‘Bilinçdışı’ nelere kadir?

1950′li yıllarda…

Bir İngiliz şilebi…

Portekiz’den aldığı ürünleri İskoçya’ya götürür…

Limanda yükünü boşalttıktan sonra…

Şilepte çalışan denizcilerden biri…

Unutulan ürün kaldı mı diye…

Geminin soğuk hava deposuna girer...

***

Onun içerde olduğunu fark etmeyen…

Bir başka denizci ise…

Kapıyı dışardan kapatır!

Soğuk hava deposunda mahsur kalan denizci…

Var gücüyle bağırmasına…

Çelik duvarları yumruklamasına rağmen…

Kimseye sesini duyuramaz…

Kapıyı içeriden açmaya çalışır…

Lakin başaramaz!

***

Boş şilep…

Yeni yük almak üzere…

Portekiz’e doğru yeniden yola koyulur...

***

Mahsur kalan denizci…

Depoda…

Ölmeyecek kadar yiyecek bulur...

Ancak…

Dondurucu soğuğa fazla dayanamayacağının da farkındadır!

Çakısıyla…

Geminin çelik duvarlarına…

Kendisini bekleyen ölüm sürecini yazmaya başlar…

***

Günbegün…

Soğuğun uyuşturucu etkilerini…

El ve ayaklarının nasıl duyarsızlaştığını…

Donan burnunu…

Buz gibi havanın dayanılmaz yakıcılığını...

Çelik duvarlara kazır!

***

Şilep Lizbon’a demir attığında…

Soğuk hava deposunun kapısını açan miço…

Zavallı denizcinin cesediyle karşılaşır...

Duvarlara yazdığı acılı sonunu okur..

Bu kez…

Miço, hayretten dona kalır!

Çünkü…

Soğuk hava deposunun derecesi…

19′u gösteriyormuş!

***

Şilebin…

Daha ilk başta…

İskoçya’ya götürdüğü ürünlerin…

18 derecede taşınması gerekiyormuş!

Şilep yükünü boşalttıktan sonra…

Soğutma sistemi zaten kapatılmış!

Kendi haline bırakılan deponun sıcaklığı…

Üstelik…

Bir derece de yükselmiş!

***

Biçare denizci…

Donarak ölmemiş…

Donduğunu sandığı için ölmüş!

***

Bernard Werber’in kaleme aldığı bu güzel hikaye…

‘Bilinçdışı’nın nelere kadir olduğunu bize gösteriyor…

***

Zor zamanlar yaşadığımız bu günlerde…

En iyisi mi…

Zihnimizi şaşırtalım…

‘Olumlu’ düşünelim…

Güzel günlerin hayalini kurup…

Zihindışımızı kandıralım!