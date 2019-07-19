Eğitim nereye?
Sınav sonuçlarından sonra...
Saysal veriler de açıklandı...
Keşke açıklanmasaydı!
Bunca yıllık eğitim hayatımda...
Bu kadar vahim sonuçlarla ilk kez karşılaştım!
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TYT’ye 2 milyon 390 bin...
AYT’ye 1 milyon 881 aday katıldı...
İşte, adayların testlerde gösterdiği başarı!
TYT’de Fen Bilimleri testinde 40 soru vardı...
Adaylar 2 net çıkarmış!
Sosyal Bilimler testindeki 20 sorudan...
7 net yapılmış!
Sosyal Bilimler testi...
Sınavdaki en kolay testlerden biri olarak kabul edilir...
Buna rağmen...
Durum böyle!
Ana dilimiz Türkçe’de durum daha da vahim...
Başarı yüzde 50’nin altında...
Adaylar 40 sorudan sadece 15’ini yapabilmiş!
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AYT’de Kimya testinde 13 soru var...
Adaylar...
13 sorudan 0,9 net yapmış...
Doğru okudunuz...
1 net bile değil!
Fizk testindeki durum da buna benzer...
14 sorudan sadece 1 net çıkartılmış!
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Şimdi soru şu:
Eğitim nereye gidiyor?
Bu başarı/başarısızlığın mimarı kim?
Çocukları suçlamak...
İşin en kolayı olur...
Belki de en az suçlu olan onlardır!
Bu vahim ve aciz tablo...
Bir anda olmadı!
Bağıra bağıra geldi...
Son 3-5 yıla bakarsanız...
Gidişatın bu yönde olduğunu görürsünüz...
Yetkililer bunu neden görmüyor...
Görmezden geliyor!
Kim düzeltecek bu durumu?
***
Japonlar...
Çalışkan millet...
Yapay zekayı üniversite sınavına sokmuşlar...
Sınavda...
Matematik, fizik, tarih ve İngilizce soruları yöneltilmiş...
Yapay zeka...
Sınavdan 511 puan almış...
Ortalama bir Japon öğrencinin puanı ise 440...
440 özel üniversiteyi...
33 devlet üniversitesini kazanan yapay zeka...
Birçok adayı geride bırakmış...
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Japaonya'da yapay zeka vatandaşlık hakkı elde etmiş...
Japonya'da yapay zeka belediye başkan adayı olmuş...
Türkiye'de ise gündem...
Sınav başarısı düşmüş...
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