Galiptir bu yolda mağlup!

Soru ilginç…

Siyahiler niye yüzemez?

Yanıt da ilginç…

Göbek deliği farkı!

Bir ilginç soru daha…

Neden siyahlar koşuda…

Beyazlar yüzmede başarılı olur?

***

ABD’li bilim adamları…

Siyahların atletizmde…

Beyazların yüzmede başarılı olmasının nedenini…

Göbek deliklerinin farklı yerlerde olmasına bağlıyor...

***

Uluslararası koşularda…

Nedense hep siyahi atletler birinci gelir…

Havuzlarda ise…

Şampiyonlar daima beyazlar arasından çıkar!

***

Amerikalı uzmanlar…

Bunun nedenini…

İki ırk arasındaki ağırlık merkezi farkına…

Yani…

Göbek deliklerinin farklı yerde olmasına bağlıyor…

***

Amerikalı uzmanlara göre…

Fizikteki hareket kanunları…

Sporda da işliyor!

Uzmanlar…

Farklı milletlere mensup askerlerin…

Vücut boyutlarını karşılaştırıyor…

***

Sonuçta…

Siyahi askerlerin vücutlarının ağırlık merkezinin…

Yani göbek deliklerinin…

Beyazlara oranla…

Yüzde üç…

Daha yukarıda olduğunu belirliyor!

***

Buna göre…

Siyahi koşucuların…

Koşarken yere düşme hızları artıyor

Bu sayede...

Beyaz rakiplerine oranla…

0,15 saniyelik bir avantaja sahip oluyorlar!

Beyazların ise…

Ağırlık merkezleri daha aşağıda olduğu için…

Vücutlarının daha geniş bir kısmı…

Su çizgisinin üzerinde kalıyor…

Yüzücüler bu sayede…

Daha geniş dalgalar yaratarak…

Daha kolay ilerliyor!

***

Şimdi…

Efsanevi bir yüzücünün…

Siyahi bir yüzücünün…

İlginç hikayesini okuyacaksınız…

Hemen belirteyim…

Giriş kısmında yazdıklarımı tekzip etmeyeceğim…

Böyle bir beklenti içinde olmayın…

Yüzmede şampiyon olmuş…

Siyahi bir yüzücüyle de karşılaşmayacaksınız…

‘Eee’ diyeceksiniz…

‘Okumaya devam’ derim!

***

Eric Moussambani Malonga…

Ekvator Ginesi’nden bir yüzücü…

Medya tarafından…

“Yılan Balığı Eric” olarak adlandırılır…

Lakabı böyle…

***

Gine hükümeti…

Ülkesinde yüzme sporunun gelişmesini istiyor…

Bu nedenle…

2000 - Sydney Olimpiyatları’na katılmak isteyen…

Yüzücülerin başvurması için ilan veriyor….

Eric…

Otobüste giderken afişi görür ve başvurur…

Ancak…

Çözülmesi gereken iki sorun vardır!

- Eric, yüzme bilmiyordur…

- Antrenman yapmak için Gine’de olimpik havuz yoktur!

***

Eric…

Olimpiyata 8 ay kala…

Kendi çabasıyla yüzme öğrenir…

Turistik bir otelin…

Günde 3 saat kullanma izin verilen…

15 metrelik havuzunda antrenman yapar...

Kulvarı belirleyecek ipi…

Zamanı ölçecek kronometresi yoktur!

Yarışmada 50 metre yüzeceği söylenir...

Bu mesafe için hazırlanan Eric…

Olimpiyatta iki katı mesafeyle karşılaşır!

Olimpik havuzla…

Ne yazık ki…

Yarışma esnasında tanışır...

***

Sydney’de antreman için havuza gittiğinde…

Haline acıyan Güney Afrika koçu…

Bir kaç teknik, kulaç atmayı ve ayaklarını düzgün kullanmayı öğretmiş...

Eric’in yüzmede aldığı tek ders bu olur!

***

Elemelerin son serisinde…

Sekiz kulvarlı havuza girmeye hazırlanan üç yüzücüden…

İkisi…

Hatalı start alır!

Elleri ayak başparmaklarında kalakalan Eric…

Şaşkın bakışlarla etrafına bakınır...

İlk başta…

Kendisinin de elendiğini sanır…

Yine de havuza atlar…

Hayatında ilk kez…

100 metreyi tek seferde yüzer!

***

Eric…

Kulaçları atmaya başladıkça…

17 bin kişilik salondan…

Uğultu…

Gülüşme sesleri yükselmeye başlar...

Herkes birbirini dürterek…

Eric’i göstermeye başlar…

***

Eric…

İlk dönüşten sonra yorulur…

Yorumcular…

İkinci 50 metreyi çıkartamayacağını söyler…

Seyircilerden yükselen gülüşmeler…

Yerini cesaretlendirici alkışa bırakır...

Herkes ayağa kalkar…

Birbirini dürterek…

Havuzda yalpalayan yüzücüyü…

Göstermeye başlar!

Bu yüreklendirme onu cesaretlendirir…

Son 30 metreyi…

Yalpalayarak tamamlar!

***

Duvara dokunmayı başaran Eric..

1:52.72 ile 100 metre serbestte…

Olimpiyat tarihinin en kötü derecesini elde eder…

O zamanki dünya rekoru 48.18…

En kötü dereceyi elde eden Eric…

Milyonlarca insanın kalbini fetheder…

***

Eric…

Havuzdan çıktıktan sonra…

Verdiği röportajda…

“İlk 50 metrede işlerler yolunda gitti, ancak ikinci 50 metreyi bitiremeyeceğimi sandım. Sonra bir şey oldu. İnsanların desteğini arkamda hissettim. Gurur duydum. Yarış sonunda herkes beni alkışlıyordu, mest oldum. Sanki madalya kazanmış gibiyim” der…

***

Yılanbalığı Eric deyince…

Akıllara…

“Olimpiyatların asıl amacı, kazanmak değil katılmaktır; hayatın esası fethetmek değil, iyi savaşmaktır”

Sözü geliyor…

***

Avustralya’da yapilan bir açık artırmada…

Gözlükleri 2500 dolara alıcı buldu...

***

Bu performansı…

Ona madalya kazandırmadı belki…

Ama uluslararası medyadan gelen…

Onlarca röportaj teklifi nedeniyle…

Kendisine bir tercüman ve asistan tutmasına neden oldu…

Speedo…

Bir yıl süresince…

Kendisine sponsor oldu…

***

Eric Moussambani Malonga…

Sydney’den sonra…

Speedo’nun sponsorluğunda olimpiyatlara hazırlanmasına rağmen…

Pasaportundaki resim hatası yüzünden…

Atina’daki olimpiyatlara katılamadı!

***

19 Eylül 2000 tarihi…

Ekvator Ginesi’nden Eric için…

Hayatının dönüm noktası...

Yaşamının en güzel…

En heyecanlı…

En üzgün…

En şaşkın…

Ancak en mutlu günü olur!

***

Eric Moussambani Malonga…

Günümüzde…

Ekvator Ginesi yüzme takımında koçluk yapıyor...



