Defterler karıştı!
Vakfıkebir…
Trabzon’un bir ilçesi…
Ekmeği ve tereyağı ile meşhur…
***
Bir rivayete göre…
İlçenin adının ortaya çıkışı…
Bir hikâyeye dayanıyor…
***
İstanbul’dan Trabzon’da bulunan I. Selim’i (Yavuz Sultan Selim) ziyarete giden…
Gülbahar Hatun…
Denizde fırtınaya yakalanıyor…
Karaya çıkacağı ilk yeri…
Vakfedeceğini söyler...
Fırtına dinip…
Trabzon’a ulaştığı yer Vakfıkebir sahili olunca…
Vakfıkebir topraklarının gelirini…
Kurduğu vakfa bağışlar…
***
Gülbahar Hatun…
Trabzonda kurmuş olduğu Hatuniye Vakfına…
Vakfıkebir topraklarının gelirlerini de dahil eder…
O zamanki adıyla Büyükliman olarak anılan kasaba…
Bu tarihten sonra Vakfıkebir (Büyük Vakıf) olarak anılır…
***
Başka bir ‘kebir’ daha var…
Onun adı…
Defterikebir…
***
Defterikebir (Büyük Defter) olarak da adlandırılır…
Yevmiye defterlerine kaydedilen hesapların toplandığı muhasebe defterdir...
***
Vakfıkebir’de sevap…
Defterikebir’de para yazılır!
***
Sayın Cumhurbaşkanı…
2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde…
Vakıf üniversitelerinin ticari olarak çalıştığına dikkat çekerek şunları söyledi…
“Kusura bakmasınlar…
Adı vakıf ama…
Vakıf olmaktan çıkmışlar…
Tamamen ticari çalışıyorlar….
Vakıf dediğimiz zaman farklı şeyler anlıyoruz…
Ecdat nasıl tanımlıyor: ‘Ceb-i humayunundan ödemek suretiyle’ diyor…
Bizim vakıf üniversitelerinin patronları…
Kendi ceb-i humayunlarından değil…
Öğrencinin cebinden gelenlerle…
Orayı doldurmak için gayret ediyorlar…
Tepeden tırnağa…
Tüm kurumlarımızın misyonlarını ve işleyişlerini yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor” dedi…
***
Sayın Cumhurbaşkanı…
Bu konuda…
Bir takım tavsiyelerde de bulundu…
“Vakıf üniversitelerinin üzerlerine giderek daha çok yapışan…
Ticari kurum algısının önüne geçmek için…
Kalite odaklı gelişme için...
Bilimsel araştırmalara daha çok yönelmelerini özellikle sağlamalıyız” dedi…
***
Yıllar önce…
Bir vakıf üniversitesi rektörü ile sohbet ediyoruz…
Konu…
Döndü dolaştı…
Vakıf üniversitelerinin sayısının artmasına geldi…
Rektör…
“Benim bildiğim peygamber bir tane olur…
Etrafta ne çok peygamber var!” dedi…
Bırakın…
Üniversite sayısının artmasını…
Üniversite konusunda holdingleşenler bile var!
***
Yine bir rektörle sohbet ediyoruz…
“Hocam, göreve geldim…
Baktım bizim üniversitenin meslek yüksekokulunu…
Bir başka üniversite işletiyor…
İtiraz ettim…
Bu uygulamaya derhal son verdim…
Ertesi gün telefon çaldı…
Bizim meslek yüksekokulunu işleten…
Komisyoncu mütevelli heyeti başkanı…
Benden hesap soruyor…
Bu işe neden karıştığımı sorguluyor!
İşim olduğu işin karışıyorum…” dedim
***
Bu konuda…
Mahkemelik olan üniversiteler var…
Anlayacağınız…
İş…
Bu noktaya varmış!
***
Lafımız…
İşini doğru yapan üniversitelere değil!
Onları tenzih ederiz…
Lakin…
Çürük yumurtaların…
İvedilikle ayıklanması gerekiyor!
Bunlar…
İşini doğru düzgün yapanlara da zarar veriyor!
***
Önünden bile geçmeyeceğim…
Tabelasına dahi bakmayacağım…
Bir takım üniversitelerin…
Doluluk oranlarına bakıyorum…
Ne yazık ki…
Yüzde 80 küsürlerde…
Çocuklar nereden bilsin…
Bunların ticari kurum olduklarını!
Yazıktır günahtır…
Etmeyin eylemeyin…
Bu çocuklara o üniversiteleri evla görmeyin!
***
Sayın Cumhurbaşkanı…
Buyurduğu hususlarda çok haklı…
YÖK’ün iyi niyetinden de asla şüphem yok…
Lakin…
Denetimler yetersiz…
Bu iş böyle yürümez!
***
Bu konuda…
Naçizane birkaç önerim var…
Bilimsel yatırımları olmayan vakıf üniversitelerine kontenjan verilmesin!
Vakıf üniversitelerinde alım-satım ve devir işlemleri yasaklansın!
Bu yolla üniversiteleri ele geçirenlerden bu üniversiteler geri alınsın!
Vakıf üniversitelerinde holdigleşmeye derhal son verilsin!
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