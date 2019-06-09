Az bilinen bir sistem: Renzulli Öğrenme Sistemi…

Renzulli, 1970li yıllardan itibaren zeka ve üstün yetenek üzerine yaptığı çalışmalarla tanınır…

IQ’nun üstün zekalı çocuklar için tek kriter olmadığına dair yaptığı çalışmalar…

Önyargılı eğitim camiası tarafından sert bir şekilde eleştirildi…

Zaman içinde ortaya attığı görüşler geniş kitleler tarafından kabul gördü…

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Renzulli, genç yaşlardan itibaren fark yaratan insanların biyografisini okumaya merak sardı…

Okuduğu biyografilerde ilgisini çeken en önemli nokta…

Bu insanların bir çoğunun sınıflarının en zekisi, en yüksek not alan öğrencisi ya da en başarılısı olmamaları idi...

Bu konu, Renzulli'nin ilgilisni çekiyor ve geleneksel IQ testlerinin üstün zekalı insanları tanımlamada yeterli olmadığını düşünüyor…

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Renzulli'nin geliştirdiği modele göre…

Üstün zekalı tanımlamasına girecek insanların üç özelliği bünyesinde barındırması gerekiyor…

- Ortalamanın üzerinde bir yetenek…

- Motivasyon…

- Yaratıcılık…

Ortalamanın üzerinde yetenek, sadece öğrencinin akademik başarısıyla ilgili bir kavram değil...

Bir öğrenci matematik konusunda başarısız olabilir, ama başka bir alanda ortalamanın üstünde bir yetenek gösterebilir...

Motivasyon, kişinin sevdiği ve yeteneği olduğu bir alanda çalışmayı ve yoğunlaşmayı dış etkenler dışında kendi içsel yoğunlaşmasıyla sağladığı bir olaydır.

Kişi, severek çalıştığı alanda verimli olur...

Yaratıcılık ise, kimsenin sormadığı soruları sormak, düşünceler üzerinde oynamak, yeni şeyler denemek olarak tanımlanabilir...

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Bu üç alana sahip olmak bile…

Üstün olmanın garantisi değil!

Bu üç yeteneğin birbiriyle etkileşim halinde olması ve birbirlerini beslemesi gerekiyor...

Renzulli Öğrenme Sistemi, öğrencilerin ilgi, yetenek ve öğrenme şekillerine uygun, öğretmenlerin kısa sürede ve daha az maliyetle kolayca ulaşabileceği, her seviyedeki öğrencinin üretken düşünme becerilerini ve farklı gelişimlerine uygun fırsatlar, heyecan verici, kapsamlı online bir sistem…

Bu sistem, Amerika’nın Connecticut Üniversitesinden, Prof. Joseph Renzulli ve eşi Prof. Sally Reis Renzulli tarafından geliştirildi…

Dünyanın farklı ülkelerinden öğrencilere uygulanarak bilimsel olarak başarısını kanıtlayan sistem…

Yaklaşık 32 yıllık bir araştırmanın ürünü…

Dünyada zeka ve yeteneği en iyi geliştiren sistem olarak bilinen Renzulli…

Amerika’da uygulandığı 500’den fazla kurumun eğitim sisteminin temelini oluşturuyor...

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Renzulli Öğrenme Sistemi, aralarında Türkiye’nin de olduğu birçok ülkede (İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, İsrail, Dubai, Belçika, Fransa vb) uygulanılıyor…

Farklı ve yeni bir sistem olan Renzulli’de…

2005 yılında web tabanlı sisteme geçiş yapıldı…

Sistemin internet üzerinden kullanılıyor olması, kısa zamanda binlerce okul tarafından kolayca benimsenmesini sağladı...

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Renzulli Öğrenme Sistemi’nin amacı, öğrencilerin başarı ve düşünce becerilerini zirveye çıkarmak olarak tanımlanabilir...

60 bin civarında aktivitenin olduğu sistemin parolası…

“Hiçbir çocuk sıkılmayacak!”

Sistemin hareket noktasını…

‘Çocukların zeka ve yetenek alanlarını nasıl geliştirebiliriz ve var olan potansiyellerini en yüksek seviyeye nasıl çıkartabiliriz’ soruları…

Sistemin hareket noktasını oluşturuyor…

Sistemin uygulama sürecinde…

Öğrencilerin ilgi alanları, yetenek alanları, öğrenme ve kendilerini ifade etme tarzları tespit edilip…

Ayrıntılı profilleri oluşturuluyor…

Daha sonra profile uygun aktiviteler sunularak öğrencilerin gelişimleri kayıt altına alınıyor...

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Her seviyedeki öğrenci bu sistemden yararlanabiliyor...

Her bireyin farklı kabul edildiği Renzulli Öğrenme Sistemi’nde…

Her çocuğa farklı müfredat programı uygulanıyor...

Bu sistemin uygulandığı okullarda öğrenciler, kullanıcı adı ve şifreleri ile istedikleri zamanda ve mekandan sisteme giriş yaparak aktiviteleri yapabiliyor...

Anasınıfından 12’nci sınıf öğrencilerine kadar okulun tüm öğrencileri bu programı kullanabiliyor...

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Sistemde; öğrenci profil oluşturma aşaması, ilgi alanlarına yönelik sorular, yetenek alanlarının belirlenmesi, anlama ve kendini ifade etme stillerine yönelik sorular, öğrenme stillerine yönelik sorular, açık uçlu sorular bulunuyor…

Bu sorular eşliğinde sistem, bireyin profilini ayrıntılı olarak çıkarıyor…

Renzulli Öğrenme Sistemi içerisinde, uzmanlar tarafından hazırlanmış 60 bin dolayında aktivite bulunuyor…

Sistem, öğrencinin profiline uygun olan aktiviteleri seçerek öğrencinin kullanımına sunuyor…

Sistemdeki not defterim kısmına öğrencinin yaptığı bütün aktiviteler, girdiği siteler, giriş tarihleri, öğrenci notları ve öğrencinin belirlediği favori aktiviteler kaydediliyor…

Sistem içerisinde proje sihirbazı ile de öğrenciler adım adım bilimsel projeler oluşturabiliyor…

Ebeveynler stediği zaman, sisteme giriş yaparak çocuklarını sistemden takip edebiliyorlar...

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Sınıf öğretmenleri, sistemden kendi sınıfındaki bütün öğrencilerini takip edebiliyor, hangi aktiviteleri yaptığını izleyip, her öğrenciye farklı müfredat uygulayabiliyor…

Okul yöneticiler de, sistemden bütün kurumun genel durumunu görebiliyor...

Yönetici, “Kurumda eğitim alan matematiğe ve fene ilgi duyan çocuklar kimler, 3’üncü sınıflarda sanata ilgi duyan kaç çocuk var, 1’inci sınıfların veya bütün okulun ağırlıklı öğrenme stili nedir, hangi çocuklar tartışma yöntemiyle kendini ifade etmekten hoşlanıyor?” gibi birçok değişkeni kullanarak sistem içerisinde tarama yapılabiliyor…

Yönetici, müfredat koordinatörü olarak öğretmenleri atayabiliyor. Sistemle ilgili bütün düzenlemeleri yapabiliyor...