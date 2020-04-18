Aklıma takılanlar…

Ankete katılan öğrencilerin yüzde 63’ü…

YÖK’ün aldığı kararları “iyi” ve “çok iyi” şeklinde değerlendirdi…

Öğrencilerin sadece yüzde 9’u “çok kötü” yorumunda bulundu…

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Demek ki…

YÖK ve üniversiteler…

Bu süreci doğru yönetiyor…

Merakımı celbetti…

Aynı araştırma…

MEB’in ‘eba’sı için yapılsa…

Acaba sonuç ne çıkardı?

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk…

“Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak. 'Yazın 2 ay okullar açık olacak' yorumu doğru değil” dedi…

Benim bu ifadeden anladığım…

‘Telafi Eğitimi’ne X dersek…

X, 0’dan büyük…

2’den küçük olacak!

Ama kaç olacak?

Formülü doğru kurduk…

Ancak yeterli olmadı!

Şimdi seçenekleri sıralayalım…

NOT: Seçenekteki değerler hafta cinsinden ifade edilmiştir…

a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6

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Sayın Bakan…

Soruyu çözmek için 2 dakika süreniz var…

Şimdi…

Sabırsızlıkla yanıtınızı bekliyoruz!

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18 Mart’ta yaklaşık 20 bin öğretmen ataması yapıldı…

Lakin…

Bu öğretmenler göreve başlamadı!

İşsiz, güçsüz ve ücretsiz bir durumda bekliyorlar…

Evet…

Olağanüstü günlerden geçiyoruz…

En azından süreç ile ilgili…

Ne zaman göreve başlayacakları ile ilgili…

Bir açıklama yapılsa!

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Özel yurtlarda kalan…

Covid-19 salgını nedeniyle…

Ailelerinin yanlarına giden öğrencilerden…

Kalmadıkları sürelerin parası isteniyor...

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Bu sorun…

Neredeyse 1,5 aydır çözülmedi!

MEB Personel Genel Müdürlüğü…

‘Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’ kapsamında…

Özel yurtlardan ayrılan öğrencilerin…

Yıllık barınma hizmeti ücretinin yüzde 30’unu ödeyeceği bildirdi...

Devlet yurtlarında kalan öğrencilerden…

Ücret alınmayacağını açıklayan MEB…

Özel yurtlarda kalan öğrencileri…

Yurt yönetimleriyle baş başa bıraktı!

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Özel okullar…

Sene başında ailelerden okul taksitlerini…

Yemek ve servis ücretleri peşin aldı...

Ya da taksit yaptı…

İkinci dönem neredeyse…

Öğrenciler hiç okula gitmedi...

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Özel okullar…

Corona virüs önlemleri kapsamında…

Yapılamayan tüm derslerin…

Yaz tatili bile olsa telafi edileceği yönünde açıklama yaptı...

MEB de…

‘Olur’ babında bunu onayladı!

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Yalnız ortada yine de…

Önemli bir sorun var!

Özel okullara ödenen ücret…

İkinci dönemin 4 ayını kapsıyor…

Bakanın ifadesine göre…

Telafi eğitiminin fazla sürmeyeceğini anlıyoruz…

Peki…

Ödenen 4 aylık ücret…

Kısa süreli eğitimle nasıl denkleşecek?

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‘Liselere Geçiş Sınavı’ kontenjanları…

Yüzde 53 artınca…

LGS’ye girecek 1.8 milyon öğrencinin kazanma şansı…

Yüzde 11 yükseldi...

Buraya kadar güzel…

Ancak…

Ortada yine de büyük bir sorun var!

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Kontenjanlar arttı…

Ama…

Sınava katılan aday sayısı çok olduğu için…

Büyük şehirlerde öğrencinin şansı fazla artmadı!

İstanbul, Ankara ve İzmir’de…

Adaylar kendilerini sıkı bir yarışın içinde bulacak!

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Kontenjanlar 53 arttı…

Ancak okul ve derslik sayısı artmadı!

Okul sayısı yüzde 21…

Derslik sayısı yüzde 41 arttı...

Derslik, okul ve kontenjan artışı orantısız!

Peki…

Bu sorun nasıl aşılacak?

Ya ikili öğretim artacak…

Ya da okullarda bazı alanlar sınıf yapılacak!