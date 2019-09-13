Başarı için azim şart!

Yıl 1933…

Nazi yönetiminin gücü…

Yavaştan kendini hissettirmeye başlıyor...

İnsanlar görüşlerinden ve kimliklerinden ötürü…

İşlerinden oluyor…

Toplama kamplarına gönderiliyor...

Akademi de bu durumdan payını alıyor...

Akademisyenlerin Nazi baskısından kurtulmak…

Başka ülkelerde iş bulmak için açtığı bir organizasyon var...

Bu organizasyon İsviçre’de faaliyet gösteriyor...

***

O yıllarda Atatürk…

Üniversite devrimi ile ilgileniyor...

İsviçre’deki organizasyon yetkililerinden Philip Schwartz…

Atatürk’ün böyle bir arayışta olduğunu öğrenince…

Türkiye’ye geliyor…

Atatürk ile görüşüyor...

***

Atatürk…

‘Alanında en iyi olanları istiyorum!’ diyor...

Bir zaman sonra Schwartz…

Elinde bir liste ile gelir…

Listede…

Diş hekimliğinde mesleğinin en iyisi olan…

Prof. Alfred Kantorowicz’in isminin üzeri çizilmiştir...

***

Atatürk nedenini sorar…

“Efendim, Reich hükümeti bu adamı bize teslim etmez. Kendisi sosyal demokrat olduğundan, Lichtenburg kampında tutuklu. Bu yüzden listenin ikinci sırasında bulunan kişiyi size öneriyorum” yanıtını alır...

Atatürk itiraz eder…

Almanya’ya mektup yazılır…

Gel zaman git zaman…

Bir yanıt alınamaz…

***

Schwartz…

Atatürk’ü vazgeçirmek için yolları aşındırır...

Atatürk dönemin Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras’a…

Reich hükümetine bir nota çekilmesini söyler...

Notada şu uyarı vardır!

“İki ay mektubumuza yanıt verilmemesi, Türkiye Cumhuriyeti'ne kasıtlı bir hakaret midir?”

48 saat sonra Kantorowicz serbest bırakılır…

İstanbul’a gelir...

Türkiye’de diş hekimliğinin kurucusu olur...

***

İran Şahı’nın diş sorunu olduğu öğrenilir...

Atatürk İran Şah’ına…

‘Majeste, dünyanın en iyi diş hekimi bizim memlekette, arzu ederseniz sizi misafir etmekten memnuniyet duyarız’ mesajını gönderir...

Şah…

Türkiye’ye gelir...

Dolmabahçe Sarayı’nda onun için özel bir muayenehane kurulur...

Protez yapılır…

Şah çok memnun kalır...

Çağdaşlaşma yolunda hızla ilerleyen Türkiye…

Dünyaya ‘en iyiler bende!’ mesajını verir...