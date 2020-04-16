Genel kültür babından tarihi bilgiler…

STALİN’İN OĞLU…

Stalin’in büyük oğlu Yakov Dzhugashvili…

1941’de Almanlar tarafından esir alınır...

Stalin, oğlunun yakalandığını…

Almanlar ona fotoğrafını yolladığında öğrenir…

Stalin…

“Salak kendini vurmayı da mı becerememiş, korkaklar gibi teslim olmuş” şeklinde söylenir...

***

Savaşın sonlarına doğru…

Almanların…

Stalin’in oğlu ile Stalingrad’da esir düşen bir Alman mareşali takas etmek istedikleri…

Stalin’in ise…

‘Bir ere karşılık bir mareşali asla takas etmem’ şeklindeki ifadesi…

Kulaktan kulağa yayılır...

***

Yakov Dzhugashvili…

Esir kampında…

Vurularak öldürülür...

Dikenli tellere asılı haldeki fotoğrafı…

Stalin’e gönderilir!

***

PAVLOV’UN KÖPEKLERİ!

Sovyetler’in Alman direnişi…

Takdire şayandır…

Nazi ordusunun yolu üzerinde bulunan köylüler…

Neleri varsa…

Yakıp yıkıp giderler…

Geride sadece enkaz bırakırlar…

Almanlar…

Kilometreler boyunca…

Hiçbir şey bulamadan ilerlemek zorunda kalır!

***

Rus askerleri…

Aç bırakılan köpeklere…

Tankların altında yemekler vermiş…

Eğitimleri sırasında bu şekilde şartlanan köpekler…

Alman tanklarını gördüğünde…

Sinyal uyarısının cazibesiyle…

Tanklara doğru fırlar…

Köpekler tanka ulaşınca da…

‘Buuum!’

***

Bu şekilde Alman ordusu çok fazla zayiat vermiş...

Stalingrad ve Kursk savaşlarında…

Bu metodla…

En az 25 Alman tankı yok edilmiş!

***

7 CÜCELER…

19 Mayıs 1944…

Transilvanya’dan bir grup Yahudi toplanır…

Polonya’daki ölüm kampı Auschwitz’e getirilir…

Bu kafilede…

Dikkat çeken yedi kişi vardır!

Bu yedi kişi…

On kişilik Ovitz ailesinin…

7 cüce bireyidir…

***

‘Guliver’in Seyahatleri’ndeki Liliput ülkesinden esinlenerek tiyatro grubu kuran cüceler…

Çeşitli yerlerde sahne alarak geçimlerini sağlıyordu…

7 cüceler…

Hemen SS subaylarının dikkatini çeker!

Onlar…

‘Ölüm Meleği’ Dr. Mengele’nin tam aradığı kişilerdir!

***

Mengele…

2 milyon kişinin insanlık suçu işlenerek öldürülmesinden sorumlu tutulan...

İlginç ve saçma tezleri olan bir Nazi doktoru…

Irkların zaman içinde biyolojik olarak farklılaştığını ve bozulduğunu savunur…

Yahudi ırkının da…

Gün geçtikçe bozulduğunu…

Fiziksel olarak bozuk bir ırk olduğunu ispatlamaya çalışıyordu…

***

Mengele…

Yapacağı deneylerle…

Cüceliğin Yahudilerde genetik olduğunu ispatlamaya çalışır…

Cüceler için Mengele…

Aslında bir melekti!

***

Mengele, onları krematoryumlardan kurtaran yegane kişiydi…

Çünkü onlar kobaydı…

Kolay harcanamazlardı!

***

Istırap dolu deneyler…

Aşağılayıcı durumlar olsa da…

Tüm bunlar en azından onların hayatta kalmasını sağlıyordu…

İlginçtir…

Mengele ile cüceler arasında duygusal bir bağ bile kurulur…

Mengele…

Cücelerin en küçüğüne…

Kampta öldürülen çocuklardan kalan oyuncakları veriyordu…

Cücelere hiç kızmıyor, bağırmıyordu…

Sinirlendiği zamanlarda…

Sakinleşmek için cücelerin yanına gelirdi…

On binlerce kişinin ölümünden sorumlu olan…

Saf ari ırkı yaratmanın formülünü arayan…

Bu uğurda nice canları yakan Mengele…

Cücelere karşı farklı davranıyordu…

***

Bu ilişki…

Sovyetlerin Auschwitz’e gelip…

Kampta bulunanları kurtardığı tarihe kadar devam eder…

Naziler ve Mengele…

İki milyondan fazla insanı ölüm bloğuna gönderdi…

Lakin…

7 cüceler kurtuldu!

***

Sovyetler onları kurtardı…

Sonradan İsrail’e göçtüler…

Hayatlarını orada devam ettirdiler…

7 cücelerden en son kalanı…

2001 yılında vefat etti…

Son cüce…

Mengele hakkında şu ifadeyi kullandı:

“Ben o iblis sayesinde hayatta kaldım!”