İstanbul’un ilçelerinden Şişhane’ye…

Eskiden Şeşhane denilirdi…

Kelime anlamına bakacak olursak…

‘Şeş’ altı demektir…

‘Hane’ ise…

İmalat yapılan işlerin sonuna getirien bir ek…

Kahvehane, dabakhane, yemekhane gibi…

***

Şeş (Altı)…

Tüfek ve toplardaki yiv sayısını belirtir...

Vakti zamanında…

Yivsiz top ve tüfeklere…

İçi düz olduğu için ‘kaval’ tipi denilirdi…

***

Kaval tipi toplarda sadece gülle kullanırlardı...

Daha sonra yiv icat edildi…

Topların içine mermi yerleştirildi…

Yivlerin meydana getirdiği ivme sayesinde…

Mermiler…

Kaval tipi toplardan daha uzun mesafelere erişti…

Bu yivli top ve tüfeklerde altı adet yiv bulunduğundan…

Bunların imal edildiği yerlere…

Şeşhane denildi...

***

Zamanın aklı evvelleri…

Kaval tipi top ile yivli topu birleştirerek bir deneme yapılmak ister…

Bu işi bilenler…

Her iki silahın birleştirilmesinin iyi olmayacağını söyler…

Uyumsuzluğu…

“Altı kaval üstü şeşhâne” deyimiyle anlatırlar!

***

Geçtiğimiz günlerde gözüme çarpttı…

Haberde şöyle diyordu:

“Bahçelievler’de tekstil atölyesinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu”

İş yerinde çalışanların olmaması büyük bir faciayı önlerken…

6 katlı binanın alt katları ise özel okul olarak hizmet verdiği öğrenildi...

Çevrede yangın nedeniyle yoğun bir duman oluşurken…

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı…

4 katı özel okul, son iki katı ise tekstil atölyesi olarak kullanılan binada…

Çalışanların ve öğrencilerin olmaması büyük bir faciayı engelledi…

***

Binanın alt katı özel okul…

Üst katı tekstil atölyesi…

Bu işi bilenler…

Her ikisinin birleştirilmesinin iyi olmayacağını söyler…

Uyumsuzluğu…

“Altı kaval, üstü Şeşhane” deyimle anlatırlar!

***

Alttaki fotoğrafı bir dostum gönderdi…

Bakırköy’de bir bina…



Üst katlar konut…

Konutların bir alt katında özel kurs merkezi var…

Onun altındaki katta müzik merkezi bulunuyor…

İki alt katta…

Güzellik merkezi ile Yabancı Öğrenci Sınavı’ (YÖS) hazırlık kursu var…

En alt katta…

İki dairenin birleştirilmesiyle oluşturulan bir Anadolu lisesi bulunuyor…

Zemin katta…

Sırasıyla eczane, yanında tekel bayii, onun yanında ‘havuzlu hamam’ var…

Hepsi aynı binada!

***

Okulun altında tekel bayii ile havuzlu hamam…

Okulun üstünde güzellik salonu!

Kim buna izin vermiş, kim bu izni nereden almış…

Pes doğrusu!

Şaka gibi, ama gerçek!

Amacım bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek…

Kurumlarla işim olmaz…

İşim…

Buna göz yumanlarla!

***

Bu işi bilenler…

Hepsinin bir arada olmayacağını söyler…

Uyumsuzluğu…

“Altı kaval, üstü Şeşhane” deyimle anlatır!

***

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk…

Sınıfta kalma olmadığı için…

Eğitimde önemli ölçüde seviye düşüklüğü olduğunu söyledi…

Selçuk…

“2020-2021 öğretim yılından itibaren ortaokul ve liselere yeniden sınıf tekrarı gelecek” dedi…

Selçuk bunun nedenini şöyle anlattı:

“Sınıfta kalmanın olmaması…

Eğitimde önemli ölçüde seviye düşüklüğüne yol açtı...

Dört işlemi bilmeden lise bitiriliyor...

Eğitimde kalitenin daha da düşmemesi için bu sisteme son veriyoruz” dedi…

***

Okul müdürüyle sohbet ediyorum…

Müdür:

“Hocam, okulda 22 sınıf, 26 şube var. İmkansızı başarıyorum!” dedi…

Bir başka okuldayım…

Müdür:

“Hocam, kantinin yarısını sınıf yaptık” dedi…

***

Hal böyleyken…

Bu işi bilenler…

Sınıf kalma olayının…

Nasıl yürüyeceğini…

“Altı kaval, üstü Şeşhane” deyimle anlatır!





