Hart ve Risley…

İnsan beyninin en hızlı geliştiği dönemde…

Ebeveynlerin…

Çocuklarının bilişsel gelişimine katkılarını anlamak için…

Sıra dışı bir çalışma yapıyorlar...



***

Üç farklı sosyoekonomik seviyeden…

42 aileyi seçip…

Onların evlerinde…

Belli aralıklarla ses kaydı alıyorlar...

Çocukları iki buçuk yıl boyunca…

Her ay…

Bir saat gözlemliyorlar…



***

Araştırma tamamlandığında…

Ortaya ilginç bir sonuç çıkıyor…

Ailelerin gelir seviyesi ne olursa olsun…

Çocuklar…

Birbiriyle aynı gelişimsel süreci gösteriyor...

Ancak belli bir farkla…



***

Varlıklı ve eğitimli ailelerden gelen çocuklar…

3 yaşına geldiğinde…

Toplam 45 milyon kelime…

Orta eğitim ve gelir seviyesine sahip ailelerde yetişen bir çocuk ise…

Ortalama…

30 milyon kelime duymuş oluyor!

Düşük eğitim ve gelir seviyesinden gelen bir çocuk ise…

3 yaşına gelene kadar…

Yalnızca…

15 milyon kelime duyuyor!

Yani…

Alt ve üst grup arasındaki fark…

Tam…

30 milyon kelime!



***

Literatüre…

“30 Milyon Kelime Farkı” olarak giren bu araştırma…

Üst sosyoekonomik seviyeden ailelerin…

Çocuklarıyla daha ‘kaliteli’ zaman geçirdiğini…

Daha çok diyalog kurduğunu…

Ayrıca…

O diyaloglarda…

Daha çok kelime kullandığını ortaya koyuyor!



***

Son yıllarda yapılan…

Çalışmalardan da biliyoruz ki…

Sadece konuşma değil…

Konuşmanın niteliği de önemli bir faktör!

Gelişimin ilk yılları…

Beyinde hızlı büyüme dönemi…

Yaşamın ilk üç yılında yapılan gelişmeler…

Çocuğun…

Potansiyel akademik başarının belirlenmesine yardımcı oluyor!

***

Bir çocuğun…

İlk yıllarda yaptığı her eylem…

Beyinden…

Sinir sistemine bir sinyal iletimi ile sonuçlanıyor…

Çocuk…

Belirli eylemleri defalarca tekrarladığında…

Beyin ve sinir sistemi arasındaki bağlantı…

Katılaşıyor ve içgüdüsel hale geliyor…



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Acı olan…

İlk 36 ayda ortaya çıkan kelime farkının…

Sonraki yıllara etkisi!

Daha çok kelimeye aşina olan çocuklar…

Okula başladıklarında…

Öğrenmeye hazır oluyor ve bu fark…

Artarak devam ediyor!

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Çocukların erken yaşta kelime haznesi…

Elbette…

Sadece konuşma ile gelişmiyor!

Kelime hazinesini genişletecek en önemli faaliyetlerden biri…

Çocukları kitaplarla buluşturmak!

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Çocuklara kitap okuma…

Hem ebeveyn ile çocuk arasındaki iletişimi güçlendirecek…

Kaliteli vakit geçirmelerini sağlayacak…

Hem de…

Çocuğun farklı kelimeler öğrenmesini sağlayacaktır...

Bu alandaki en önemli araştırmalardan biri…

Nevada Üniversitesi’nden…

Sosyolog Mariah Evans’ın…

42 ülke arasında yaptığı çalışmadır...



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Araştırmanın…

Sonuçlarını incelediğimizde…

Evdeki kitap sayısının…

Çocuğun bilişsel becerilerinin gelişmesi ve akademik performansı üzerinde…

Çok güçlü etki yarattığını görüyoruz!



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Araştırmadaki dikkat çeken bir diğer nokta ise…

Kitapların…

Özellikle eğitim seviyesi ve geliri düşük olan…

Dezavantajlı ailelerin çocukları için…

Daha faydalı olması!

Sosyoekonomik durum ne olursa olsun…

Ailelerin yaşam biçiminde yapacakları küçük farklar…

Çocuklarının geleceğinde büyük farklar yaratabilir!



***

Çocuklarımızla kaliteli diyalog kurmak…

Zaman geçirmek…

Onlara hikayeler anlatmak…

Kitaplar ile dolu bir evde büyümelerini sağlamak…

Onlara sunacağımız en önemli katkı olur!



