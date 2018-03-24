Bu YKS çok can yakar! (Sadık Gültekin yazdı)

Geçen yıl üniversitelerde 322 bin kontenjan boş kaldı…

İlk kez böylesi bir durumla karşılaşıldı…

Akademik camia afalladı, işin içinden çıkamadı!

Her üç kontenjandan biri boş kaldı…

Adayların beğenmediği için gitmediği bölümler vardı…

Çağa ayak uyduramayan, kendini yenilemeyen üniversiteler vardı…

İş olanağı olmayan, kontenjanı şişirilen bölümler vardı…

Ancak istediği halde giremeyen adaylar da vardı!

***

YÖK de afalladı…

Daha doğrusu çuvalladı!

İşin işinden çıkamadı…

Nedeni öğrenmek için anket yaptı…

Kontenjanların boş kalmasında maddi nedenler başı çekti, manevi nedenler onu takip etti…

YÖK, anketi değerlendirme fırsatı bulamadan, sistemi bir gecede değiştirmek zorunda kaldı!

Eski sistemi kötüledi, ‘ezbere dayalıydı’ dedi…

Neticede bir şey demesi gerekiyordu!

Eski kral öldü, yaşasın yeni kral…

***

YÖK, ‘yalın, sade, basit bir sistem yaptık; aman rahat olun’ dedi…

‘Yalan’ dersem, haddimi aşarım…

Ancak dedikleri ‘yanlış’ dersem, ‘doğru’ söylemiş olurum!

Bu sistemi hazırlarken, pek çok hata yaptınız…

Soru sayısını azaltmak, yaptığınız en büyük hataydı!

Fen Bilimleri ile Sosyal Bilimler testlerini önce kaldırdınız, sonra eklediniz…

Şaka gibi…

Yaptığınız tek doğru uygulama, mart ayındaki sınavı kaldırmanız oldu…

YÖK’e bir tavsiyem var: Yol yakınken, anketi şimdiden hazırla…

Neden mi?

Bu yıl çok daha fazla kontenjan boş kalır da, ondan!

***

2017-YGS’de, YGS puanının hesaplanması için, YGS’de bulunan dört testten herhangi ikisinden 0,5 net yapmak yeterliydi…

Aday, Türkçe ve Sosyal Bilimler testlerinden bile 0,5 net yaptığı takdirde YGS puanı hesaplanıyordu…

Oysa…

Kazın ayağı şimdi öyle değil!

TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almaları gerekiyor. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için TYT puanı hesaplanacak.

Yani…

TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150’nin altında olan adayların, AYT’ye girmiş olsalar dahi SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacak!

‘Dakka bir, gol bir!’

***

Hani ‘yalın, sade ve basit bir sistem’ hazırlamıştınız?

Yorgunu yokuşa sürdünüz…

Türkçe ve Temel Matematik önemli dediniz; doğru, buna bir itirazım yok!

Ancak…

Bu gerçek, bizim öğrencilerle pek uyuşmuyor…

2017-YGS’de sınava katılan 2 milyon 161 adayın Temel Matematik testindeki Türkiye ortalaması 40 soruda sadece 5 net!

Hakeza Fen Bilimleri testindeki durum da böyle…

Aşağıdaki grafiğe bir göz atın, bizim çocukların 40 soruluk Temel Matematik testindeki doğru sayısı ekseni 435 binden başlıyor, sonrasında ‘küt’ diye düşüyor...

Sınava katılan aday sayısı 2 milyon 161 bin…

Peki, kalan 1 milyon 726 bin aday nerede?

Sırra kadem bastı…

2017-YGS TEMEL MATEMATİK TESTİ DOĞRU SAYISI DAĞILIMI

Benden uyarması…

Bu uygulama çok can yakar!

Adayların çoğunun TYT puanı hesaplanmaz, TYT puanı hesaplanmayan AYT’ye giremez ve dolayısıyla kontenjanlar boş kalır…

Düşüncemi temellendireyim…

Bu yıl, Temel Matematik testinden de 0,5 net yapılması gerektiğine göre; geçen yılki sayısal ağırlıklı YGS-1 ve YGS-2 puan türlerini dikkate almamız gerekiyor.

Bu puan türlerindeki sayısal veriler, bu yıl için önümüzü görmemizi sağlayacak…

Ancak görüş alanı puslu ve karanlık; içaçıcı bir durum söz konusu değil!

2017-YGS’de, YGS-1 ve YGS-2 puan türlerinde 150 puan ve üzeri alan aday sayısı sadece 1 milyon 309 bin. Geçen yıl YGS-1 ve YGS-2 puan türlerinde 180 puan ve üzeri alan aday sayısı ise 773 bin…

Diğer puan türlerinde başarı çok daha fazlaydı. Örneğin SÖZEL ağırlıklı olan YGS-3 ve YGS-4’de 150 barajını aşan aday sayısı 1 milyon 825 dolayındaydı.

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Tehlikenin farkında mısınız?

Eğer dediğimiz gibi bir tablo ortaya çıkarsa, AYT puanı hesaplanan aday sayısı neredeyse 800 bin dolayında olur…

Geçen yıl, 1 milyon 847 bin aday tercih yapma hakkına sahipti…

Gerçi bunlardan sadece yarısı, yani 995 bin aday tercih yaptı…

Peki, bu yıl ne olur?

Şimdiden söyleyeyim: SÖZEL ve DİL tercihi yapacak adaylar ile MESLEK LİSESİ adayları güme gider!

‘Geriye kim kaldı ki?’ diye sorarsanız…

Kalan sağlar bizimdir…

Üniversiteler yine boş tribünlere oynar, özellikle vakıf üniversiteleri…