Fen Bilimleri (20 Soru) bulunuyor.

- Sözel bölümde 50 soru için 75 dakika, sayısal bölümde 40 soru için 80 dakika süre verilecek.

- Öğrenciler sadece LGS’den aldıkları puanla yerleşecek. Merkezi yerleştirme puanına okul başarı puanı eklenmeyecek.

- Eşit puan alan öğrencilerin okul başarısı yerleştirmede belirleyici olacak.

- Eşitlik devam ettiği taktirde 8,7 ve 6’ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanına, okula özürsüz devamsızlık durumuna, tercih önceliğine ve öğrencinin yaşına bakılacak.