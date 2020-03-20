Google, Ignaz Semmelweis'i Doodle yaptı

Doğru el yıkama teknikleri…

Bu günlerde önem taşıyan bir konu…

Coronavirüs ile mücadelede…

En önemli faktörlerin başında geliyor…

El yıkamada ‘20 saniye’ kuralına vurgu yapılıyor…



***

Google…

Bu hassas konuya duyarsız kalmadı…

“Ignaz Semmelweis'i ve el yıkamayı hatırlıyoruz” adlı…

Anlamlı bir Doodle hazırladı…

El yıkama ve önemini biliyoruz…

Peki, Semmelweis’ı biliyor muyuz?

Gelin, şimdi buna bir göz atalım…



***

Semmelweis…

Alman asıllı Macar bir hekim…

İnsanlığın çok şey borçlu olduğu bir hekim…

Ameliyat öncesi ‘el yıkamayı’ keşfettiği için…

Tıp literatürüne geçen bir isim…



***

“Ameliyat sırasında hijyen sağlanmalı. Mikrop denen küçük canlılar var!” demiş…

Yaşadığı dönem dışlanmış, deli olarak görülmüş!

Bulgularını Viyana Tıp Cemiyetine sunduğu zaman…

Hekimler, hastalarını öldürmekle suçlandıklarını…

Hakarete uğradıklarını düşünüp…

Şiddetle karşı çıkmışlar…

Semmelweis dışlanmış, sözleşmesi feshedilmiş, işine son verilmiş!



***

Semmelweis…

Önceleri hukukla ilgienir…

Viyana Üniversitesi hukuk fakültesine gider…

Sonra karar değiştirir…

Sağlık alanına yönelir...

Mezun olunca Viyana Hastanesi'nde çalışmaya başlar…

Doğum sonrası enfeksiyondan kaynaklanan…

Lohusalık Humması olarak bilinen ’Ölümcül Ateşle’ ilgilenir…

Bu enfeksiyona neden olan şey…

O tarihe kadar hiç araştırılmamış!

***

O dönem…

Viyana Hastanesi’nde iki doğum kliniği vardır…

Semmelweis…

Aynı yöntemleri kullanılmasına rağmen…

Ölüm oranının…

Kliniklerden birinde daha yüksek olduğunu fark eder...

***

Bu koğuşlardan biri…

Tıp öğrencilerinin eğitimi için kullanılıyordu…

Ayrıca…

Bulaşıcı hastalık departmanı ile…

Otopsilerin yapıldığı morg…

Bu koğuşa bitişikti...

Bu durum…

Semmelweis’in dikkatini çeker!

Diğer koğuşta ise…

Sadece ebeler çalışmaktadır…

***

Hekimlerin çalıştığı koğuşlarda ölüm oranı çok yüksekken…

Ebelerin çalıştığı bir başka koğuşta…

Ölüm oranı çok düşüktür!

Hekimlerle ebelerin yerlerini değiştirdiğinde…

Hekimlerin doğum yaptırdığı kadınlarda…

Ölüm oranın yine yüzde 35’lere kadar yükseldiğini görür!

***

Semmelweis’in çalışma arkadaşı…

Adli Tıp Uzmanı Jakob Kolletschka…

Otopsi sırasında yanlışlıkla neşterle elini keser ve nihayetinde ölür...

Semmelweis…

Arkadaşı Kolletschka’nın da…

Doğumdan sonra aynı sorunlarla karşılaşan kadınlarla…

Aynı semptomlara sahip olduğunu fark eder...

***

Semmelweis…

Doğuma yardımcı olan öğrencilerin ellerinde…

Ceset parçacıkları olduğunu fark eder!

Öğrencilerin otopsi yaptıktan sonra…

Ellerini dezenfekte etmeden doğumlara girdiğini…

Otopside ellerine bulaşan mikropları hastalara taşıdığını fark eder…

***

Doğumdan önce otopsi yapan öğrenclerin…

Ellerini klor çözeltisiyle temizlemesini ister...

Yöntem gerçekten çok etkili olur…

Onun sayesinde…

Anne ölüm oranları neredeyse 10 kat azalır!

***

Bu önemli tespite…

Semmelweis’in meslektaşlarının birçoğu kuşkuyla yaklaşır!

Kadın doğum uzmanları tarafından amansızca eleştirilir…

Konferanslar düzenlemek ister…

Ancak bütün girişimleri engellenir!

***

Sürekli reddedilmesi…

Sürekli eleştirilmesi…

Semmelweis’in zihinsel sağlığını etkiler...

Büyük bir depresyon yaşar...

Nihayetinde alkol bağımlısı olur…

***

Semmelweis…

Bir psikiyatri kliniğine kaldırılır….

Kaçmaya çalışır, ama görevliler tarafından yakalanır…

Deli gömleği giydirilerek yeniden kliniğe götürülür...

2 hafta sonra…

Semmelweis, kaderin bir cilvesi olarak…

Kadınlarda önlemeye çalıştığı bir enfeksiyon neticesinde ölür!

Enfeksiyon…

Hastaneye yatırılmadan önce…

Geçirdiği bir ameliyat sırasında yanlışlıkla aldığı bir kesi nedeniyle olur!

***

Sadece birkaç tıbbi dergi…

Semmelweis’in öldüğünden bahseder…

Tanınması ise…

Ölümünden çok sonra olur!