Farklı bakış açısı!

Şimdi…

İkinci Dünya Savaşı’nın seyrini değiştiren bir olaydan söz edeceğiz…

Bu olay…

Sadece savaşın seyrini değiştirmekle kalmıyor…

Olaylara farklı açıdan bakmanın kitabını da yazıyor!

***

İkinci Dünya Savaşı’nda İngiliz pilotları…

Alman pilotları karşısında çaresiz kalır...

Savaşın başında…

En başarılı ve en korkulan pilotlar…

Alman pilotlarıydı…

Bunun acısını da en çok çeken…

İngiliz pilotlarıydı!

***

İngiliz Ordusu…

Çözümü teknolojide ve uçakları güçlendirmede aradı…

Kalbura dönen uçaklardan topladıkları bilgilerle…

Mermi deliklerinin yoğunlaştığı yerlere daha fazla zırh takviyesi yaparak…

Olayı çözmeye çalıştılar …

Lakin bu yöntem…

Pek işe yaramadı!

***

İkinci Dünya Savaşı sırasında ülkeler…

Savaşta başarılı olmak için pek çok stratejik problemle başa çıkmak zorunda kaldı…

En zorlu görevlerden biri…

Uçakların düşman ateşi karşısında daha dayanıklı hale getirilmesiydi…

Ordu…

Uçaklarını korumak için zırha ihtiyaç duyulduğunu biliyordu…

Ama bu zırh…

Uçakların…

Neresine koyulmalıydı?

***

Bir grup mühendis ve istatistikçi…

Uçakların düşman ateşinden aldıkları hasarı en aza indirgemek için…

Uçağın hangi bölümlerinin zırhlanması gerektiğine dair bir değerlendirmede bulundu…

İstatistikçiler…

Uçakları korumanın en iyi yolunu bulma konusunda zorluk çekerken…

Macar matematikçi Abraham Wald…

Başlangıçta diğerlerinin katılmadığı dâhice bir fikir ileri sürdü…

Wald…

Olaylara farklı açıdan bakma becerisini…

Düşman ateşiyle kaybedilen uçaklara uyguladı…

***

Programa dâhil olan tüm mühendisler…

Uçaklarda yaygın hasar görmüş alanları korumak için…

En fazla hasar alan yerlerin zırhla kaplanmasını önerdiler...

Uçakların en çok hasar aldığı noktaları gösteren şemalar hazırladıllar...

Ancak Abraham Wald…

Planlanan şemaların tam aksinin yapılması gerektiğini söyler!







“Geri dönmeyen uçaklar hakkında tüm bildiğimiz sey, geri dönmedikleridir” diyen Wald…

Tüm ilgisini…

Uçakların mermi delikleri olmayan kısımlarına yoğunlaştırır…

Olaya farklı bir açıdan yaklaşır!

Çünkü uçakların ölümcül olan kısımları buralarıydı…

Zira, bu kısımlardan hasar alan uçaklar…

Bir daha asla geri dönmemişlerdi!

***

Farklı bakış açıları…

Her daim ilgimi çekmiştir…

Lakin…

İlk kez böyle çarpıcı bir farklı bakış açısıyla karşılaşıyorum!

Demek ki…

Farklı olmak…

İşte böyle bir şey!