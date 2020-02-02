Dezavantajlı çocuklar, avantajlı çocukları yakalayabilir mi?

Çocuklar eşit doğuyor…

Ancak…

Bu eşitliği bozan…

Ya eğitim sistemi…

Ya sosyal güvenlik sistemi…

Ya proje çocuk seven mükemmeliyetçi yetişkinler…

Ya da sürekli çocuk doğuran ebeveynler olur…

***

Ohio State Üniversitesi…

Sosyoloji bölümünden…

Profesör Douglas Downey…

Bölgeler arası eğitimin…

Çocuklar arasındaki makası…

Açıp açmadığını öğrenmek amacıyla…

Bir çalışmaya öncülük etti...

***

Downey, bu çalışmayı…

Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden…

David Quinn ve Ohio State’teki…

Sosyoloji doktora öğrencisi…

Melissa Alcaraz ile gerçekleştirdi…

***

Downey ve meslektaşları…

Ülkedeki 230 okulda…

17 binden fazla öğrenciyi içeren bir çalışma yaptı…

Çalışmada ayrıca…

3 bin çocuk altörneklem olarak kullanıldı...

***

Çocuklar…

Anaokulunun başında ve sonunda…

Birinci ve ikinci sınıfın tamamlanmasına yakın…

Okuma testleri aldı…

Bu testlerle çocukların…

Üç okul döneminde öğrendiklerinin ve yaz dönemindeki sürecin…

Gelişimlerine katkısı izlendi...

***

Profesör Downey…

Bu incelemenin…

Tıbbi araştırmalarda…

Yeni ilaçların test edilmesine benzediğini belirtiyor…

Bu durumda…

Okullar…

Tedavi süreci iken…

Yaz dönemi…

Öğrencilerin tedavi almadığı…

Kontrol dönemi

Olarak nitelendirilebilir...

***

Sonuçlar…

Dezavantajlı öğrencilere hizmet veren okullardaki çocukların…

Daha avantajlı okullardaki çocuklar gibi…

Okuma puanlarını artırdığını gösteriyor!

***

Downey…

Bu çalışma…

‘Tüm okullar eşit derecede iyidir!’ demiyor…

Bu fikrini ortaya koymuyor…

Ancak…

Bulgular…

‘İyi’ okulların hepsinin daha zengin bölgelerde…

‘Kötü’ okulların da…

Fakir bölgelerde yoğunlaşmadığını gösteriyor!

Bu çalışma…

“Dezavantajlı çocukların öğrenme açığını kapatabildiğini ortaya koyuyor” diyor…

***

Aslında…

İşin özüne bakarsak…

Ortada bir öğrenme problemi yok!

Bazı çocukların…

Yaşama…

Zorlu şartlarla mücadele ederek…

Başlaması sorunsalı var!

Bazı çocuklar için her şey düşünülürken…

Bazı çocuklar…

‘Her şeyi düşünmek’ zorunda kalıyor!

Hem de çocukluklarında…

***

Downey’in de vurguladığı üzere…

Dezavantajlı çocuklar…

Yaşama…

Daha fakir ev ortamları ve mahallelerde başladığı için…

Onların yarış çizgisi…

Epey geriden başlıyor…

***

Downey’e göre çocuklar…

Klasik düşüncenin aksine…

Okula gittiklerinde açığı kapatmaya başlıyor!

Bu noktada…

Okullar…

Tamamen iyi-kötü olarak tanımlanmıyor!

Dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara hizmet veren okullar…

Daha avantajlı çocuklara hizmet verenler kadar gerekeni yapıyor!

Downey bu durumu…

Okulları değerlendirme sistemlerinin…

Hesaba katmadığı bir noktayı…

Vurgulayarak savunuyor…

Okul dışı durumlar!

***

Bu durumlar…

Dezavantajlı bölgelerde yetişen çocukların…

‘Yaz kaybı’ olarak değerlendiriliyor...

Yaz dönemlerinde…

Daha refah bölgelerde yetişen çocukların…

Gelişimi için bir engel yokken…

Yoksul bölgelerin çocukları için…

Ailedeki dengesizlik…

Gıda güvensizliği gibi konularda…

Çeşitli zorluklarla baş etme olasılığı yüksek oluyor...

***

Downey’e göre…

Yaz dönüşü…

Dikkate değer olan şey…

Öğrenme açığının ortadan kalkması!

Çünkü…

Yaz sonunda dezavantajlı öğrenciler okula geri döndüğü zaman…

Refah bölgelerin okullarındaki öğrencilerle…

Aynı oranda…

Öğrenmeye meyilli oluyor…

***

Bunun sebebi…

Belki de…

Yazın gelişimsel aktivitelerden uzak kalmalarıdır!

Çünkü…

Dezavantajlı durumdaki çocukların…

Ebeveynleri tarafından…

Yazın…

Sanat, spor gibi alanlara yönlendirilme ihtimalleri oldukça düşük!

***

Douglas Downey…

Okul yılı boyunca…

Avantajlı öğrencilere hizmet veren okullar ile…

Çoğunlukla dezavantajlı öğrencilere hizmet veren okullar arasındaki farkın…

Esasen ‘sıfır’ olduğunu düşünüyor!

Bu noktada…

Sınav puanlarının…

Okulların etkisini değerlendirmede…

Adil bir yol olmadığını düşünüyor!

Çünkü resme biraz dışarıdan bakmak…

Okul dışı faktörleri de…

Değerlendirmeye katmak gerekiyor…

***

Downey…

Sonuçların…

Dezavantajlı okullara yatırım yapılmasına gerek olmadığı…

Anlamına gelmediğini…

Aksine…

Daha fazla yatırımla…

Eşitsizliği azaltmada…

Daha aktif bir rol oynayan okullar oluşturmanın…

Mümkün olabileceğini vurguluyor!



