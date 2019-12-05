BARIŞI TAŞIYAN VAPUR: KURTULUŞ

O dönemin VATAN gazetesi…

Konuyla ilgili çarpıcı bir başlık atar:

“Azrail maskesini atmış,

Yunan halkını pervasızca biçiyor!”

**

“Yurtta sulh, cihanda sulh”

İlkesini şiar edinen Türkiye’nin…

Tarihinde unutulmaya yüz tutmuş nice insanlık dersi vardır!

Türkiye’nin…

En zor anında…

Dost elini uzattığı Yunanistan…

Bunun en güzel örneği…

Şimdi…

İlk kez duyacağınız bir olayı aktaracağım!

***

Aynı günlerde…

Türkiye’de de kıtlık yaşanıyor...

Tarımda çalışacak nüfusun büyük bölümü…

Savaşın başlarında askere alınmış…

Yiyecek stokları…

Olası bir savaş ihtimaline karşı…

Orduyu beslemek üzere ayrılmış...

Buna rağmen Türkiye…

Yunan halkı için bir şeyler yapmak istiyordu...

***

Milli Şef İsmet İnönü…

20 yıl önce topraklarından attığı…

Düşman ordusunun halkına yardım etmek için…

Alınan karara imza attı...

Yunanistan'a dostluk elini uzatan ilk ülke Türkiye olur!

Yurt çapında başlatılan kampanya ile…

Komşuya yiyecek ve ilaç gönderilecektir...

Herkes dişinden tırnağından artırdığı…

Birkaç lokmayı…

Kurtuluş…

1883 İngiltere yapımı…

1741 gros tonluk, 76,5 metre boyunda, 10,7 metre eninde…

900 beygir gücünde kuru bir yük gemisi...

Yardım merkezlerine bırakıyor…

Yiyecek paketleri İstanbul limanına taşınıyordu…

***

‘Kurtuluş’ adı…

Kısa bir süre önce…

Yunanlılar’a karşı gerçekleştirilen…

Savaşın ismini taşıması açısından manidar!

‘Kaderin bir cilvesi!’ diyelim…

Geçelim…

***

21 Şubat 1942…

Kurtuluş, çıktığı altıncı seferinde…

Marmara’da tipiye yakalanır…

Saat 04.00 sularında görüş mesafesini yitirir…

Marmara Adası ‘Domuz Burnu’ açıklarında…

Büyük bir gürültüyle kayalıklara bindirir...

Bu…

Kurtuluş’un yaptığı son seferdir!

***

‘Can’ kaybı olmaz…

‘Mal’ kaybı olur…

Yoksullukla savaşan ülkenin gemisi…

Tonlarca gıda, ilaç ve yardım malzemesiyle birlikte sulara gömülür…

***

Karaya çıkan ekip…

Telgrafla durumu İstanbul’a bildirir...

Kaza haberini alan kurtarma gemileri…

Derhal harekete geçer...

Ancak…

Kurtuluş’un…

Su yüzeyinde sadece direklerinin kaldığını bildirir…

***

Atina limanı…

Kurtuluş’un gecikmesinden şüphelenen karşılama komitesi…

Endişe dolu saatlerin ardından kötü haberi alır...

Habere inanamazlar…

O gece…

Atina’da…

Kurtuluş için yas tutulur…

Kiliselerde çanlar çalınır…

Ağıtlar yakılır…

***

Fakat bu olay…

Yardım faaliyetini engelleyemez!

Dumlupınar, Güneysu, Aksu, Tunç ve Konya vapurları…

Yardım ulaştırılmaya devam eder...

Ancak…

Yunan halkının gözünde…

Gelen her geminin adı…

‘Kurtuluş’tur!

Savaş sonunda…

Yunanistan’da bir caddeye ‘Kurtuluş’ adı verilir…